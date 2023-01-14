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Фото «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 января: доллар — 67,57 рубля, евро — 73,11 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,05 рубля, евро — по 80,45 рубля.

Кто и как адаптируется

Минфин предлагает расширить возможности использование средств Фонда национального благосостояния для авансирования подрядчиков крупных инфраструктурных проектов. Ведомство предлагает сделать перечень расходов ФНБ открытым, сохранив запрет на затраты по ряду услуг, не оказывающих существенного влияния на проект, — например, рекламных.

Контекст

ЕС подготовит десятый пакет санкций к 24 февраля 2023 года, узнало Reuters. Литва и Польша пытаются добиться включения в него ограничения на торговлю российскими алмазами и санкций против ядерного сектора страны. Также рассматривается возможность отключить от системы SWIFT новые банки и лишить лицензии на вещание в Европе ещё несколько российских СМИ.

Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида на встрече в Вашингтоне договорились о продолжении санкционной политики в отношении России.

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