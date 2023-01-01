День 312: ЦБ частично отменил меры поддержки банков Статьи редакции
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Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,98 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,28 рубля, евро — по 81,63 рубля.
Кто и как адаптируется
Банк России с начала 2023 года отменил часть мер поддержки для банков «на фоне волатильности финансового и валютного рынков». В частности, ЦБ не стал продлевать возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества, а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов.
Минфин поднял минимальные цены на крепкий алкоголь. Для пол-литровой бутылки алкоголя крепостью свыше 28% — до 375 рублей, для коньяка — до 517 рублей, для водки — до 281 рубля.
Контекст
Что и насколько подорожает в России в 2023 году, посчитало РБК. В списке — билеты на поезда и в общественном транспорте, льготная ипотека и отдых в Турции.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 31 декабря — здесь.
За что они так с водочкой-то, изверги...
Всех переживших — с наступившим!
Ограничения в выпивке доя русского человеку - верный признак конца империи, Николай2 ввел сухой закон, Горбачев повторил...
Где вы увидели сухой закон в, по-сути, индексации минимальной цены?
Где-то цены ограничивают ДО, а у нас ОТ:)
Удивительно что при всей работе одурманивающей машины у нас алкашка и табак убраны из массового спроса(всеобщая реклама, низкие цены запрещены). В общем и на том спасибо.
Это логично. На фоне стресса люди и так найдут, купят, а тут типа забота))
На счет "стресса" и бухла, хз, у меня например в течение всего 22 года ни разу не возникало желания "напиться и забыться", скорее наоборот - максимально трезвое мышление и бешеная работа мозгов в режиме максимальной производительности. Не понимаю как можно начать тут бухать, это "решение" в духе "если я зажмурюсь то проблема исчезнет".
но потребление алкоголя и сигарет падает в РФ
это от создателей 146 процентов инфа?
Чаво? Пиво дешевле воды стоит
И где пиво 19 литров за 180 рублей взять?
Или хотя бы 5 литров за ~100 рублей?
Видимо он имеет в ввиду воду в ресторанах когда 400 р. за 0,33л
попробуй найди 0.5 в пятерке, если нету красной цены
Это где пиво за 6р/литр?)
то есть где то можно 0.5 воды купить за 3 рубля?
Ей не нужны конкуренты))))
Мария, с Новым годом!
Восхищён самоотверженностью 👍🏻
И теперь нам жить в новом году с возом проблем из старого и по дороге цеплять новые.
В чем смысл крутить курсы вверх? Кто нибудь может объяснить?
Убрать нагрузку на регулятора с его валютными интервенциями. Плюс экономика перестроилась и на бакс снова спрос есть.
Нефте-газо доходы сокращаются, голодные бунты им не нужны
Чтобы государство могло больше денег через налоги собрать. А людям меньше останется.
Всех с наступившим! Включая редакцию на дежурстве.