Илон Маск оценил Twitter в $20 млрд во внутреннем письме сотрудникам — The Information Статьи редакции
Предприниматель купил соцсеть за $44 млрд.
- Маск привёл оценку Twitter в письме работникам о вознаграждении акциями, сообщило The Information со ссылкой на текст сообщения. Это в два раза меньше, чем предприниматель заплатил за соцсеть.
- Впервые Маск признанал, насколько «сильного упала стоимость компании после сделки», указало издание.
- Маск купил Twitter в октябре 2022 года. Тогда бизнесмен предоставил $21 млрд из личных средств в качестве акционерного капитала, а остальное под залог акций Tesla получил от группы банков во главе с Morgan Stanley.
- 17 января 2023 года неназванный старший управленец Twitter рассказал The Information, что после прихода Маска компания лишилась более чем 500 рекламодателей, а выручка за 17 января составила на 40% меньше, чем в тот же день в 2022 году. В декабре выручка и скорректированная прибыль Twitter упала на 40% год к году, писала The Wall Street Journal.
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Такими темпами, хорошо, хоть в 20 оценил.
Не беда, Маск ещё немного твиттер допилит и продаст за 5 лярдоа.
Да какие проблемы? Время твиттера еще придет. Вот тогда Маск все соки из своей покупки сможет выпить.
Несомненно. Твиттер важен, как политическая арена для выборов 2024 и далее.
Поэтому, его стоимость мало кого беспокоит. Надо будет, зальют еще денег.
Да согласен
Вот смотрю Сериал «Наследники» и там так и есть, что с помощью ТВ гиганта продвигать ”своего” президента разумеется будущего
Пузырь сдувается, IT- и технологические гиганты дешевеют
1. Не стоит сравнивать все еще пузыриные оценки 2022 года с текущими.
2. Это шаг назад для рывка перед.
Все норм, кароч
Норм, только во втором тезисе надо тоньше. Это движение вперёд, просто в другом направлении. Альтернативный рост. Твиттер все равно бы упал, просто Маск сработал на опережение. Это всё козни Закерберга и других евреев. Зато у Маска есть SpaceX. И все такое.
Сработал на опережение и успел влить денег
Кризис - это и есть оздоровление экономики для рывка вперед
Откровенно и это тоже много
А что случилось?
О эта культура отмены. Рекламодатели ушли на всякий случай, чтобы не попасть под раздачу из-за непопулярных действий Маска. Вдруг небинарные персоны начнут истерить и под раздачу попадут все.
Пройдет годик/два и все рекламодатели вернуться обратно, но зайти возможно будет уже дороже.
В твоей картине мира наверное и компании никогда не банкротятся, а это просто коррекция…
Гений...