Финансы
Маша Цепелева

Илон Маск оценил Twitter в $20 млрд во внутреннем письме сотрудникам — The Information Статьи редакции

Предприниматель купил соцсеть за $44 млрд.

  • Маск привёл оценку Twitter в письме работникам о вознаграждении акциями, сообщило The Information со ссылкой на текст сообщения. Это в два раза меньше, чем предприниматель заплатил за соцсеть.
  • Впервые Маск признанал, насколько «сильного упала стоимость компании после сделки», указало издание.
  • Маск купил Twitter в октябре 2022 года. Тогда бизнесмен предоставил $21 млрд из личных средств в качестве акционерного капитала, а остальное под залог акций Tesla получил от группы банков во главе с Morgan Stanley.
  • 17 января 2023 года неназванный старший управленец Twitter рассказал The Information, что после прихода Маска компания лишилась более чем 500 рекламодателей, а выручка за 17 января составила на 40% меньше, чем в тот же день в 2022 году. В декабре выручка и скорректированная прибыль Twitter упала на 40% год к году, писала The Wall Street Journal.
Соцсети
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«Я люблю Twitter»: как Илон Маск стал единоличным владельцем соцсети, уволил половину штата и начал искать себе замену Статьи редакции

Вспоминаем хронологию и детали одной из главных сделок 2022 года.

Илон Маск в офисе Twitter после закрытия сделки

#новость #twitter

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14 комментариев
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 Вадим Демидов

Такими темпами, хорошо, хоть в 20 оценил.
Не беда, Маск ещё немного твиттер допилит и продаст за 5 лярдоа.

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Станислав

Да какие проблемы? Время твиттера еще придет. Вот тогда Маск все соки из своей покупки сможет выпить.

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Alexey Dymov

Несомненно. Твиттер важен, как политическая арена для выборов 2024 и далее.
Поэтому, его стоимость мало кого беспокоит. Надо будет, зальют еще денег.

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bymamadov

Да согласен
Вот смотрю Сериал «Наследники» и там так и есть, что с помощью ТВ гиганта продвигать ”своего” президента разумеется будущего

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Alexey Dymov

Пузырь сдувается, IT- и технологические гиганты дешевеют

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Алексей Подклетнов

1. Не стоит сравнивать все еще пузыриные оценки 2022 года с текущими.
2. Это шаг назад для рывка перед.

Все норм, кароч

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Maxim Petrukhin

Норм, только во втором тезисе надо тоньше. Это движение вперёд, просто в другом направлении. Альтернативный рост. Твиттер все равно бы упал, просто Маск сработал на опережение. Это всё козни Закерберга и других евреев. Зато у Маска есть SpaceX. И все такое.

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Alexey Dymov

Сработал на опережение и успел влить денег

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Alexey Dymov

Кризис - это и есть оздоровление экономики для рывка вперед

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Качан Водки

Откровенно и это тоже много

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Alexander Golubev

А что случилось?

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Твой лучший друг

О эта культура отмены. Рекламодатели ушли на всякий случай, чтобы не попасть под раздачу из-за непопулярных действий Маска. Вдруг небинарные персоны начнут истерить и под раздачу попадут все.
Пройдет годик/два и все рекламодатели вернуться обратно, но зайти возможно будет уже дороже.

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Алекс

В твоей картине мира наверное и компании никогда не банкротятся, а это просто коррекция…

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GG

Гений...

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