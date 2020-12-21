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Сеть «тёмных» кухонь «запустила» за день 300 ресторанов в США для блогера — сервис взлетел на первое место в App Store Материал редакции
Для блогера MrBeast открыли виртуальную ресторанную франшизу. В этом помогла компания Virtual Dining Concepts от бывшего гендиректора Hard Rock Cafe.
22-летний YouTube-блогер Джимми Дональдсон с 48 млн подписчиков представил приложение MrBeast Burger — это доставка фастфуда из 300 «тёмных» кухонь в США. Сервис готовит гамбургеры, сэндвичи, картофель фри и прочее. На сайте сеть ресторанов пишет, что доставляет бесплатно от заказа дороже $75. Один бургер в среднем стоит около $7.
Накануне запуска сети блогер устроил акцию: он арендовал маленькую закусочную в Северной Каролине и вывесил плакат о раздаче бесплатной еды. Блогер раздавал посетителям бесплатно не только бургеры, но и наличные деньги и iPad.
Выстроилась настолько большая очередь, что полиции пришлось ограничить движение. Одному из посетителей, который попал в аварию во время пробки, Дональдсон подарил новую машину. Видео об акции и запуске сети набрало более 18 млн просмотров и 1,6 млн лайков. Также блогер разыгрывает $10 тысяч — они достанутся случайному комментатору под видео. Комментариев уже больше 560 тысяч.
Спустя сутки после запуска приложение MrBeast Burger поднялось на первую строчку в топе бесплатных приложений App Store и обогнало YouTube.
Как удалось запустить 300 точек сети за одну ночь
Рассказывает маркетолог Дрю Кроуфорд в Twitter. Приложение MrBeast Burger работает на системе Virtual Dining Concepts. Она сотрудничает со знаменитостями и помогает кухням с помощью их популярности стимулировать спрос. VDC основана отцом и сыном Робертом и Робби Эрлами с многолетним опытом в ресторанной индустрии.
VDC организует «съедобную» часть и брендинг:
- Разрабатывает меню и стратегию продвижения.
- Затем связывается с сервисами доставки — заказы обрабатывают GrubHub, DoorDash, Postmates и UberEats. Еда MrBeast Burger действительно есть в приложениях крупных сервисов доставки, к примеру, в UberEats и DoorDash.
- Далее VDC обращается к ресторанам с существующими кухнями и предлагает создать бренд, ориентированный только на доставку. А блогеру остаётся только продвигать продукт.
Подобные партнёрства уже были: например, VDC помогала запустить для рэпера Tyga сеть Tyga Bites — она готовит запечённые куриные байтсы. Компания придумала идею блюду — для рэпера это его «любимая закуска, когда он не хочет есть что-то тяжёлое перед выступлением». VDC собрал фирменное меню вокруг Tyga и стандартизировал производство.
Ресторатор тем самым увеличивает заказы с помощью бренда, который поддерживают инфлюенсеры. А Virtual Dining Concepts и блогер получают деньги за использование своего бренда и системы.
Не обошлось и без проблем при запуске: MrBeast Burger несколько раз «падал» из-за огромного трафика. Также пользователи пожаловались на сырое мясо в бургерах. Кроуфорд отмечает, что это издержки бизнес-модели и со временем качество еды станет более стандартизированным и предсказуемым.
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