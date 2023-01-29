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Финансы
Маша Цепелева

День 340: за год экспорт в Россию больше всего увеличили Китай, Беларусь и Турция Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 января: доллар — 69,33 рубля, евро — 75,4 рубля.

Курсы на Мосбирже: доллар — 69,46 рубля, евро — 75,49 рубля.

Курсы на рынке Forex: доллар — 69,32 рубля, евро — 75,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,59 рубля.

Кто и как адаптируется

РБК изучило данные национальных статистических служб, чтобы оценить объём экспорта в Россию. Больше всех увеличили поставки товаров в 2022 году Турция, Беларусь и Китай.

Контекст

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ЦБ утверждает, что непрозрачность экономической статистики в России создаёт проблемы «даже для тех, кто внутри системы». Поэтому власти обсуждают более полное раскрытие данных, инициатором разговора стала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В комментарии изданию Дмитрий Песков опроверг, что Владимир Путин получает искаженные данные о состоянии российской экономики. «Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства», — утверждает Песков.

Новости предыдущего дня, 28 января — здесь.

#новость

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 Handsome
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pupsik

Главное, чтобы не так)

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Mr Black

Ноу)

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Олег Трулев

Cырьевой придаток Беларуси и Китая. Зато не Запада. Абама - абизьяна, так тебе!

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Eozvarit

На картинки импорт из этих стран. А не наш экспорт туда.
Ваш мозг захватили мозговые паразиты из космоса, посторайтесь освободится и начать думать самостоятельно

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Французский Кирилл

Даже жутко представить, что будет, если Китай на нас обидится как-нибудь. С кем торговать будем? Где добывать микроэлектронику и всякое нужное?
Полная зависимость вырисовывается..

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Мяу

Это работает и в другую сторону, без сырья производства встанут.

Тут взаимная зависимость.

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Илья Михалков

1. Европа не встала, хотя была в полной зависимости от рф.
2. Не просто так Китай встрял в Африку.

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Мяу

Ни первое, ни второе утверждение не опровергает сказанное мной выше.

И да, если бы можно было сказать "Европа даже не почувствовала", то можно было это как аргумент принять. И еще один важный момент, Европа как получала ресурсы из РФ, так и получает.

Как-то так.

И да есть страны, которые лезут и имею интересы во всех регионах. На вскидку это Франция, США, Россия, Китай, Британия.

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Dimitri

Это работать только если вы монополист. РФ практически нигде не является монополистам. Китайцы могут и в другом месте достать ресурсы. А вот где достанет РФ высокие технологии если не в Китае?

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Iskra

Крупнейшая газовая биржа будет обходить потолок цен на газ от ЕС

Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF в Нидерландах, как и обещала ранее, открывает дублирующий хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм ценовых ограничений, установленный Евросоюзом.

С 20 февраля ICE запустит параллельный рынок фьючерсных и опционных контрактов на TTF на лондонской бирже ICE Futures Europe. При этом фьючерсные контракты будут такими же, как на ICE Endex, но т.к. Великобритания вышла из ЕС, ценовой потолок не применим. Самое смешное, что контракты, удерживаемые до истечения срока действия, будут «переходить» на хаб TTF. Если объяснять совсем на пальцах, то, пока все в порядке и цена на газ ниже установленного потолка в $2 тыс за 1 тыс м³, фьючерсы будут работать как раньше, через TTF. Но если произойдет очередной скачок цены, то все те же самые расчеты внезапно начнут проходить через ICE Futures Europe.

Американская биржа просто наплевала на ограничения внутри ЕС.

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Серж

Америка и ЕС наш финансовый придаток
Ф клочья!

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Серж

Интересно когда FT ссылается на высокопоставленного сотрудника цб это как выглядит ?
-Здравствуйте мы из FT из Британии ,недружественной страны ,расскажете о ваших проблемах?
-О ,конечно ,я же высокопоставленный сотрудник,мы всегда открыты для прессы из недружественных стран особенно когда надо рассказать о проблемах РФ

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Iskra

Нужен закон, чтобы СМИ перестали ссылаться на анонимные источники и экспертов. Если даешь комментарий, то указывай фамилию и имя. И не надо тут про свободу слова и прочее. Откуда мне знать, что журналист не выдумал источник?

