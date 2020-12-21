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Еда
Вадим Скворцов

Сеть «тёмных» кухонь «запустила» за день 300 ресторанов в США для блогера — сервис взлетел на первое место в App Store​ Материал редакции

Для блогера MrBeast открыли виртуальную ресторанную франшизу. В этом помогла компания Virtual Dining Concepts от бывшего гендиректора Hard Rock Cafe.

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92 просмотров
Джимми Дональдсон

22-летний YouTube-блогер Джимми Дональдсон с 48 млн подписчиков представил приложение MrBeast Burger — это доставка фастфуда из 300 «тёмных» кухонь в США. Сервис готовит гамбургеры, сэндвичи, картофель фри и прочее. На сайте сеть ресторанов пишет, что доставляет бесплатно от заказа дороже $75. Один бургер в среднем стоит около $7.

MrBeast @MrBeastYT
I just launched 300 restaurants nationwide! Just go on your favorite delivery app and order a MrBeast Burger! WE’VE BEEN WORKING ON THIS FOR FOREVER AND IM SO EXCITED! https://t.co/hn7tXeWrOu
«Мы работали над этим целую вечность, я так взволнован», — пишет MrBeast

Накануне запуска сети блогер устроил акцию: он арендовал маленькую закусочную в Северной Каролине и вывесил плакат о раздаче бесплатной еды. Блогер раздавал посетителям бесплатно не только бургеры, но и наличные деньги и iPad.

Выстроилась настолько большая очередь, что полиции пришлось ограничить движение. Одному из посетителей, который попал в аварию во время пробки, Дональдсон подарил новую машину. Видео об акции и запуске сети набрало более 18 млн просмотров и 1,6 млн лайков. Также блогер разыгрывает $10 тысяч — они достанутся случайному комментатору под видео. Комментариев уже больше 560 тысяч.

Спустя сутки после запуска приложение MrBeast Burger поднялось на первую строчку в топе бесплатных приложений App Store и обогнало YouTube.

Как удалось запустить 300 точек сети за одну ночь

Рассказывает маркетолог Дрю Кроуфорд в Twitter. Приложение MrBeast Burger работает на системе Virtual Dining Concepts. Она сотрудничает со знаменитостями и помогает кухням с помощью их популярности стимулировать спрос. VDC основана отцом и сыном Робертом и Робби Эрлами с многолетним опытом в ресторанной индустрии.

VDC организует «съедобную» часть и брендинг:

  • Разрабатывает меню и стратегию продвижения.
  • Затем связывается с сервисами доставки — заказы обрабатывают GrubHub, DoorDash, Postmates и UberEats. Еда MrBeast Burger действительно есть в приложениях крупных сервисов доставки, к примеру, в UberEats и DoorDash.
  • Далее VDC обращается к ресторанам с существующими кухнями и предлагает создать бренд, ориентированный только на доставку. А блогеру остаётся только продвигать продукт.

Подобные партнёрства уже были: например, VDC помогала запустить для рэпера Tyga сеть Tyga Bites — она готовит запечённые куриные байтсы. Компания придумала идею блюду — для рэпера это его «любимая закуска, когда он не хочет есть что-то тяжёлое перед выступлением». VDC собрал фирменное меню вокруг Tyga и стандартизировал производство.

Ресторатор тем самым увеличивает заказы с помощью бренда, который поддерживают инфлюенсеры. А Virtual Dining Concepts и блогер получают деньги за использование своего бренда и системы.

Высокодоходный, малорисковый способ подключения лидеров мнений к местным предпринимателям. Только представьте, если бы Трэвис Скотт или Джей Балвин вышли с концепцией призрачной кухни.

Вместо того чтобы сотрудничать с McDonald’s для создания своих собственных блюд, они могли бы мгновенно запустить собственные рестораны и владеть брендом, получая прибыль из всей цепочки создания продукта.

Дрю Кроуфорд
маркетолог

Не обошлось и без проблем при запуске: MrBeast Burger несколько раз «падал» из-за огромного трафика. Также пользователи пожаловались на сырое мясо в бургерах. Кроуфорд отмечает, что это издержки бизнес-модели и со временем качество еды станет более стандартизированным и предсказуемым.

Staxlotl @staxlotl
It's sad to see so many burgers, both chicken and beef, coming out raw from @MrBeastYT Mr.Beast's Burger stunt.

I understand this is more the housing restaurants' issues, but this is still unacceptable when it comes to any food service. https://t.co/K7ATeGvbh4
Печально видеть столько сырого мяса в гамбургерах MrBeast Burger. Понимаю, что больше проблемы ресторанов, но это всё равно неприемлемо для любого общепита

#доставка #инфлюенсеры #mrbeastburger

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