Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":575263,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":575263,"gtm":null} 1227 просмотров

Банк России, фото «Коммерсанта»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,98 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,28 рубля, евро — по 81,63 рубля.

Курсы на Мосбирже: доллар — 69,9 рубля, евро — 74,3 рубля.

Курсы на рынке Forex: доллар — 72,18 рубля, евро — 77,24 рубля.

Кто и как адаптируется

Банк России с начала 2023 года отменил часть мер поддержки для банков «на фоне волатильности финансового и валютного рынков». В частности, ЦБ не стал продлевать возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества, а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов.

Минфин поднял минимальные цены на крепкий алкоголь. Для пол-литровой бутылки алкоголя крепостью свыше 28% — до 375 рублей, для коньяка — до 517 рублей, для водки — до 281 рубля.

Контекст

Что и насколько подорожает в России в 2023 году, посчитало РБК. В списке — билеты на поезда и в общественном транспорте, льготная ипотека и отдых в Турции.

Материал дополняется