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Иван Помидоров

Пральна, и сразу потом хватать таких экспертов и в кутузку, чтоб не болтали лишнего, не порочили мудрых властителей, которые никак не могут вредить народу по определению.

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СарыньНаКичку

кутузок не хватит, лучше сразу на фронт, к музыкантам!

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Iskra

Мне всегда казалось, что эксперты должны отвечать за свои слова и боятся за репутацию. Хватит пороть чушь "в кутузку". Максимум, что сделают - посоветуют заткнуться по чувствительной теме. И если эксперт боится, то пусть не дает комментарии СМИ.

А СМИ не должны вводить население в заблуждение и манипулировать. Но они вводят. Последние новости - Сорос платил журналистам, чтобы подсвечивать, что ему нужно. Хваленый Запад. Лучше знать имя журналиста и эксперта и ориентироваться на это репутацию, чем анонимные источники.

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Иван Помидоров
А СМИ не должны вводить население в заблуждение и манипулировать

О, че будем тогда делать со всякими нашими федеральными СМИ?

Максимум, что сделают - посоветуют заткнуться по чувствительной теме.

Ога, точно, сначала все ж намекнут, будешь болтать - получишь люлей и в кутузку)

Лучше знать имя журналиста и эксперта и ориентироваться на это репутацию, чем анонимные источники.

Вот и ориентируйтесь на имя журналиста и репутацию издания, кто мешает)

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Iskra

А можно пруфы как федеральные СМИ вводили в заблуждение? Вот все западные СМИ откровенно врали про химическое оружие в Ираке - ложь, навредившая стране, и имеющая далеко идущие последствия по сей день. Федеральные СМИ в РФ очень разные.

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Иван Помидоров
А можно пруфы как федеральные СМИ вводили в заблуждение?

Думаю, можно включить любую информационно-политическую программу, и вы все увидите сами)

Федеральные СМИ в РФ очень разные

Ну тут да, есть еще музыкальные, спортивные, развлекательные.

Вот все западные СМИ откровенно врали про химическое оружие в Ираке

Понимаю, вас позавчера сюда откомандировали, товарисч, тут вот этого не надо, это для Одноклассников)

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Иван Иванов

Закон? Для этого обязательно нужен закон?
Просто не читай, если пруфы недостаточно пруфы для тебя.

А закон принесет проблемы а получении информации, кто согласится общаться, если его имя будет указано? О пытках в колониях, о проблемах а экономике etc. За это можно из окна шагнуть в нынешней России

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Серж

Поддерживаю, особенно "опрошенные эксперты".У меня вообще сомнения в их существовании в большинстве случаев.

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Denis Bystruev

По такой не сильно хайповой, никому, кроме профессионалов, неинтересной теме, это работает наоборот — не журналисты ищут экспертов, а источники ищут сливной бачок.

Кому-то потребовалось, чтобы тема непрозрачности статистики прозвучала — она и прозвучала.

Был ли это слив со стороны чиновника из окружения Набиуллиной, или, наоборот, от силовика, который этих чиновников хотел подставить — это науке неизвестно.

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Сергей Леопольдович

Сливной бачок, именно так. А бачки "На первую полосу, немедленно". Фу мля родители ложных новостей...

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Eozvarit

Ну вот экспертом отвечал постоянно в СМИ - рбк, ведомости, коммерсант всегда приводят 2-4 цитаты от экспертов по теме, всегда указывая кто они.
Но вот когда тема чувствительная или это явный слив и ты не хочешь светиться и ругаться потом с коллегами-конкурентами или открыто кому-то противостоять, то можно попросить общаться на условиях анонимности (тот самый off the record), т.е. на вопросы я отвечал, но вот ссылаться явно на себя запрещал. И дальше журналист сам решает, что делать с информацией: копать дальше, опираясь на нее, приводить анонимный комментарий или просто игнорировать.
Если честно, журналисты с которыми я общался, анонимную информацию очень редко впрямую использовали

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Iskra

Западные СМИ ее постоянно используют и Медузы всякие. Все их статьи на анонимах основаны.

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Dimitri

На проекте с 27 Января.

