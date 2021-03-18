Производство по делу прекратили.

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Петербуржец Андрей Терашкевич заявил об избиении в офисе сервиса доставки еды «Достаевский» осенью 2020 года. Тогда он отработал две смены в колл-центре компании и написал несколько твитов о работе, после чего его вызвали в офис.

По словам Терашкевича, руководство потребовало удалить твиты. После отказа его избили, рассказывал потерпевший.

После инцидента Терашкевич подал два заявления в полицию: по факту избиения и из-за угроз, которые он получил в соцсетях от, предположительно, сотрудника компании. Ответы из МВД петербуржец получил только в начале февраля, пишет «Бумага» со ссылкой на Терашкевича и документы.

В ноябре Терашкевич также подал два заявления в прокуратуру, но они остались без ответа, уточняет издание.

В декабре в ведомство обратился и депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин. Как пишет «Бумага», которая ознакомилась с ответом ГУ МВД по Калининскому району Кунину, по факту избиения Терашкевича полиция опросила трёх сотрудников ООО «Фабрика-Кухня» — это юрлицо управляет сервисом.

Из ответа следует, что это руководители службы безопасности, юротдела и финансово-экономического отдела, уточняет издание. Опрошенные заявили, что Терашкевич никогда не работал в компании, следует из документа.

Полицейские также запросили видеозаписи с камер наблюдения в офисе, говорится в ответе МВД. Однако получили отказ из-за «невозможности их предоставления по техническим причинам».

Поскольку телесные повреждения Терашкевича не расцениваются как причинение вреда здоровью, а сроки привлечения к административной ответственности уже истекли, производство по делу прекратили, пишет «Бумага».

В пресс-службе «Достаевского» сразу после инцидента говорили vc.ru, что разбираются в ситуации и «вопрос не останется без внимания». После этого в компании заявляли, что не готовы комментировать ситуацию.