День 308: подробности о разблокировке активов НРД в Euroclear, Windows снова можно скачать с сайта Microsoft без VPN Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28 декабря: доллар — 69,93 рубля, евро — 74,18 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,35 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,8 рубля, евро — по 81,13 рубля.
НРД рассказал подробности по разблокировке активов в Euroclear: по лицензии российские ценные бумаги придётся продать, иностранные — перевести брокеру или банку ЕС. Разрешение на операции будет предоставлять Казначейство Бельгии.
Кто и как адаптируется
На сайте Microsoft появилась возможность скачивать ОС Windows без VPN. Для его активации потребуется ключ. Проблемы с загрузкой операционной системы возникли летом 2022 года.
IKEA нацелена до конца 2022 года прийти к соглашению с покупателем или покупателями российского бизнеса, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Какие есть проблемы и трудности
Компания ICL, производящая компьютеры, мониторы и ноутбуки, направила в Минцифры письмо, где предложила новые меры поддержки российских производителей электроники — в частности введение запрета на параллельный импорт техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu. Она также предлагает стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кэшбека для граждан. Ритейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кэшбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, узнал «Ъ».
Российский рынок может покинуть один из старейших продавцов швейцарских часов и ювелирных украшений. Структурам сети «Консул» грозит банкротство по заявлениям «Сбербанка». Сложности у компании начались еще до 2022 года из-за усиления конкуренции на рынке и усугубились из-за обвала импорта швейцарских часов в РФ и экономического кризиса, пишет «Ъ».
Контекст
В 2022 году автомобили с пробегом подорожали на 37%, следует из данных «Автостата». В декабре средняя цена такого автомобиля достигла 1,33 млн рублей. Схожие подсчёты у «Авто.ру»: средняя стоимость выросла на 35%, до 1,4 млн рублей. По данным «Дрома», подержанные машины прибавили в цене около 30%, и средняя цена достигла 1,3 млн рублей.
Правительство включило проект «Ростелекома» по созданию мобильной экосистемы на российской ОС «Аврора», который он оценивал в 480 млрд рублей, в «дорожную карту» «Нового общесистемного программного обеспечения» до 2030 года. Но вопрос финансирования пока не решён: источники «Ъ» говорят, что Минфин пока не готов одобрить выделение средств.
В 2022 году потребность в психологах выросла в России на 62,87%, показало исследование онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и HeadHunter. На 62% выросло число сессий с психологами, количество новых клиентов — на 46%. Эксперты объясняют это реакцией на «спецоперацию» и мобилизацию и естественным ростом популярности психологической помощи.
Цены авиабилетов на перелёты по России в 2023 году могут вырасти как минимум на уровень инфляции, рассказал РБК глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.
Как минимум 200 россиян столкнулись с принудительным закрытием своих банковских счетов в грузинском Bank of Georgia. Forbes разбирался, с чем это может быть связано и как можно попробовать этого избежать. Вероятнее всего — банк проводил ревизию действующих счетов под конец 2022 года.
Правительство рассчитало темпы внедрения сетей 4G и 5G на оборудовании российского производства. По плану уже в 2023-м 100 тысяч человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. Сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 году —тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026-м — 10 млн человек, а в 2030-м — 100 млн человек.
Новости предыдущего дня, 27 декабря — здесь.
ICL, шли б вы в задницу со своими "гениальными" предложениями.
А они и так в заднице :)
Потому и возникают такие "креативы".
Короче, лирическое отступление, я щас понял, что меня не порадовали эти смещения кнопок лайков и дизлайков, не юзер френдли 😒 но, пох, привыкнем 😀
Психика инертна, но пластична, все уже привыкают потихоньку.
Я не привыкла. Но я хотя бы отжимаю обратно)
Они додумались сказать о них в слух
Губа у них, как говорится, не дура.
Это да, дура у них — голова.
Чтобы что-то запрещать, надо вначале производить начать, конкурентную продукцию
Если они будут производить конкурентную продукцию, то и запрещать ничего не надо, покупатель сам выберет что купить. А вот когда производят говно (как они), то и начинают канючить запреты вместо того, чтобы улучшить свою продукцию. А чё... так же проще, нах работать то....
Россиянам разрешили качать винду без vpn. Но режим скажет: исходники заражены и будут шпионить.
