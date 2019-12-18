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Он займётся развитием новых бизнес-моделей на должности председателя совета директоров. Его место займёт сооснователь Qiwi Борис Ким.
Сооснователь финансовой группы Qiwi Сергей Солонин уйдёт с должности гендиректора, на которой он работал с 2012 года. С 15 января 2020 года на этом посту его заменит сооснователь Qiwi Борис Ким, говорится в сообщении компании.
Солонин займёт должность председателя совета директоров, которую с 2013 года занимает Ким. В Qiwi заявили, что Солонин сосредоточится на долгосрочной стратегии и развитии новых бизнес-моделей и ниш.
Мария Шевченко, которая с марта 2019 года стала председателем совета директоров «Киви банка», займёт пост заместителя гендиректора компании и будет заниматься комплаенсом, юридическим и операционным контролем.
Солонин — крупнейший акционер Qiwi, ему принадлежит 64,6% голосов, указывает ТАСС. Банк «Открытие» владеет 11,4% голосов, Ким — 6,6%. Ещё 5% голосов принадлежит японской группе Mitsui & Co.
В сентябре 2019 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников сообщила, что Солонин и Ким уже полгода готовят свой выход из бизнеса и собираются продать контроль в Qiwi. Солонин отверг эти слухи: «Я не рассматриваю возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi. Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке».
Стратегия сейчас никому не помешает и судя по всему у QiWi ее нет. Не всю же жизнь транзаки с порносайтов и ICO принимать. Надеюсь, в компании на уровне топов все же сформируют стратегический блок, в который привлекут качественного Продакта.
Солонин, когда штукарь зажёванный терминалом QIWI в переходе на Электрозаводской вернёшь?
По-моему это было ожидаемо и было лишь вопросом времени
Отличная новость; Сергей вовлекся в образовательные бизнес проекты.
Акции компании +20% за пару месяцев
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