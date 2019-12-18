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Финансы
Альберт Хабибрахимов
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Сергей Солонин уйдёт с поста гендиректора Qiwi Материал редакции

Он займётся развитием новых бизнес-моделей на должности председателя совета директоров. Его место займёт сооснователь Qiwi Борис Ким.

9 комментариев
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Сооснователь финансовой группы Qiwi Сергей Солонин уйдёт с должности гендиректора, на которой он работал с 2012 года. С 15 января 2020 года на этом посту его заменит сооснователь Qiwi Борис Ким, говорится в сообщении компании.

Сергей Солонин
 Фото с личной страницы в Facebook

Солонин займёт должность председателя совета директоров, которую с 2013 года занимает Ким. В Qiwi заявили, что Солонин сосредоточится на долгосрочной стратегии и развитии новых бизнес-моделей и ниш.

Я решил уйти с должности главного исполнительного директора и сложить с себя полномочия по ежедневному операционному управлению, чтобы иметь возможность уделять больше внимания стратегии группы.

Я убедился в том, что мы создали устойчивую и хорошо управляемую структуру, и за последние несколько месяцев я сделал несколько назначений и изменений, которые, по моему мнению, обеспечат стабильность и поддержат нашу уникальную корпоративную культуру.

Сергей Солонин

Мария Шевченко, которая с марта 2019 года стала председателем совета директоров «Киви банка», займёт пост заместителя гендиректора компании и будет заниматься комплаенсом, юридическим и операционным контролем.

Солонин — крупнейший акционер Qiwi, ему принадлежит 64,6% голосов, указывает ТАСС. Банк «Открытие» владеет 11,4% голосов, Ким — 6,6%. Ещё 5% голосов принадлежит японской группе Mitsui & Co.

В сентябре 2019 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников сообщила, что Солонин и Ким уже полгода готовят свой выход из бизнеса и собираются продать контроль в Qiwi. Солонин отверг эти слухи: «Я не рассматриваю возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi. Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке».

«Я только и делаю, что ошибаюсь — это суть…
Колонка от сооснователя QIWI для vc.ru.
vc.ru

#новость #qiwi #кадры

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9 комментариев
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Ivano Digital

2

Стратегия сейчас никому не помешает и судя по всему у QiWi ее нет. Не всю же жизнь транзаки с порносайтов и ICO принимать. Надеюсь, в компании на уровне топов все же сформируют стратегический блок, в который привлекут качественного Продакта.

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Артур Сабиров

Ivano
2

Скорее от закладок и тд

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Вадим Зуев

2

Солонин, когда штукарь зажёванный терминалом QIWI в переходе на Электрозаводской вернёшь?

Ответить

Алексей Викторович

1

По-моему это было ожидаемо и было лишь вопросом времени

Ответить

Макс Сысоев

Алексей
0

Да, очень логичный шаг. Только так можно вырасти)

Ответить

Saucedo Puetz

1

Скорее всего дядя понял что тучи сгущаются и пора валить в лондон

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Project News

0

Отличная новость; Сергей вовлекся в образовательные бизнес проекты.
Акции компании +20% за пару месяцев

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Алексей Викторович

0

Вырасти и избежать лишних проблем, перевернув страничку ) 

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Александр Панченко

0

Интересно, он в кабинете закладку оставил? 

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