Полиция не нашла виновных в избиении петербуржца в офисе «Достаевского» в 2020 году — он публиковал твиты о компании Статьи редакции
Производство по делу прекратили.
Петербуржец Андрей Терашкевич заявил об избиении в офисе сервиса доставки еды «Достаевский» осенью 2020 года. Тогда он отработал две смены в колл-центре компании и написал несколько твитов о работе, после чего его вызвали в офис.
По словам Терашкевича, руководство потребовало удалить твиты. После отказа его избили, рассказывал потерпевший.
После инцидента Терашкевич подал два заявления в полицию: по факту избиения и из-за угроз, которые он получил в соцсетях от, предположительно, сотрудника компании. Ответы из МВД петербуржец получил только в начале февраля, пишет «Бумага» со ссылкой на Терашкевича и документы.
В ноябре Терашкевич также подал два заявления в прокуратуру, но они остались без ответа, уточняет издание.
В декабре в ведомство обратился и депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин. Как пишет «Бумага», которая ознакомилась с ответом ГУ МВД по Калининскому району Кунину, по факту избиения Терашкевича полиция опросила трёх сотрудников ООО «Фабрика-Кухня» — это юрлицо управляет сервисом.
Из ответа следует, что это руководители службы безопасности, юротдела и финансово-экономического отдела, уточняет издание. Опрошенные заявили, что Терашкевич никогда не работал в компании, следует из документа.
Полицейские также запросили видеозаписи с камер наблюдения в офисе, говорится в ответе МВД. Однако получили отказ из-за «невозможности их предоставления по техническим причинам».
Поскольку телесные повреждения Терашкевича не расцениваются как причинение вреда здоровью, а сроки привлечения к административной ответственности уже истекли, производство по делу прекратили, пишет «Бумага».
В пресс-службе «Достаевского» сразу после инцидента говорили vc.ru, что разбираются в ситуации и «вопрос не останется без внимания». После этого в компании заявляли, что не готовы комментировать ситуацию.
15 марта, пишет «Бумага», представители «Достаевского» ответили, что «обстоятельства и результаты» проверки, проведённой в УМВД, есть в открытом доступе в интернете.
Норм подход: дай трех сотрудников из более чем 1000 которые никогда не пересекались с пострадавшим, скажи что не можешь показать камеры "по техническим причинам" и никто ничего тебе предъявить не сможет. Ура правосудию!
Слушайте, у меня была история когда пытались привлечь человека за мошенничество. Там были все документы на руках, человек дважды получил выплату, подделав документы. Был адрес его места жительства (реальный) страницы его, его жены и детей в соцсетях.
Что ответила полиция? "Мы к нему ездили, там никто не открыл, поэтому вот отказ в связи с тем, что мы не можем установить его местонахождение и получить объяснения по вашему заявлению".
Самое грустное в таких историях то, что если просто позвонить человеку с левого номера и просто спокойным голосом объяснить ему, что вот мол ты поступил нехорошо, из-за твоих действий хорошие люди к примеру лишились денег и вообще такое делать неправильно, верни их по хорошему, иначе однажды кто-то может случайно проходя мимо твоей тачки разлить рядом баллон со смывкой краски, тебе потом придется ее полностью красить, это дорого и это время, то шанс возврата денег обычно больше, чем при обращении в полицию или суд.
Ну я про реальные ситуации, когда правда на вашей стороне.
а уж как велИк шанс потом пойти обвиняемым, каким бы злодеем ни был абонент...
Вечерний вентилятор
А жалоба в прокуратуру?
Там была не та сумма, чтобы год бегать за человеком по всем инстанциями. Попробовали, не получилось, сделали выводы и продолжили работать дальше.
На беготню тоже тратятся человеко-часы.
Т.е. если для выбивания 50к рублей надо потратить 100 человеко-часов, включая время поездок по всем инстанциями, сидение в очередях, угробленные рабочие дни, когда надо быть в середине дня в определенном месте... то ну его нафиг такое выбивание.
Вечерний
Ну так написать то недолго, а иногда это очень даже работает)
А так, вопрос не в сумме. А в безнаказанности. Благодаря тому, что вы забили, он кинет кого-то еще, 100% ;) А потом, может быть, кинут уже и вас на бОльшую сумму. Вот такой тип, на которого рукой кто-то махнул.
Да, это так и работает.
Идиоты.
Как хочется видеть новости, по которым ты ощутиш, что ты в безопасности, а если с тобой случилась подобная ситуация, то виновные понесут 100х ущерб, чтобы и в мыслях не было устраивать такое еще раз, но нет, если у тебя нет какого то обьема денег, то тебя ни защищают и не слышат...
Это повезло что жив остался, это же питер
Это вы к тому, что не расчленили?)
Искали полгода и ничего не нашли. Полицейская работа высшего класса.
Это был такой следственный эксперимент называется "может те кто избил заставят и заявление забрать" 🤣
Зашло если бы он бы орал, что избивавшие его во время побоев кричали "путин плохой, свободу навальному", те три чела присели бы, а достоевского объявили бы иностранным агентом
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