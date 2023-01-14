{"id":13808,"url":"\/distributions\/13808\/click?bit=1&hash=363df82d3519560819ad1607ff470a8d72ff12023e156dc3210b066b075e1491","title":"QR-\u043a\u043e\u0434\u044b \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439","buttonText":"\u042d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a","imageUuid":"6d297385-cc60-52fb-b202-6558e7d4102f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Знаменитый томагавк_два

День 325: ЕС запланировал подготовить десятый пакет санкций против России к 24 февраля 2023 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2289 просмотров
Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 января: доллар — 67,57 рубля, евро — 73,11 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,05 рубля, евро — по 80,45 рубля.

Кто и как адаптируется

Минфин предлагает расширить возможности использование средств Фонда национального благосостояния для авансирования подрядчиков крупных инфраструктурных проектов. Ведомство предлагает сделать перечень расходов ФНБ открытым, сохранив запрет на затраты по ряду услуг, не оказывающих существенного влияния на проект, — например, рекламных.

Контекст

ЕС подготовит десятый пакет санкций к 24 февраля 2023 года, узнало Reuters. Литва и Польша пытаются добиться включения в него ограничения на торговлю российскими алмазами и санкций против ядерного сектора страны. Также рассматривается возможность отключить от системы SWIFT новые банки и лишить лицензии на вещание в Европе ещё несколько российских СМИ.

Купить рекламу Отключить

Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида на встрече в Вашингтоне договорились о продолжении санкционной политики в отношении России.

Дочерняя компания американской Tensar в России продала завод по производству материалов для дорожного строительства местному партнёру.

Владелец «Слетать.ру» поговорил с «Ъ» о том, как сильно пострадал бизнес в 2022 году и чего не хватает внутреннему туризму.

Новости предыдущего дня, 13 января — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
130 комментариев
Написать комментарий...
 Seves

жду коментов - и че нам эти санкции)) Мы и так живем норм с ними, ну подумаешь цены в магазе на продукты как в Европе уже, а зп как в России. Нам ни холодно ни жарко от этих санкций)

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Твоей Европе в локальной перспективе полный пиздец. Инфляция более 20%, американские военные базы, американский газ и бензин, американские машины, американские самолёты, американское зерно и удобрения, американское правление и прочие демократические плюшки. Беги быстрее а то не успеешь первым американский сапог поцеловать, а то хохлы опередят.

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Мистер Твистер

Там уже выше есть такие

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev
подумаешь цены в магазе на продукты как в Европе

Рекомендую сравнить и офигеть. :) Цены там даже с учётом инфляции в 2022 на многие позиции ниже.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мох

Цены в Польше и Германии дешевле почти на все. Сравнивал лично в супермаркете.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Символизм на грани туризма (тут другое слово должно быть, но оно матерное) - к годовщине войны, то бишь к 24 февраля, спешат выкатить юбилейный 10-й пакет🤡💩

Ответить
Развернуть ветку
Handsome

Да, они очень ловко измазали всех россиян 💩. И продолжают это делать. Мол мы все виноваты и нас всех надо засунуть в мусорный пакет.

Кто-нибудь у вас спросил ваше мнение? Или какие именно действия лично вы совершили? У меня что-то никто ничего не спрашивал. И ещё кивают, иди мол борись за свои права. Клоунский мир. Просто уроды.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Danila Poyarkov

Трюизма?

Ответить
Развернуть ветку
Seves

тобишь магвайэр))) хороший актер

Ответить
Развернуть ветку
Артем Акулов

До левачков в Европе когда-нибудь дойдет, что это все не работает? 🤡

Ответить
Развернуть ветку
Mike Elkin

Всё прекрасно работает, просто вате не видно, им бы водки дешёвой и на кухне брыжжать слюной на собутыльника

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Тактический Даниль

А вот и кремлеботы набежали.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Мистер Твистер

Правда?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Brain

Юбилейный 10-й пакет санкций) потом будет юбилейный 18 пакет санкций (с совершенолетием) потом будет 30-й (повзрослел) пакет санкций) затем 40 и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Илья

Идет 2030й год, вводится 1000й пакет санкций, Европа обещает что еще чуть чуть и экономика РФ загнется

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Вадим Д.

А там и до пенсионных пакетов недалеко.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Журиков

У русского человека 2 мечты: вы***ть Запад и уехать туда жить)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Юбилейный пакет почти готов.
Старый Новый год — с праздником!

ФНБ подрядчикам и открыть расходы — вот так может удивить всех Минфин.
Юбилейный пакет от ЕС скоро готовит. И дату выбрали "неожиданную".
Штато-Японская коалиция будет и дальше давить санкциями. Ну не удивили.
Американские "дочки" продолжают продаваться местному бизнесу.

Хорошего дня и отличного настроения всем 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Универсальный Мика

Было время, когда после третьего пакета думали «ну б**, ну сколько можно!»

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Илья

10й пакетик, ну все, теперь нам точно конец

Ответить
Развернуть ветку
Thom322

Приготовит и 20. Теперь это их национальная забава. Наказывать)))

Ответить
Развернуть ветку
Илья

Что-то я пока никак эти пакетики не ощутил за годы санкций. Они точно против нас вводят?

Ответить
Развернуть ветку
25 комментариев
Юрий Б.

Сложим пакеты в пакет с пакетами, лол

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Илья

Ну на 10м пакете санкций Россия точно развалится, главное верить

Ответить
Развернуть ветку
Тактический Даниль

Развалится то не развалится, но ещё хуже жить точно станем и тут нечему радоваться.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Квадратный вентилятор

Наивно было полагать, что россияне встанут и начнут что-то делать, менять власть и т.п. ) А огромная страна быстро не испытает проблемы с экономикой, т.к. запас прочности большой и все привыкли терпеть за столько лет и приспосабливаться, обходить препятствия, выживать. Зубаревич так примерно и сказала.

Ответить
Развернуть ветку
19 комментариев
A V

Пакетные модели уже не актуальны, пора переходить на санкции по подписке.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

А можно Netflix в подписку добавить?

Ответить
Развернуть ветку
неформат

возможно это и есть подписка у x5 такая уже есть, пакет и называется 😀

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлёб

Кто нибудь умный может объяснить зачем ЦБ и Минфин решили поддержать рубль?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

А где решили? Юань продают, чтобы дыры в бюджете латать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Thom322

Доллар поддерживать больше не разрешают, юаней не хватает, рупии не дали. Так что остался Рубль

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Чтоб АлиЭкспресс поддержать.

Ответить
Развернуть ветку
Покемон

Они решили не поддержать рубль, а продать часть запасов юаней (обменять на рубли), т.к. возникла необходимость пополнить бюджет из-за недополученных нефте-газовых доходов (санкции работают, да). Укрепление рубля – побочный эффект.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
OrthoTox

Спешат в погоне за дешёвым символизмом. Нельзя принимать 10-й пакет, пока неизвестен точно эффект от 9 предыдущих.

Ответить
Развернуть ветку
okman

Рептилоиды будут давить по максимуму

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 130 комментариев
null