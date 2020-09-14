Palta означает «авокадо» на перуанском. Всем известно, что авокадо очень полезен, но его очень трудно вырастить: могут пройти годы, прежде чем вы получите зрелые плоды.



Мы считаем, что так и со стартапами. Мы растим наши компании и сооснователей с заботой и экспертизой, которая у нас есть, а затем получаем плоды общего труда.

