День 340: за год экспорт в Россию больше всего увеличили Китай, Беларусь и Турция Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28-30 января: доллар — 69,33 рубля, евро — 75,4 рубля.
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Кто и как адаптируется
РБК изучило данные национальных статистических служб, чтобы оценить объём экспорта в Россию. Больше всех увеличили поставки товаров в 2022 году Турция, Беларусь и Китай.
Контекст
Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ЦБ утверждает, что непрозрачность экономической статистики в России создаёт проблемы «даже для тех, кто внутри системы». Поэтому власти обсуждают более полное раскрытие данных, инициатором разговора стала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В комментарии изданию Дмитрий Песков опроверг, что Владимир Путин получает искаженные данные о состоянии российской экономики. «Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства», — утверждает Песков.
Новости предыдущего дня, 28 января — здесь.
Главное, чтобы не так)
Ноу)
Cырьевой придаток Беларуси и Китая. Зато не Запада. Абама - абизьяна, так тебе!
На картинки импорт из этих стран. А не наш экспорт туда.
Ваш мозг захватили мозговые паразиты из космоса, посторайтесь освободится и начать думать самостоятельно
Даже жутко представить, что будет, если Китай на нас обидится как-нибудь. С кем торговать будем? Где добывать микроэлектронику и всякое нужное?
Полная зависимость вырисовывается..
Это работает и в другую сторону, без сырья производства встанут.
Тут взаимная зависимость.
1. Европа не встала, хотя была в полной зависимости от рф.
2. Не просто так Китай встрял в Африку.
Ни первое, ни второе утверждение не опровергает сказанное мной выше.
И да, если бы можно было сказать "Европа даже не почувствовала", то можно было это как аргумент принять. И еще один важный момент, Европа как получала ресурсы из РФ, так и получает.
Как-то так.
И да есть страны, которые лезут и имею интересы во всех регионах. На вскидку это Франция, США, Россия, Китай, Британия.
Это работать только если вы монополист. РФ практически нигде не является монополистам. Китайцы могут и в другом месте достать ресурсы. А вот где достанет РФ высокие технологии если не в Китае?
Крупнейшая газовая биржа будет обходить потолок цен на газ от ЕС
Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF в Нидерландах, как и обещала ранее, открывает дублирующий хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм ценовых ограничений, установленный Евросоюзом.
С 20 февраля ICE запустит параллельный рынок фьючерсных и опционных контрактов на TTF на лондонской бирже ICE Futures Europe. При этом фьючерсные контракты будут такими же, как на ICE Endex, но т.к. Великобритания вышла из ЕС, ценовой потолок не применим. Самое смешное, что контракты, удерживаемые до истечения срока действия, будут «переходить» на хаб TTF. Если объяснять совсем на пальцах, то, пока все в порядке и цена на газ ниже установленного потолка в $2 тыс за 1 тыс м³, фьючерсы будут работать как раньше, через TTF. Но если произойдет очередной скачок цены, то все те же самые расчеты внезапно начнут проходить через ICE Futures Europe.
Американская биржа просто наплевала на ограничения внутри ЕС.
Америка и ЕС наш финансовый придаток
Ф клочья!
Интересно когда FT ссылается на высокопоставленного сотрудника цб это как выглядит ?
-Здравствуйте мы из FT из Британии ,недружественной страны ,расскажете о ваших проблемах?
-О ,конечно ,я же высокопоставленный сотрудник,мы всегда открыты для прессы из недружественных стран особенно когда надо рассказать о проблемах РФ
Нужен закон, чтобы СМИ перестали ссылаться на анонимные источники и экспертов. Если даешь комментарий, то указывай фамилию и имя. И не надо тут про свободу слова и прочее. Откуда мне знать, что журналист не выдумал источник?
Пральна, и сразу потом хватать таких экспертов и в кутузку, чтоб не болтали лишнего, не порочили мудрых властителей, которые никак не могут вредить народу по определению.
кутузок не хватит, лучше сразу на фронт, к музыкантам!
Мне всегда казалось, что эксперты должны отвечать за свои слова и боятся за репутацию. Хватит пороть чушь "в кутузку". Максимум, что сделают - посоветуют заткнуться по чувствительной теме. И если эксперт боится, то пусть не дает комментарии СМИ.
А СМИ не должны вводить население в заблуждение и манипулировать. Но они вводят. Последние новости - Сорос платил журналистам, чтобы подсвечивать, что ему нужно. Хваленый Запад. Лучше знать имя журналиста и эксперта и ориентироваться на это репутацию, чем анонимные источники.
О, че будем тогда делать со всякими нашими федеральными СМИ?Максимум, что сделают - посоветуют заткнуться по чувствительной теме.
Ога, точно, сначала все ж намекнут, будешь болтать - получишь люлей и в кутузку)Лучше знать имя журналиста и эксперта и ориентироваться на это репутацию, чем анонимные источники.
Вот и ориентируйтесь на имя журналиста и репутацию издания, кто мешает)
А можно пруфы как федеральные СМИ вводили в заблуждение? Вот все западные СМИ откровенно врали про химическое оружие в Ираке - ложь, навредившая стране, и имеющая далеко идущие последствия по сей день. Федеральные СМИ в РФ очень разные.
