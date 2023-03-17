Финансы
Артур Томилко

Kirov Group Ventures купила 4,1% в финтех-стартапе Ivitech, который помогает малому и среднему бизнесу привлекать деньги Статьи редакции

Он разработал систему оценки кредитоспособности компаний на основе «больших» данных, а первые, с кем сотрудничал — таксопарки.

  • Команда Kirov Group Ventures помогала Ivitech с развитием бизнеса в Индонезии и решила инвестировать в его расширение на российском рынке и за рубежом. Сумму сделки компании не раскрывают, но партнёр Advance Capital Артур Шубаев оценивает стартап в 200-300 млн рублей после получения инвестиций.
  • Деньги направят на развитие функций сервиса, создание единого интерфейса, разработку новых продуктов и привлечение клиентов, рассказали в Ivitech.
  • Ivitech — финтех-платформа, помогающая найти деньги бизнесу, которому сложно получить их обычным путём — например, взяв кредит в банке. Для этого компания разработала собственную систему оценки кредитоспособности малых и средних предприятий на основе «больших» данных.
  • Стартап начал работу в 2020 году. Первые, с кем сотрудничали — таксопарки. Их оценивали исходя из региона работы, качества машин и других параметров. На основе этой оценки компании получали деньги, которые можно направить на развитие бизнеса.
  • Сейчас ivitech работает на российском и индонезийском рынках в сфере транспортных перевозок. В России таксопарки могут получить рассрочку на ОСАГО, покупку шин и газового оборудования, а также — аванс на лизинг автомобилей и овердрафт для выплат водителям.

#новость #kgv #ivitech

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5 комментариев
Вадим Д.

Что-то новость из разряда:
— А ведь это ровно на 4,1% больше, чем было до покупки, товарищи!

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Pasha Z

Сайт ни о чем

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Wealthy Person

Как и весь вц сру :)))

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Jack Konstantin

Приятно видеть, как даже в это непростое время инвестиции получают небольшие компании, значит есть шанс на развитие всей отрасли)

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Антон

Что за названия госпадипрости. Zalupa Ventures Capital Group

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