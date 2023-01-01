{"id":13805,"url":"\/distributions\/13805\/click?bit=1&hash=5fd042b6f2c9ee91295dcc63d7efb8370d82819f9edd3f72285d107b40326d25","title":"\u0411\u043b\u0438\u0446: \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043c\u0435\u043d \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u0439 \u0437\u0430\u043a\u0430\u043b\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0441\u043c\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u0430","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"7e8d6699-f4e1-5068-b3e1-a6f0a319d5b0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

День 312: ЦБ частично отменил меры поддержки банков Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1227 просмотров
Банк России, фото «Коммерсанта»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,98 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,28 рубля, евро — по 81,63 рубля.

Курсы на Мосбирже: доллар — 69,9 рубля, евро — 74,3 рубля.

Курсы на рынке Forex: доллар — 72,18 рубля, евро — 77,24 рубля.

Кто и как адаптируется

Банк России с начала 2023 года отменил часть мер поддержки для банков «на фоне волатильности финансового и валютного рынков». В частности, ЦБ не стал продлевать возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества, а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов.

Купить рекламу Отключить

Минфин поднял минимальные цены на крепкий алкоголь. Для пол-литровой бутылки алкоголя крепостью свыше 28% — до 375 рублей, для коньяка — до 517 рублей, для водки — до 281 рубля.

Контекст

Что и насколько подорожает в России в 2023 году, посчитало РБК. В списке — билеты на поезда и в общественном транспорте, льготная ипотека и отдых в Турции.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 31 декабря — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Порридж Смузиевич

За что они так с водочкой-то, изверги...
Всех переживших — с наступившим!

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Ограничения в выпивке доя русского человеку - верный признак конца империи, Николай2 ввел сухой закон, Горбачев повторил...

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii

Где вы увидели сухой закон в, по-сути, индексации минимальной цены?

Ответить
Развернуть ветку
Аня Деревянко

Где-то цены ограничивают ДО, а у нас ОТ:)

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

Удивительно что при всей работе одурманивающей машины у нас алкашка и табак убраны из массового спроса(всеобщая реклама, низкие цены запрещены). В общем и на том спасибо.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Родной

Это логично. На фоне стресса люди и так найдут, купят, а тут типа забота))

Ответить
Развернуть ветку
Acupuncture USA

На счет "стресса" и бухла, хз, у меня например в течение всего 22 года ни разу не возникало желания "напиться и забыться", скорее наоборот - максимально трезвое мышление и бешеная работа мозгов в режиме максимальной производительности. Не понимаю как можно начать тут бухать, это "решение" в духе "если я зажмурюсь то проблема исчезнет".

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кораблёв

но потребление алкоголя и сигарет падает в РФ

Ответить
Развернуть ветку
segamega

это от создателей 146 процентов инфа?

Ответить
Развернуть ветку
segamega

Чаво? Пиво дешевле воды стоит

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кораблёв

И где пиво 19 литров за 180 рублей взять?
Или хотя бы 5 литров за ~100 рублей?

Ответить
Развернуть ветку
Acupuncture USA

Видимо он имеет в ввиду воду в ресторанах когда 400 р. за 0,33л

Ответить
Развернуть ветку
segamega

попробуй найди 0.5 в пятерке, если нету красной цены

Ответить
Развернуть ветку
Хлоргексидин

Это где пиво за 6р/литр?)

Ответить
Развернуть ветку
segamega

то есть где то можно 0.5 воды купить за 3 рубля?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Ей не нужны конкуренты))))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Мария, с Новым годом!
Восхищён самоотверженностью 👍🏻
И теперь нам жить в новом году с возом проблем из старого и по дороге цеплять новые.

Ответить
Развернуть ветку
Acupuncture USA

В чем смысл крутить курсы вверх? Кто нибудь может объяснить?

Ответить
Развернуть ветку
Perikl Samoss

Убрать нагрузку на регулятора с его валютными интервенциями. Плюс экономика перестроилась и на бакс снова спрос есть.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Нефте-газо доходы сокращаются, голодные бунты им не нужны

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Чтобы государство могло больше денег через налоги собрать. А людям меньше останется.

Ответить
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Всех с наступившим! Включая редакцию на дежурстве.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null