В отдельной новости люди уже и так говорят: "мы успели уйти на торренты"
Отечественный вендор ICL слабоват в своих желаниях. Почему предложил только введение запрета на параллельный импорт? Зачем эти полумеры? Учитесь, доходяги, как надо:
"Уважаемое правительство! В целях безопасности в эти трудные для отечества времена, когда враг может быть повсюду, жизненно необходимо законодательно закрепить, что тот, кто пользуется техникой Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu - иноагенты. Выявление факта использования недружелюбной техники должно караться не только её изъятием, но и уголовным преследованием. Вместе победим!
Ваш патриотичный вендор Айсиэл, создающий полностью русские компьютеры из отечественных православных комплектующих"
Задолбал ты серить это под каждым постом
то есть нажать игнорировать Вы не в состоянии, Вам лучше сидеть на гвоздике, мучиться. страдать, и чтоб все знали, как Вас кто задолбал?
в жопу в детстве передули, узнавая Ваши важности и чаяния?
А не съездить ли им куда-нибудь?
Они хотят, чтобы цены на нашу продукцию выросли и их отсталое производство в России стало окупаться-покупаться
сначала российскую технику сделайте российской и сопоставимой и по цене и по качеству, с соответствующей поддержкой, совместимостью и прочим.
вместо того чтобы делать нормальные продукты, предлагают запретить все остальные. Тогда смысл какой будет развивать если и так любое Г купят, потому что выбора нет?
Смысла развивать и не будет, будет смысл ещё больше ухудшить качество, стричь бабло пока не снимут запрет, а потом сьебаться на ПМЖ в загнивающий запад.
Не, ну против 20% кешбека на ростехнику я бы не возражал. Сейчас как раз сыну младшего школьного возраста смотрю ноутбук, чтобы чисто для учебы, но не игр. В принципе, и какой-нибудь Irbis или F+ купил бы при таких условиях.
Да винду и до этого можно было скачать, проблема то с ней совсем в другом … 🫠
уточнила в заге!
Ну теперь то можно скачать официально. В общем жизнь налаживается.
А ключ официально купить возможно, а не на всяких площадках?
Как-то ты неуважительно торренты всякими площадками обозвал.
Да, через вендора не было запрета покупать
В жопу себе засуньте эти меры поддержки, лучше научитесь ноуты делать нормальные, пидорасы рукожопые.
А какой инфляции? реальной или виртуальной не уточнил? А то разница в 10.
Сначала в 23-м 5G, а потом, через два года, 4G? Какое-то развитие в обратную сторону
А потом и до 2жы разовьемся!
Я даже такого ноутбука никогда не видел в продаже а они уже конкурентов запретить просят. Видимо и продукт там под стать руководству компании. Да ещё и вопрос сколько там российского, подозреваю что только корпус.
Они доступны только под заказ, явно не B2C сегмент, хотя спеки вполне рыночные https://icl-techno.ru/catalog/mobile/
А это как? Разве МО отдало частоты уже?
Так, как раз мо и есть
Что мо и есть?
Эти сто тысяч
А что ICL не одобряем? Завидки берут? Сайт для предпринимателей, а деньги не пахнут. Они пользуются открывшимися вощможностями. Если у ребят выгорит, они ещё и на ipo выйдут, и филиалы за рубежом откроют.
как они будут запрещать конкурентов за рубежом?
Беларусь жи
А что в этом ноутбуке российского?
Плоскосмотр?
Душа разве что.
Абсолютно все модели ноутбуков в их каталоге построены на процессорах Intel. Чем они их собрались замещать без параллельного импорта - загадка. Пчёлы против мёда.
Запрета на ввоз продукции Интела в списке их хотелок нет.
ICL - производить технику по лучше?нет, просто запретить остальную
Всё идёт по плану.
кто-нибудь, скажите, какая щас инфляция настоящая.
Мне без шуток про брать сейчас билеты на Пасху или можно обождать хотя бы до 8-мимартовских заходов баблишка.
Потому что кто-то 3.14т
маков в списке нет. похоже понимают, что их с лестницы спустят
"В 2022 году потребность в психологах выросла в России на 62,87%" мне кажется, если так и будет продолжаться, то к 2023 году уже будет 120%
А че случилось ? Откатываемся…