Привет ботяра. Как там тарифе в вашей фабрике?

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Iskra

Когда нет аргументов, начинается про ботов. Дата регистрации признак бота? У меня страница Вконтакте верифицирована через ГосУслуги.

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Pavel Cree

Все правильно, свобода слова это навязанный западом стереотип.

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Iskra

свобода слова или свобода вранья?

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Handsome

Вы недооцениваете уровень дебилизма. Наверняка сотрудник ЦБ, в пьяном виде, сам позвонил корреспонденту FT, а тот пытался его успокоить и просил перестать рассказывать гостайны.

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Сергей Леопольдович

Э... Вы с какой планеты, можно уточнить? ))

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Мяу

Это выгляжит по другому. Надо что-дискредитировать и нужен источник в СМИ. Пишут болванку, договариваемся со сми, оно публикует и потом организация перепостов с ссылкой на это сми, которому за фейк ничего не будет. Ну и кто-то да будет хавать ибо привык это делать.

И где-то высокопоставленный чиновник "во херня-то какая".

Удобная формулировка заметили? Не кто-то конкретно, а высокопоставленный чиновник, топ менеджер одной из компаний, те кто в курсе скрытых переговоров.

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Eozvarit

По разному бывает: либо просто придумали/услышали где-то сами, либо это контролируемый слив, который может быть дезинформацией/аппаратной борьбой/контрпропагандой, либо это реальный источник рассказал потому что, а что такого/ненавижу русню.
Но в основном это какие-то слухи, которым они солидности придают

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Вадим Д.
создаёт проблемы «даже для тех, кто внутри системы»

Вместо "даже" должно быть "особенно".

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Вадим Д.

Топовые экспортёры не удивили, только вот что нам Киргизия завозит, интересно.

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Pushkareva Ekaterina

Сельхоз или одежду.

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Невкусно и грустно

Долина, чуйская долииина ...

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Вадим Д.

Точно, они ж её с казахами делят.

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Eozvarit

Исходно медь, текстиль, овощи. Сейчас выросли текстиль и овощи, ну и санкционное оборудование и части. Причем, овощи и текстиль, наверняка, все равно основной объем

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Вадим Д.

В общей картине всё равно крайне мало, чуть больше погрешности, практически.

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Eozvarit

Киргизия небольшая горная сельскохозяйственная страна. Всем таким странам сложно, если они только не присоседятся к кому-то большому и более удачно расположенному. Все хотят стать полезной Швейцарией, короче.
Киргизия сейчас обеими руками ухватилась за свой шанс. Грузия тоже, насколько возможно. Флаг безумства грузины передали армянам

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Сергей Леопольдович

"Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ЦБ утверждает, что непрозрачность экономической статистики в России создаёт проблемы «даже для тех, кто внутри системы». Поэтому власти обсуждают более полное раскрытие данных, инициатором разговора стала глава Банка России Эльвира Набиуллина."
FT и прочие Блумберги полностью перешли на темную сторону и с удовольствием участвуют в продвижению нужной пропаганды одной гордой страны, IMHO.
Какое более полное или еще более полное раскрытие, если на самом закрывают информацию которая раньше была в свободном доступе. Сплошное вранье и передергивание фактов. Как говорится: "Вообще ск*рв*, т.е. сильно испортились"
https://thebell.io/kak-vlasti-zakryvayut-rossijskuyu-ekonomiku-panika-na-kriptorynke-i-velichajshij-puzyr-v-istorii

Как власти закрывают российскую экономику…
Как власти закрывают российскую экономику, паника на крипторынке и величайший пузырь в…
thebell.io
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Iskra

Забыли упомянуть, что закрывают статистику, чтобы санкции лишний раз не отхватить.

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Злой Голем

Беларусь!! Беларусь, а не Белоруссия🤬

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Thom322

Количество новостей уменьшается. Актуальность тоже. Скоро останется только курс и фраза, что в РФ все хорошо.

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Первопроходец

Китай в отрыве по диаграмме.

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Теплая булочка

Ну это не удивительно)
к этому и шло))

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Mr Black

Блин…а я думаю че в пятерке почти все креветки Белорусские.странно🧐

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