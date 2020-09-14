Юрий Гурский перезапустил фонд Haxus с Flo и Prisma в портфеле: под названием Palta он поможет растить стартапы «с нуля» Материал редакции
Стартап, как авокадо, требует много времени и внимания, прежде чем дать плоды, считает предприниматель.
Предприниматель Юрий Гурский провёл трансформацию венчурного фонда Haxus, среди проектов которого приложение для анализа женского здоровья Flo и редактор фото и видео Prisma. Теперь компания называется Palta, рассказал Гурский в интервью Forbes.
Команда Palta планирует не только инвестировать, но и выступать в качестве сооснователей для каждого проекта. «Мы хотели найти баланс между тем, чтобы быть активными участниками в компаниях и в то же время инвесторами», — пояснил Гурский.
На своём сайте компания обещает юридическую поддержку, помощь с поиском специалистов в команду, доступ к профильным экспертам и иную поддержку на каждом этапе «от амбициозной идеи до IPO».
Гурский видит перспективы в проектах, посвящённых достижению счастья, позитивному мышлению и ментальному здоровью. Компания готова финансировать стартапы до раунда B и в идеале к этому моменту владеть по 50% компании.
Palta не планирует растить компании «на продажу», её путь — это выход стартапа на биржу, рассказал Гурский. Например, он рассчитывает, что Flo проведёт IPO в 2023 году.
По словам Гурского, сейчас стоимость проектов Palta достигает $200 млн. В портфолио пять компаний:
- Flo — основана в 2015 году, в июне 2019 года инвесторы оценили её в $230 млн. У приложения 35 млн активных пользователей в месяц.
- Prisma Labs — основана в 2016 году, в 2019 году Haxus стал основным акционером компании с долей более 40%. Фонд выкупил доли Mail.ru Group и сооснователя Prisma Алексея Моисеенкова.
- Приложение для интервального голодания Simple. Сервис запущен в 2019 году, Гурский с партнёрами вложили на нулевой стадии $8-9 млн, сейчас Palta владеет около 60% проекта. Меньше чем за год сервис набрал 200 тысяч подписчиков.
- Voir — сервис для виртуального макияжа на фото и видео.
- Wannaby — приложение для виртуальной примерки кроссовок.
До конца 2021 года Palta планирует добавить ещё максимум пять стартапов, на большее не хватит времени, рассказал Гурский Forbes. По его словам, для Palta важно, чтобы потенциальный рынок будущего продукта насчитывал «десятки миллионов» пользователей, «миллионы потенциальных подписчиков» или давал возможность нарастить капитализацию до $1 млрд.
В портфолио Haxus было ещё пять проектов, в которых фонд владел миноритарными долями. Партнёры продали их как непрофильные:
- Cherry Labs — компания Николая Давыдова, которая разрабатывает «умную» систему для контроля за состоянием членов семьи.
- Приложение для мониторинга роста агрокультур на основе искусственного интеллекта OneSoil.
- Названия трёх других компаний Гурский не раскрывает.
Кроме этого, Haxus инвестировал в компанию с технологией компьютерного зрения AiMatter, которую в 2016 году запустил сооснователь Maps.me Юрий Мельничек. В 2017 году её купила Google.
Юрий Гурский запустил венчурный фонд Haxus осенью 2016 года вместе с другом Алексеем Губаревым, владельцем компании-оператора дата-центров XBT Holding. До этого Гурский работал вице-президентом Mail.ru Group и был ментором сервиса MSQRD, который купила Facebook.
В 2019 году к Гурскому и Губареву присоединился ещё один инвестор — основатель фонда Target Global Александр Фролов. «Меня привлекло продуктовое видение Юрия, мне кажется, у него фантастическое чутье на интересные продукты», — рассказал он Forbes.
Юрий Гурский отказался ответить на вопросы vc.ru.
Интересно почему отказался ответить на вопросы vc.ru
На другом ресурсе очень большое полуинтервью сегодня было. Вообще вызвал ощущение адекватного человека, который решил не лезть в заворушку и пережать то, что будет у него на родине. Слишком рисково.
Для пиару мог бы и ответить. Он же для него рассказывал эту историю. «Но нет» — , подумал, — «хватит. Форбса достаточно».
Только it проекты?
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Он же пиарщик-журналист. Поэтому только самый хайп. А что самое хайповое? Ой-ти, желательно при этом что-то что можно скачать в плей-маркете или ай-тюнс
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