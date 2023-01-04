Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отказался признавать себя виновным в обмане инвесторов Статьи редакции
Суд над ним начнётся 2 октября 2023 года.
- На судебном заседании 3 января Сэм Банкман-Фрид отказался признать вину в обмане инвесторов и причинении им миллиардных убытков, сообщает Reuters.
- Судебное разбирательство назначено на 2 октября 2023 года — оно продлится около четырёх недель. До этого времени сторона обвинения должна собрать доказательства вины Бэнкмана-Фрида. Но, как утверждает федеральный прокурор Дэниэль Сассун, их уже вполне достаточно, и в ближайшее время защите передадут «сотни тысяч документов».
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
- 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. В конце декабря Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию, а два бывших руководителей FTX и Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
- После этого основателя криптобиржи отпустили под залог в $250 млн — он находится под домашним арестом в доме своих родителей. К условиям освобождения под залог судья с 4 января добавил новое: Бэнкман-Фрид не может получить доступ к активам FTX или Alameda.
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Невиновен, освободить!
Я не хотел, оно само соскамилось.
Лишь бы чего ещё весёлого не произошло за следующие десять месяцев. Учитывая что человек вышел из под стражи не заплатив и одного доллара залога, с бумажкой на основании "личного обязательства" выплатить 250 млн. долларов в случае неявки в суд в положенное время.
Всё-таки 39,8 млн. баксов пожертвованных демпартии на праймериз 2022 года и ещё десятки миллионов до этого окупаются =)
Под бондом подписался он, его родители и еще один человек, не являющийся членом семьи. В случае, если он исчезнет, его родители лишатся всего.
А насчет бабла демпартии, там все хитрее. Жертвовал он параллельно примерно одинаковые суммы в фонды обеих партий, но в одну - открыто, а во вторую через партнера.
Просто учитывая новость о бесследно исчезнувших 1-2 млрд. долларов с биржи, с помощью специальной программной лазейкиесли он исчезнет, его родители лишатся всего
этот тезис может быть не так очевиден, как кажется на первый взгляд
Два профессора права Стенфорда никогда не разменяют суть всей их жизни на анонимное владение даже миллиардом долларов где-нибудь в джунглях Бразилии.
а, ну полностью оправдан тогда
https://m.youtube.com/watch?v=IV569kt-InM
я уже даже знаю какой следующий сериал снимут
я уже знаю какая компания снимет)
Господа присяжные заседатели, вы же видите: он полон раскаяния в том, чего не совершал. Его нужно освободить и неплохо бы какую награду присвоить!
Дак виновата же та мелкая в очках.
Она и группа с которой она работает))
выглядит невинновным-отпустить!
Итак, я провёл расследование и готов установить факт вины или не вины Сэма.
FTX - это криптобиржа, на которой люди поднимали бабулес. Там торговались разные активы, и в том числе на бирже был залистен ДоджКоин (не путать с Додокоинами).
Кто ещё связан с Доджем? Правильно, Илон Маск.Люди поднимали бабулес
Это доказывает в схеме замешан и он, но об этом позже.
Сам Маск указывал, что "Doge is hustle", что означает что это обычный и предсказуемый скам. Но после этого заявления Додж также активно торговался на площадке, и люди понимали на что шли.
Где ещё люди поднимают бабулес? Да, вы правы, на 1xBET, о чем говорит достоверная реклама.
Но все понимают, что зарабатывает руководство, а не пользователи, и что это дикий скам.
Также, участие в схеме Илона это гарант законности, потому что у Маска всегда всё прокатывает, какой бы треш он не творил.
Да и посмотрите на него - сколько в жизни вы видели виновных пухлячков?
Итак, господин Фрид абсолютно невиновен.
Люди сами знали что шли на скам, и отдавали деньги просто потому что лучше отдать их Сэму, чем Сандерсу.
Прошу направить данный комментарий в американский суд, и приобщить к материалам дела в качестве вердикта.
P.S. По услугам расследователя обращайтесь в лс.