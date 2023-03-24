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Финансы
Таня Боброва

День 394: производитель кофе Jacobs может отказаться от использования бренда в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ppm.sk

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 марта: доллар — 76,30 рубля, евро — 83:14 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 76,31 рубля, евро — 82,44 рубля.

Курсы на Forex на 07:09 мск: доллар — 75:77 рубля, евро — 82,02 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,99 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство планирует поддержать создание технологических холдингов, которые объединят несколько отраслевых стартапов с заказчиком, производственной компанией и инвесторами, пишут «Ведомости». По словам источника, этим планирует заняться фонд «Сколково» совместно с «ВЭБ.РФ».

Сервис «Строки» от МТС планирует до конца 2023-го открыть специальный раздел комиксов и разместить там от 100 произведений до конца 2024-го, пишет «Ъ». В «Букмейте» тоже работают над обновлением полки комиксов, в «ЛитРес» уже есть 1200 изданий. Расширение сегмента позволит сервисам быстрее распространять новинки и потеснить пиратов, которые начали активно публиковать зарубежные комиксы с любительским переводом.

Какие есть проблемы и трудности

Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники. Два собеседника отметили, что регулятор настаивает на плане действий по сворачиванию работы. Один из них уточнил, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

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Новый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничений и «закрывание лазеек», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от бренда Jacobs, рассказали источники «Ъ». По словам одного из них, кофе может продаваться под марками Monarch или Milicano. Другой сказал, что изменение местного бренда обсуждается, но финального решения нет.

Контекст

В 2022 году было открыто 300 тысяч уникальных, то есть не связанных с переходом от одного брокера к другому, брокерских счетов с ненулевым балансом при 9 млн новых, рассказали в ЦБ.

Для российского банковского сектора 2022 год разделился на две половины: падение после реализации всех мыслимых рисков в первом полугодии и постепенное вставание на ноги во втором. Кому и почему пришлось тяжелее всего и что помогло сектору достаточно быстро восстановиться — рассуждает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов в колонке для Forbes.

Дистрибуторы ввезли в Россию в 2022 году 325 тысяч электросамокатов на 10,9 млрд рублей, подсчитали аналитики «F+ tech-Марвел». При этом в рознице компании продали лишь половину — 160 тысяч на 3,5 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Новости предыдущего дня, 23 марта — здесь.

#новость

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27 комментариев
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 Рыжий
Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка

Рыночек, пацаны, рыночек

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Куртуазный маньерист

Невидимая рука Урсулы фон Дер Ляйен

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Leonid Bushuev

ща тебе скажут что это другое

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Вухмьехжбэхлы

Ждем когда Урсула фон Дер Ляйен скажет закрываться банкам внутри ЕС, а не только в России.

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Артём К

Это другое

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Руслан Астафьев

И это при том что уйти просто так Рафф не может по закону и еврочиновница либо выдает чушь просто чтобы квакнуть, либо демонстрирует некомпетентность тотальную)

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LEGO DISCOUNTER

Уйдет Якобс, придет Якубович

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Синхронный Кефир

Якобы и точка.

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Виталий Пак

WhoJacobs.

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Хэппи милф

Якуб Колос

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ЧеловекНаСтаройЯхте

Свято место - пусто не бывает...

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Жони Деп

Ну и досвидули жакобс

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Андрей Вечерний

Продавцы цикория после этого комментария

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M.R.T.

Ебало владельцев черная карта имаджинируется через 3 2 1

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Александр Пустовалов

Черная карта то ещё пойло, там ничего уже не поможет)

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Leonid Bushuev
Правительство планирует поддержать создание технологических холдингов, которые объединят несколько отраслевых стартапов с заказчиком, производственной компанией и инвесторами, пишут «Ведомости». По словам источника, этим планирует заняться фонд «Сколково» совместно с «ВЭБ.РФ».

Хм, а можно примеры такого взаимодействия? Это типа яндекс.маркет но со стартапами или?)

Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники. Два собеседника отметили, что регулятор настаивает на плане действий по сворачиванию работы. Один из них уточнил, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

Ну, уговорить не удалось, доказать что тут одни людоеды - тоже. Придется требовать. А дальше, ломать ноги. Иначе чего это он не хочет демократию поддерживать. Никакой свободы, врагам свободы!

Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от бренда Jacobs, рассказали источники «Ъ». По словам одного из них, кофе может продаваться под марками Monarch или Milicano. Другой сказал, что изменение местного бренда обсуждается, но финального решения нет.

Ну вот, очень хорошее кофе капсульное у них. Недавно только затаривался со скидкой, прям не пожалел. А тут... :(

Новый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничений и «закрывание лазеек», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мочало, начинай сначала. Мне кажется, уже пора просто по кругу начинать ходить :D

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Ivan Mart

А что с кофе должно поменяться будет, кроме названия на упаковке?Как с Pauling, которые стал Poetti

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Leonid Bushuev

ну, кола же поменялась.
не знаю как так удалось проебать все полимеры, сохранив при этом вкус спрайта и фанты, но при этом проебать колу :(
благо есть казахская пепси и кулкола ванильная.

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Рыжий

Ну Кола изначально производилась в РФ, только сироп был импортный. Изменился сироп - изменился вкус. А если товар сам по себе импортный, и поменяется только упаковка...

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Александр

Перед первой мировой тоже велись торговые войны мануфактур, всё реально по кругу - капиталисты воду мутят и плевать они хотели на народонаселение, даже войны для них - способ извлечения прибыли.

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Leonid Bushuev

это не капиталисты плевать хотели, это правительство всегда хотело плевать на людей.
не важно какой строй будет. к сожалению, у руля строя будут люди, со всеми вытекающими. просто изменятся лозунги и благие цели.

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Александр

Караван идёт, собаки лают.

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Виталий Пак

Уже не лают, уже воют.

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Вадим Демидов

Правительство за холдинги! Ну ещё бы.
МТС хочет где-то добыть не меньше 100 комиксов. Остальные тоже подтягивают «графические» романы.
ЕвроЦБ гонит Райф из России.
Пока не метлой, но...
Пакеты санкций для невозможности обходов санкций — тренд года.
Jacobs умер, да здравствует Monarch!
300 000 не совсем пустых брокерских счетов открылось в 2022-м, не всё потеряно (-:
Самокатов в РФ прикатили дохрена, но продали половину. Вопрос: куда дистры хотят укатить это шапито?

Хорошего дня 🤘🏻

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Слегка Придурковатый

"...изменение местного бренда обсуждается, но финального решения нет"

Помогу: цикорий - и точка.

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Вадим Демидов

Банки упражнялись в 2022-м, упражнения: упал в яму, начали вставать в яме на ноги. Начали, не встали!

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ЧеловекНаСтаройЯхте

Скатертью им всем - дорожка...

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