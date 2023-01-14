День 325: ЕС запланировал подготовить десятый пакет санкций против России к 24 февраля 2023 года Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 14 января: доллар — 67,57 рубля, евро — 73,11 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,05 рубля, евро — по 80,45 рубля.
Кто и как адаптируется
Минфин предлагает расширить возможности использование средств Фонда национального благосостояния для авансирования подрядчиков крупных инфраструктурных проектов. Ведомство предлагает сделать перечень расходов ФНБ открытым, сохранив запрет на затраты по ряду услуг, не оказывающих существенного влияния на проект, — например, рекламных.
Контекст
ЕС подготовит десятый пакет санкций к 24 февраля 2023 года, узнало Reuters. Литва и Польша пытаются добиться включения в него ограничения на торговлю российскими алмазами и санкций против ядерного сектора страны. Также рассматривается возможность отключить от системы SWIFT новые банки и лишить лицензии на вещание в Европе ещё несколько российских СМИ.
Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида на встрече в Вашингтоне договорились о продолжении санкционной политики в отношении России.
Дочерняя компания американской Tensar в России продала завод по производству материалов для дорожного строительства местному партнёру.
Владелец «Слетать.ру» поговорил с «Ъ» о том, как сильно пострадал бизнес в 2022 году и чего не хватает внутреннему туризму.
Новости предыдущего дня, 13 января — здесь.
жду коментов - и че нам эти санкции)) Мы и так живем норм с ними, ну подумаешь цены в магазе на продукты как в Европе уже, а зп как в России. Нам ни холодно ни жарко от этих санкций)
Твоей Европе в локальной перспективе полный пиздец. Инфляция более 20%, американские военные базы, американский газ и бензин, американские машины, американские самолёты, американское зерно и удобрения, американское правление и прочие демократические плюшки. Беги быстрее а то не успеешь первым американский сапог поцеловать, а то хохлы опередят.
Там уже выше есть такие
Рекомендую сравнить и офигеть. :) Цены там даже с учётом инфляции в 2022 на многие позиции ниже.
Цены в Польше и Германии дешевле почти на все. Сравнивал лично в супермаркете.
Символизм на грани туризма (тут другое слово должно быть, но оно матерное) - к годовщине войны, то бишь к 24 февраля, спешат выкатить юбилейный 10-й пакет🤡💩
Да, они очень ловко измазали всех россиян 💩. И продолжают это делать. Мол мы все виноваты и нас всех надо засунуть в мусорный пакет.
Кто-нибудь у вас спросил ваше мнение? Или какие именно действия лично вы совершили? У меня что-то никто ничего не спрашивал. И ещё кивают, иди мол борись за свои права. Клоунский мир. Просто уроды.
Трюизма?
тобишь магвайэр))) хороший актер
До левачков в Европе когда-нибудь дойдет, что это все не работает? 🤡
Всё прекрасно работает, просто вате не видно, им бы водки дешёвой и на кухне брыжжать слюной на собутыльника
А вот и кремлеботы набежали.
Правда?
Юбилейный 10-й пакет санкций) потом будет юбилейный 18 пакет санкций (с совершенолетием) потом будет 30-й (повзрослел) пакет санкций) затем 40 и т.д.
Идет 2030й год, вводится 1000й пакет санкций, Европа обещает что еще чуть чуть и экономика РФ загнется
А там и до пенсионных пакетов недалеко.
У русского человека 2 мечты: вы***ть Запад и уехать туда жить)
Юбилейный пакет почти готов.
Старый Новый год — с праздником!
ФНБ подрядчикам и открыть расходы — вот так может удивить всех Минфин.
Юбилейный пакет от ЕС скоро готовит. И дату выбрали "неожиданную".
Штато-Японская коалиция будет и дальше давить санкциями. Ну не удивили.
Американские "дочки" продолжают продаваться местному бизнесу.
Хорошего дня и отличного настроения всем 🤘🏻
Было время, когда после третьего пакета думали «ну б**, ну сколько можно!»
10й пакетик, ну все, теперь нам точно конец
Приготовит и 20. Теперь это их национальная забава. Наказывать)))
Что-то я пока никак эти пакетики не ощутил за годы санкций. Они точно против нас вводят?
Сложим пакеты в пакет с пакетами, лол
Ну на 10м пакете санкций Россия точно развалится, главное верить
Развалится то не развалится, но ещё хуже жить точно станем и тут нечему радоваться.
Наивно было полагать, что россияне встанут и начнут что-то делать, менять власть и т.п. ) А огромная страна быстро не испытает проблемы с экономикой, т.к. запас прочности большой и все привыкли терпеть за столько лет и приспосабливаться, обходить препятствия, выживать. Зубаревич так примерно и сказала.
Пакетные модели уже не актуальны, пора переходить на санкции по подписке.
А можно Netflix в подписку добавить?
возможно это и есть подписка у x5 такая уже есть, пакет и называется 😀
Кто нибудь умный может объяснить зачем ЦБ и Минфин решили поддержать рубль?
А где решили? Юань продают, чтобы дыры в бюджете латать
Доллар поддерживать больше не разрешают, юаней не хватает, рупии не дали. Так что остался Рубль
Чтоб АлиЭкспресс поддержать.
Они решили не поддержать рубль, а продать часть запасов юаней (обменять на рубли), т.к. возникла необходимость пополнить бюджет из-за недополученных нефте-газовых доходов (санкции работают, да). Укрепление рубля – побочный эффект.
Спешат в погоне за дешёвым символизмом. Нельзя принимать 10-й пакет, пока неизвестен точно эффект от 9 предыдущих.
Рептилоиды будут давить по максимуму