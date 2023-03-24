День 394: производитель кофе Jacobs может отказаться от использования бренда в России Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Правительство планирует поддержать создание технологических холдингов, которые объединят несколько отраслевых стартапов с заказчиком, производственной компанией и инвесторами, пишут «Ведомости». По словам источника, этим планирует заняться фонд «Сколково» совместно с «ВЭБ.РФ».
Сервис «Строки» от МТС планирует до конца 2023-го открыть специальный раздел комиксов и разместить там от 100 произведений до конца 2024-го, пишет «Ъ». В «Букмейте» тоже работают над обновлением полки комиксов, в «ЛитРес» уже есть 1200 изданий. Расширение сегмента позволит сервисам быстрее распространять новинки и потеснить пиратов, которые начали активно публиковать зарубежные комиксы с любительским переводом.
Какие есть проблемы и трудности
Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники. Два собеседника отметили, что регулятор настаивает на плане действий по сворачиванию работы. Один из них уточнил, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.
Новый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничений и «закрывание лазеек», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от бренда Jacobs, рассказали источники «Ъ». По словам одного из них, кофе может продаваться под марками Monarch или Milicano. Другой сказал, что изменение местного бренда обсуждается, но финального решения нет.
Контекст
В 2022 году было открыто 300 тысяч уникальных, то есть не связанных с переходом от одного брокера к другому, брокерских счетов с ненулевым балансом при 9 млн новых, рассказали в ЦБ.
Для российского банковского сектора 2022 год разделился на две половины: падение после реализации всех мыслимых рисков в первом полугодии и постепенное вставание на ноги во втором. Кому и почему пришлось тяжелее всего и что помогло сектору достаточно быстро восстановиться — рассуждает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов в колонке для Forbes.
Дистрибуторы ввезли в Россию в 2022 году 325 тысяч электросамокатов на 10,9 млрд рублей, подсчитали аналитики «F+ tech-Марвел». При этом в рознице компании продали лишь половину — 160 тысяч на 3,5 млрд рублей, пишут «Ведомости».
Новости предыдущего дня, 23 марта — здесь.
Рыночек, пацаны, рыночек
Невидимая рука Урсулы фон Дер Ляйен
ща тебе скажут что это другое
Ждем когда Урсула фон Дер Ляйен скажет закрываться банкам внутри ЕС, а не только в России.
Это другое
И это при том что уйти просто так Рафф не может по закону и еврочиновница либо выдает чушь просто чтобы квакнуть, либо демонстрирует некомпетентность тотальную)
Уйдет Якобс, придет Якубович
Якобы и точка.
WhoJacobs.
Якуб Колос
Свято место - пусто не бывает...
Ну и досвидули жакобс
Продавцы цикория после этого комментария
Ебало владельцев черная карта имаджинируется через 3 2 1
Черная карта то ещё пойло, там ничего уже не поможет)
Хм, а можно примеры такого взаимодействия? Это типа яндекс.маркет но со стартапами или?)Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники. Два собеседника отметили, что регулятор настаивает на плане действий по сворачиванию работы. Один из них уточнил, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.
Ну, уговорить не удалось, доказать что тут одни людоеды - тоже. Придется требовать. А дальше, ломать ноги. Иначе чего это он не хочет демократию поддерживать. Никакой свободы, врагам свободы!Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от бренда Jacobs, рассказали источники «Ъ». По словам одного из них, кофе может продаваться под марками Monarch или Milicano. Другой сказал, что изменение местного бренда обсуждается, но финального решения нет.
Ну вот, очень хорошее кофе капсульное у них. Недавно только затаривался со скидкой, прям не пожалел. А тут... :(Новый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничений и «закрывание лазеек», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мочало, начинай сначала. Мне кажется, уже пора просто по кругу начинать ходить :D
А что с кофе должно поменяться будет, кроме названия на упаковке?Как с Pauling, которые стал Poetti
ну, кола же поменялась.
не знаю как так удалось проебать все полимеры, сохранив при этом вкус спрайта и фанты, но при этом проебать колу :(
благо есть казахская пепси и кулкола ванильная.
Ну Кола изначально производилась в РФ, только сироп был импортный. Изменился сироп - изменился вкус. А если товар сам по себе импортный, и поменяется только упаковка...
Перед первой мировой тоже велись торговые войны мануфактур, всё реально по кругу - капиталисты воду мутят и плевать они хотели на народонаселение, даже войны для них - способ извлечения прибыли.
это не капиталисты плевать хотели, это правительство всегда хотело плевать на людей.
не важно какой строй будет. к сожалению, у руля строя будут люди, со всеми вытекающими. просто изменятся лозунги и благие цели.
Караван идёт, собаки лают.
Уже не лают, уже воют.
Правительство за холдинги! Ну ещё бы.
МТС хочет где-то добыть не меньше 100 комиксов. Остальные тоже подтягивают «графические» романы.
ЕвроЦБ гонит Райф из России.
Пока не метлой, но...
Пакеты санкций для невозможности обходов санкций — тренд года.
Jacobs умер, да здравствует Monarch!
300 000 не совсем пустых брокерских счетов открылось в 2022-м, не всё потеряно (-:
Самокатов в РФ прикатили дохрена, но продали половину. Вопрос: куда дистры хотят укатить это шапито?
Хорошего дня 🤘🏻
"...изменение местного бренда обсуждается, но финального решения нет"
Помогу: цикорий - и точка.
Банки упражнялись в 2022-м, упражнения: упал в яму, начали вставать в яме на ноги. Начали, не встали!
Скатертью им всем - дорожка...