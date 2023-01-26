День 337: продажи «умных» колонок в России растут, параллельным импортом алкоголя могут заняться крупные игроки Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 26 января: доллар — 68,95 рублей, евро — 74,95 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,29 рублей.
Кто и как адаптируется
В законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и «недружественное» ПО, появятся два механизма — для бывших лицензиатов и для новых. Обновленную версию законопроекта планируется внести в Госдуму в начале февраля, узнали «Ведомости».
Страховщики хотят ужесточить требования к автовладельцам при выборе станции техобслуживания при ремонте по ОСАГО, а также ограничить возможности отказаться от использования подержанных запчастей. Такие предложения планируют обсудить на встрече с ЦБ, выяснил «Ъ».
В параллельный импорт алкогольных брендов включаются ведущие российские дистрибуторы, обнаружил «Ъ». Например, Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Аналогичные планы есть у Luding Group и крупных профильных сетей.
Какие есть проблемы и трудности
Американский производитель бумаги и упаковки International Paper договорился о продаже своей доли 50% в Ilim SA (владеет 96,37% в группе «Илим») своим российским партнёрам. Сделку должны одобрить власти.
Французская Legrand, которая производит электрооборудование — от удлинителей до зарядок для электромобилей, объявила о планах уйти из России. Компания работала в стране с 1993 года, здесь у неё два завода.
Контекст
Продажи «умных» колонок в России выросли в 2,3 раза в 2022 году — до 3 млн штук, рассказали в «М.Видео-Эльдорадо». Оценку рынка в 3 млн штук подтвердили и в «F+ tech-Марвел». По оценкам ритейлеров, российский рынок умных колонок можно оценить в 20-25 млрд рублей.
По данным HeadHunter, количество вакансий для ИТ-специалистов в России за неполный январь 2023 года составило 58,7 тысяч — на 63% больше год к году. Откликов в начале года также стало больше на 64% — 3,6 млн.
В 2022 году реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в кризис 2014-2015 годов, выяснили в NielsenIQ. Хотя рост продаж и обеспечила инфляция, реальный спрос упал на 3,4%.
Новости предыдущего дня, 25 января — здесь.
Бывшие и новые принуждённые лицензиаты — неисповедимы пути законопроектов.
Жестокие страховщики хотят впаривать б/у запчасти при ремонте.
Ягеру быть! Параллельно торговать им будет белуга.
Неделя французского исхода — Legrand туда же.
В РФ всё больше умных колонок. Вот бы со всем умным так.
ИТ-вакансий всё больше и на них всё больше откликов. Наверное, потому, что опытных айтишников с каждым днём все больше.
Хорошего дня 🤘🏻
Конечно больше- модель GPT уже MBA и software engineer одолела...
И в Йель поступила!
"Вкалывают роботы, а не человек"...
# Страховщики хотят ужесточить требования при выборе станции техобслуживания при ремонте по ОСАГО, а также ограничить возможности отказаться от использования подержанных запчастей.
Они ведь о нашей безопасности думают? О качестве ремонта?
Правда ведь? (. jpg)
Истинно так! Так сильно заботятся, ночами не спят, в глазах огонь и руки дрожат от заботы.
Скорее всего стоимость ОСАГО хотят поднять
Надеюсь я не ослепну?
Не всё сразу, сперва привыкнешь.
... а потом ослепну? найс стат фор дизейбл мобизейшен :)
Потом-то конечно (-:
Ну- За Потом!
"В законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и «недружественное» ПО, появятся два механизма"
Предлагаю обновить логотип одной государственной структуры.
Тогда уж НюПатент или РосТракер или БитФСПИДР
НюПатент - это другое ведомство. Аналог (на самом деле лучше) онлифанс, только государственного масштаба.
Они будут медленно ртом озвучивать законы?
Скука пока...ждём дополнений!
Скоро статистика ХХ станет мемом как недвига.
Только.
Всегда.
Растет.