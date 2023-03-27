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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 марта: доллар — 76,44 рубля, евро — 82,39 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 77,14 рубля, евро — 82,95 рубля.

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Курсы на Forex на 08:04 мск: доллар — 77,04 рубля, евро — 82,92 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,44 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Клиенты «Тинькофф Инвестиций» столкнулись со сложностями при закрытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Раньше закрытие ИИС было доступно из личного кабинета, сейчас же нужно поехать в офис в Москву, либо отправить нотариально заверенное поручение по почте. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предполагают, что лёгкость процедуры могла бы привести к массовому закрытию счетов.

Кто и как адаптируется

В Госдуму 24 марта внесли законопроект, который позволяет клиенту иностранного банка открыть счёт в российском банке удалённо, то есть без обязательной идентификации, если он делегировал эти полномочия иностранному юрлицу, которое проводило его идентификацию.

Контекст

Особенности методики расчёта Росстатом инфляции привели в 2022-2023 годах к некоторому занижению её оценок — а расхождение между динамикой средних потребительских цен и индексом потребцен (ИПЦ) усилилось в последние два года, полагает группа исследовавших вопрос экономистов. В феврале 2023 года без этого эффекта ИПЦ год к году рос бы на 12,5% против официальных 11%. Источник эффекта — резкое изменение ассортимента товаров.

Спрос на работников в России по итогам первого квартала 2023 года остается высоким, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кадровых агентств. Многие компании адаптировались к новой ситуации и «разморозили» планы найма.

Минэкономразвития подготовило отзыв на предложение РСПП принудительно перевести акции и расписки отечественных компаний с иностранных бирж в Россию. Ведомство выступило против — так как законопроект об этом может быть воспринят как «внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности».

Минтранс, Минсельхоз и ФАС должны подготовить механизм регулирования цен на транспортные услуги при перевозке сельхозгрузов, узнал РБК. Подорожание логистики снижает цены на зерно, которые и так падают на фоне рекордного урожая