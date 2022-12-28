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Александра Астахова / «Ведомости»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 декабря: доллар — 69,93 рубля, евро — 74,18 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:15 мск: доллар — 70,86 рублей, евро — 75,21 рубля.

Курсы на Forex на 8:29 мск: доллар — 70,86 рублей, евро — 75,19 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,35 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,8 рубля, евро — по 81,13 рубля.

НРД рассказал подробности по разблокировке активов в Euroclear: по лицензии российские ценные бумаги придётся продать, иностранные — перевести брокеру или банку ЕС. Разрешение на операции будет предоставлять Казначейство Бельгии.

Кто и как адаптируется

На сайте Microsoft появилась возможность скачивать ОС Windows без VPN. Для его активации потребуется ключ. Проблемы с загрузкой операционной системы возникли летом 2022 года.

IKEA нацелена до конца 2022 года прийти к соглашению с покупателем или покупателями российского бизнеса, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Какие есть проблемы и трудности

Компания ICL, производящая компьютеры, мониторы и ноутбуки, направила в Минцифры письмо, где предложила новые меры поддержки российских производителей электроники — в частности введение запрета на параллельный импорт техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu. Она также предлагает стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кэшбека для граждан. Ритейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кэшбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, узнал «Ъ».

Российский рынок может покинуть один из старейших продавцов швейцарских часов и ювелирных украшений. Структурам сети «Консул» грозит банкротство по заявлениям «Сбербанка». Сложности у компании начались еще до 2022 года из-за усиления конкуренции на рынке и усугубились из-за обвала импорта швейцарских часов в РФ и экономического кризиса, пишет «Ъ».

Контекст

В 2022 году автомобили с пробегом подорожали на 37%, следует из данных «Автостата». В декабре средняя цена такого автомобиля достигла 1,33 млн рублей. Схожие подсчёты у «Авто.ру»: средняя стоимость выросла на 35%, до 1,4 млн рублей. По данным «Дрома», подержанные машины прибавили в цене около 30%, и средняя цена достигла 1,3 млн рублей.

Правительство включило проект «Ростелекома» по созданию мобильной экосистемы на российской ОС «Аврора», который он оценивал в 480 млрд рублей, в «дорожную карту» «Нового общесистемного программного обеспечения» до 2030 года. Но вопрос финансирования пока не решён: источники «Ъ» говорят, что Минфин пока не готов одобрить выделение средств.

В 2022 году потребность в психологах выросла в России на 62,87%, показало исследование онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и HeadHunter. На 62% выросло число сессий с психологами, количество новых клиентов — на 46%. Эксперты объясняют это реакцией на «спецоперацию» и мобилизацию и естественным ростом популярности психологической помощи.

Цены авиабилетов на перелёты по России в 2023 году могут вырасти как минимум на уровень инфляции, рассказал РБК глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Как минимум 200 россиян столкнулись с принудительным закрытием своих банковских счетов в грузинском Bank of Georgia. Forbes разбирался, с чем это может быть связано и как можно попробовать этого избежать. Вероятнее всего — банк проводил ревизию действующих счетов под конец 2022 года.

Правительство рассчитало темпы внедрения сетей 4G и 5G на оборудовании российского производства. По плану уже в 2023-м 100 тысяч человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. Сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 году —тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026-м — 10 млн человек, а в 2030-м — 100 млн человек.