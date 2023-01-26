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Источник: «Яндекс»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 января: доллар — 68,95 рублей, евро — 74,95 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 25 января: доллар — 69,31 рубль, евро — 75,42 рубля.

Курсы на Forex на 03:06 мск: доллар — 68,73 рубля, евро — 75,04 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,29 рублей.

Кто и как адаптируется

В законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и «недружественное» ПО, появятся два механизма — для бывших лицензиатов и для новых. Обновленную версию законопроекта планируется внести в Госдуму в начале февраля, узнали «Ведомости».

Страховщики хотят ужесточить требования к автовладельцам при выборе станции техобслуживания при ремонте по ОСАГО, а также ограничить возможности отказаться от использования подержанных запчастей. Такие предложения планируют обсудить на встрече с ЦБ, выяснил «Ъ».

В параллельный импорт алкогольных брендов включаются ведущие российские дистрибуторы, обнаружил «Ъ». Например, Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Аналогичные планы есть у Luding Group и крупных профильных сетей.

Какие есть проблемы и трудности

Американский производитель бумаги и упаковки International Paper договорился о продаже своей доли 50% в Ilim SA (владеет 96,37% в группе «Илим») своим российским партнёрам. Сделку должны одобрить власти.

Французская Legrand, которая производит электрооборудование — от удлинителей до зарядок для электромобилей, объявила о планах уйти из России. Компания работала в стране с 1993 года, здесь у неё два завода.

Контекст

Продажи «умных» колонок в России выросли в 2,3 раза в 2022 году — до 3 млн штук, рассказали в «М.Видео-Эльдорадо». Оценку рынка в 3 млн штук подтвердили и в «F+ tech-Марвел». По оценкам ритейлеров, российский рынок умных колонок можно оценить в 20-25 млрд рублей.

По данным HeadHunter, количество вакансий для ИТ-специалистов в России за неполный январь 2023 года составило 58,7 тысяч — на 63% больше год к году. Откликов в начале года также стало больше на 64% — 3,6 млн.

В 2022 году реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в кризис 2014-2015 годов, выяснили в NielsenIQ. Хотя рост продаж и обеспечила инфляция, реальный спрос упал на 3,4%.