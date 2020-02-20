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Еда
Лиана Липанова
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Forbes: «Сбербанк» и Mail.ru Group запланировали купить долю в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат» Материал редакции

Сделка может закрыться в течение месяца, говорят источники Forbes.

5 комментариев
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Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group ведёт переговоры о покупке доли в сервисе доставки продуктов «Самокат», утверждают три источника Forbes на фудтех-рынке. «Сбербанк», Mail.ru Group и «Самокат» отказались от комментариев о сделке.

По словам собеседников издания, стороны могут закрыть сделку в течение месяца. СП получит от 25% до 45% в «Самокате», от 30% до 50% сервиса останется у основателей и нескольких инвесторов, говорит один из источников. Другие подробности сделки пока неизвестны, пишет Forbes.

«Сделка в целом вытекает из логики поведения наших ИТ-гигантов. Было очевидно, что они не смогут пройти мимо такого большого сегмента, как экспресс-доставка продуктов. "Самокат" — один из самых ярких представителей рынка», — прокомментировал владелец и гендиректор сервиса по доставке еды «Dostaевский» Владимир Овелян.

Продажа доли «Сбербанку» и Mail.ru Group «абсолютно точно» сделает «Самокат» лидером рынка, считает основатель венчурного фонда the Untitled Ventures Константин Синюшин. По его словам, со временем у сервиса установится паритет с «Яндекс.Лавкой».

«Самокат» основан Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 году в Санкт-Петербурге. Сервис одним из первых внедрил модель dark store.

«Самокат» работает по ООО «Умный ритейл» и ООО «Умное пространство». Обе принадлежат «Роборитейл ЛТД», зарегистрированной на Кипре. Суммарная выручка «Умный ритейл» и «Умное пространство» по итогам 2018 года составляет 27,4 млн рублей, чистый убыток — 67 млн рублей, следует из данных базы «Контур.Фокус».

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#новость #mailrugroup #сбербанк #самокат

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5 комментариев
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Arthur N

–1

Помянем «Самокат»

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John Tinko

0

Опять Хасис разбушевался? 😳
нужно мстить Яндексу-правильно👍

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дмитрий юреско

0

Свое придумать мозгов не хватает

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Roman Moskovskiy

0

Интегрируют в сбермаркет?

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Алексей Штейн

0

они уже интегрированы в деливери клаб, раньше они мне приносили заказ за 8 минут, после расширения базы за счет деливери- 30 мин
мэйл обосрался жидко опять, испорив сервис

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