Сделка может закрыться в течение месяца, говорят источники Forbes.

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Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group ведёт переговоры о покупке доли в сервисе доставки продуктов «Самокат», утверждают три источника Forbes на фудтех-рынке. «Сбербанк», Mail.ru Group и «Самокат» отказались от комментариев о сделке.

По словам собеседников издания, стороны могут закрыть сделку в течение месяца. СП получит от 25% до 45% в «Самокате», от 30% до 50% сервиса останется у основателей и нескольких инвесторов, говорит один из источников. Другие подробности сделки пока неизвестны, пишет Forbes.

«Сделка в целом вытекает из логики поведения наших ИТ-гигантов. Было очевидно, что они не смогут пройти мимо такого большого сегмента, как экспресс-доставка продуктов. "Самокат" — один из самых ярких представителей рынка», — прокомментировал владелец и гендиректор сервиса по доставке еды «Dostaевский» Владимир Овелян.

Продажа доли «Сбербанку» и Mail.ru Group «абсолютно точно» сделает «Самокат» лидером рынка, считает основатель венчурного фонда the Untitled Ventures Константин Синюшин. По его словам, со временем у сервиса установится паритет с «Яндекс.Лавкой».

«Самокат» основан Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 году в Санкт-Петербурге. Сервис одним из первых внедрил модель dark store.