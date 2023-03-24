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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 марта: доллар — 76,30 рубля, евро — 83:14 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 76,31 рубля, евро — 82,44 рубля.

Курсы на Forex на 07:09 мск: доллар — 75:77 рубля, евро — 82,02 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,99 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство планирует поддержать создание технологических холдингов, которые объединят несколько отраслевых стартапов с заказчиком, производственной компанией и инвесторами, пишут «Ведомости». По словам источника, этим планирует заняться фонд «Сколково» совместно с «ВЭБ.РФ».

Сервис «Строки» от МТС планирует до конца 2023-го открыть специальный раздел комиксов и разместить там от 100 произведений до конца 2024-го, пишет «Ъ». В «Букмейте» тоже работают над обновлением полки комиксов, в «ЛитРес» уже есть 1200 изданий. Расширение сегмента позволит сервисам быстрее распространять новинки и потеснить пиратов, которые начали активно публиковать зарубежные комиксы с любительским переводом.

Какие есть проблемы и трудности

Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники. Два собеседника отметили, что регулятор настаивает на плане действий по сворачиванию работы. Один из них уточнил, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

Новый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничений и «закрывание лазеек», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от бренда Jacobs, рассказали источники «Ъ». По словам одного из них, кофе может продаваться под марками Monarch или Milicano. Другой сказал, что изменение местного бренда обсуждается, но финального решения нет.

Контекст

В 2022 году было открыто 300 тысяч уникальных, то есть не связанных с переходом от одного брокера к другому, брокерских счетов с ненулевым балансом при 9 млн новых, рассказали в ЦБ.

Для российского банковского сектора 2022 год разделился на две половины: падение после реализации всех мыслимых рисков в первом полугодии и постепенное вставание на ноги во втором. Кому и почему пришлось тяжелее всего и что помогло сектору достаточно быстро восстановиться — рассуждает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов в колонке для Forbes.

Дистрибуторы ввезли в Россию в 2022 году 325 тысяч электросамокатов на 10,9 млрд рублей, подсчитали аналитики «F+ tech-Марвел». При этом в рознице компании продали лишь половину — 160 тысяч на 3,5 млрд рублей, пишут «Ведомости».