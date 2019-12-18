Я решил уйти с должности главного исполнительного директора и сложить с себя полномочия по ежедневному операционному управлению, чтобы иметь возможность уделять больше внимания стратегии группы.



Я убедился в том, что мы создали устойчивую и хорошо управляемую структуру, и за последние несколько месяцев я сделал несколько назначений и изменений, которые, по моему мнению, обеспечат стабильность и поддержат нашу уникальную корпоративную культуру.