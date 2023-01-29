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Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 января: доллар — 69,33 рубля, евро — 75,4 рубля.

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Курсы на Мосбирже: доллар — 69,46 рубля, евро — 75,49 рубля.

Курсы на рынке Forex: доллар — 69,32 рубля, евро — 75,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,59 рубля.

Кто и как адаптируется

РБК изучило данные национальных статистических служб, чтобы оценить объём экспорта в Россию. Больше всех увеличили поставки товаров в 2022 году Турция, Беларусь и Китай.

Контекст

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ЦБ утверждает, что непрозрачность экономической статистики в России создаёт проблемы «даже для тех, кто внутри системы». Поэтому власти обсуждают более полное раскрытие данных, инициатором разговора стала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В комментарии изданию Дмитрий Песков опроверг, что Владимир Путин получает искаженные данные о состоянии российской экономики. «Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства», — утверждает Песков.