День 397: российским банкам хотят разрешить открывать счета иностранцам удалённо Статьи редакции
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Какие есть проблемы и трудности
Клиенты «Тинькофф Инвестиций» столкнулись со сложностями при закрытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Раньше закрытие ИИС было доступно из личного кабинета, сейчас же нужно поехать в офис в Москву, либо отправить нотариально заверенное поручение по почте. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предполагают, что лёгкость процедуры могла бы привести к массовому закрытию счетов.
Кто и как адаптируется
В Госдуму 24 марта внесли законопроект, который позволяет клиенту иностранного банка открыть счёт в российском банке удалённо, то есть без обязательной идентификации, если он делегировал эти полномочия иностранному юрлицу, которое проводило его идентификацию.
Контекст
Особенности методики расчёта Росстатом инфляции привели в 2022-2023 годах к некоторому занижению её оценок — а расхождение между динамикой средних потребительских цен и индексом потребцен (ИПЦ) усилилось в последние два года, полагает группа исследовавших вопрос экономистов. В феврале 2023 года без этого эффекта ИПЦ год к году рос бы на 12,5% против официальных 11%. Источник эффекта — резкое изменение ассортимента товаров.
Спрос на работников в России по итогам первого квартала 2023 года остается высоким, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кадровых агентств. Многие компании адаптировались к новой ситуации и «разморозили» планы найма.
Минэкономразвития подготовило отзыв на предложение РСПП принудительно перевести акции и расписки отечественных компаний с иностранных бирж в Россию. Ведомство выступило против — так как законопроект об этом может быть воспринят как «внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности».
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Новости предыдущего дня, 26 марта — здесь.
Не хочешь, чтобы клиенты закрывали свои ИИС? Максимально усложни! Ай да Тинькофф, ай да... чудо-чудное.
Ну это ж золотое правило всей бюрократии, не можешь решить затягивай процесс.
Это уже не Тинькофф, это Потаня. Банк тинькофф в ближайшем будущем будет идентичен Сбербанкам и другим мусорным банкам, у которых монополия на страну
Быть не может — Росстат занизил оценку инфляции! Это где ж такое видано?! Правильно, у нас такое видано и всегда.
Каждый раз, как в первый раз
И тут иностранцы каааак бросятся открывать счета в российском (одном?) банке. Вот же благодать им готовят бравые депутаты.
На кого же потом ответственность повесят, при открытии счета, если что не так!?