Думаю, можно включить любую информационно-политическую программу, и вы все увидите сами)Федеральные СМИ в РФ очень разные
Ну тут да, есть еще музыкальные, спортивные, развлекательные.Вот все западные СМИ откровенно врали про химическое оружие в Ираке
Понимаю, вас позавчера сюда откомандировали, товарисч, тут вот этого не надо, это для Одноклассников)
Закон? Для этого обязательно нужен закон?
Просто не читай, если пруфы недостаточно пруфы для тебя.
А закон принесет проблемы а получении информации, кто согласится общаться, если его имя будет указано? О пытках в колониях, о проблемах а экономике etc. За это можно из окна шагнуть в нынешней России
Поддерживаю, особенно "опрошенные эксперты".У меня вообще сомнения в их существовании в большинстве случаев.
По такой не сильно хайповой, никому, кроме профессионалов, неинтересной теме, это работает наоборот — не журналисты ищут экспертов, а источники ищут сливной бачок.
Кому-то потребовалось, чтобы тема непрозрачности статистики прозвучала — она и прозвучала.
Был ли это слив со стороны чиновника из окружения Набиуллиной, или, наоборот, от силовика, который этих чиновников хотел подставить — это науке неизвестно.
Сливной бачок, именно так. А бачки "На первую полосу, немедленно". Фу мля родители ложных новостей...
Ну вот экспертом отвечал постоянно в СМИ - рбк, ведомости, коммерсант всегда приводят 2-4 цитаты от экспертов по теме, всегда указывая кто они.
Но вот когда тема чувствительная или это явный слив и ты не хочешь светиться и ругаться потом с коллегами-конкурентами или открыто кому-то противостоять, то можно попросить общаться на условиях анонимности (тот самый off the record), т.е. на вопросы я отвечал, но вот ссылаться явно на себя запрещал. И дальше журналист сам решает, что делать с информацией: копать дальше, опираясь на нее, приводить анонимный комментарий или просто игнорировать.
Если честно, журналисты с которыми я общался, анонимную информацию очень редко впрямую использовали
Западные СМИ ее постоянно используют и Медузы всякие. Все их статьи на анонимах основаны.
На проекте с 27 Января.
Привет ботяра. Как там тарифе в вашей фабрике?
Когда нет аргументов, начинается про ботов. Дата регистрации признак бота? У меня страница Вконтакте верифицирована через ГосУслуги.
Все правильно, свобода слова это навязанный западом стереотип.
свобода слова или свобода вранья?
Вы недооцениваете уровень дебилизма. Наверняка сотрудник ЦБ, в пьяном виде, сам позвонил корреспонденту FT, а тот пытался его успокоить и просил перестать рассказывать гостайны.
Э... Вы с какой планеты, можно уточнить? ))
Это выгляжит по другому. Надо что-дискредитировать и нужен источник в СМИ. Пишут болванку, договариваемся со сми, оно публикует и потом организация перепостов с ссылкой на это сми, которому за фейк ничего не будет. Ну и кто-то да будет хавать ибо привык это делать.
И где-то высокопоставленный чиновник "во херня-то какая".
Удобная формулировка заметили? Не кто-то конкретно, а высокопоставленный чиновник, топ менеджер одной из компаний, те кто в курсе скрытых переговоров.
По разному бывает: либо просто придумали/услышали где-то сами, либо это контролируемый слив, который может быть дезинформацией/аппаратной борьбой/контрпропагандой, либо это реальный источник рассказал потому что, а что такого/ненавижу русню.
Но в основном это какие-то слухи, которым они солидности придают
Вместо "даже" должно быть "особенно".
Топовые экспортёры не удивили, только вот что нам Киргизия завозит, интересно.
Сельхоз или одежду.
Долина, чуйская долииина ...
Точно, они ж её с казахами делят.
Исходно медь, текстиль, овощи. Сейчас выросли текстиль и овощи, ну и санкционное оборудование и части. Причем, овощи и текстиль, наверняка, все равно основной объем
В общей картине всё равно крайне мало, чуть больше погрешности, практически.
Киргизия небольшая горная сельскохозяйственная страна. Всем таким странам сложно, если они только не присоседятся к кому-то большому и более удачно расположенному. Все хотят стать полезной Швейцарией, короче.
Киргизия сейчас обеими руками ухватилась за свой шанс. Грузия тоже, насколько возможно. Флаг безумства грузины передали армянам
"Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ЦБ утверждает, что непрозрачность экономической статистики в России создаёт проблемы «даже для тех, кто внутри системы». Поэтому власти обсуждают более полное раскрытие данных, инициатором разговора стала глава Банка России Эльвира Набиуллина."
FT и прочие Блумберги полностью перешли на темную сторону и с удовольствием участвуют в продвижению нужной пропаганды одной гордой страны, IMHO.
Какое более полное или еще более полное раскрытие, если на самом закрывают информацию которая раньше была в свободном доступе. Сплошное вранье и передергивание фактов. Как говорится: "Вообще ск*рв*, т.е. сильно испортились"
https://thebell.io/kak-vlasti-zakryvayut-rossijskuyu-ekonomiku-panika-na-kriptorynke-i-velichajshij-puzyr-v-istorii
Забыли упомянуть, что закрывают статистику, чтобы санкции лишний раз не отхватить.
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Беларусь!! Беларусь, а не Белоруссия🤬
Количество новостей уменьшается. Актуальность тоже. Скоро останется только курс и фраза, что в РФ все хорошо.
Китай в отрыве по диаграмме.
Ну это не удивительно)
к этому и шло))
Блин…а я думаю че в пятерке почти все креветки Белорусские.странно🧐