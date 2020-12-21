Высокодоходный, малорисковый способ подключения лидеров мнений к местным предпринимателям. Только представьте, если бы Трэвис Скотт или Джей Балвин вышли с концепцией призрачной кухни.

Вместо того чтобы сотрудничать с McDonald’s для создания своих собственных блюд, они могли бы мгновенно запустить собственные рестораны и владеть брендом, получая прибыль из всей цепочки создания продукта.