«Яндекс» выпустил первых роботов-курьеров для сервиса доставки еды Grubhub в США Статьи редакции
Компании договорились о партнёрстве ещё в июле, теперь 50 устройств появились в кампусе Университета штата Огайо.
- Первым кампусом в США, где начали работу «роверы» «Яндекса» стал Университет Огайо в Колумбусе. Роботы привозят еду из местных кафе и ресторанов, которую студенты и преподаватели заказывают через сервис Grubhub.
- В кампусе живут и учатся более 60 тысяч студентов, работать там будут 50 роботов «Яндекса» семь дней в неделю с девяти утра до девяти вечера.
- Роботы-курьеры будут доставлять заказы к учебным корпусам, общежитию, библиотеке и другим зданиям.
- «Яндекс» заключил соглашение с сервисом Grubhub по доставке в кампусах в июне 2021 года. Позже «роверы» появятся и в других местах — Grubhub обслуживает более 250 университетских кампусов в США.
Российский рынок нищий и не достоин ?
Ну если Иннополис, Мск и Питер это не российский рынок, то я не знаю что тогда вообще российское
Все лучшее за бугор! Агга.
А нам еще поднимут нОлоги, ска
Думаю экономика не сходится при нынешних зарплатах курьеров.
В штатах чуток другие зп
Пускай час будет по 7 баксов
30 дней по 12 часов - уже больше $2500
Или это вы отвечаете на вопрос, поч не в России? Тогда да, оч логично
Комментарий удален
У нас по району такой робот катается только с сопровождающим, у них так же будет?
Всем привет. С вами снова Анна Лобанова, сооснователь портала InJust. После предыдущего нашего поста в комментариях возникло много вопросов. Сейчас я отвечу на основные из них.
Пока офисы закрыты, сотрудники придумали, как отлынивать и работать сразу в нескольких компаниях. Чем это грозит и какие советы можно почерпнуть — в пересказе The Wall Street Journal.
Главное из обзоров нового устройства Карла Пея, который раньше занимался выпуском флагманских смартфонов с низкой ценой.
Сегодня вас будет ждать история страданий, ограничений и открытий, а точнее продолжение истории как запустить wellness-стартап на свои деньги, совмещать с постоянной работой и не сойти с ума. В этой статье я отговорю вас делать стартап, но при одном условии. А точнее, при десяти!
Нашему стартапу уже год, но мы с уверенностью можем заявить: у нас все еще нет конкурентов. Хотя мы еженедельно получаем письма с производства, в которых потенциальные клоны спрашивают о возможности выпускать аналогичный нам продукт.
В интернете есть много вопросов, теорий и мифов про то, как работают стратегии Яндекс.Директа. В этом материале мы разобрали самые популярные из них.
Технологическое предпринимательство – одно из перспективных направлений, формирующих экономику столицы. В городе растет количество инновационных проектов и стартапов, в том числе, в сфере экологии. К примеру, запущена технология выращивания овощей и зелени в вертикальных городских фермах, создан комплекс автоматической сортировки бытовых отходов,…
Для любой компании, которая понимает необходимость работы с инновациями и ценит тот value, который могут принести стартапы, важно правильно выстроить внутренние процессы. Ведь инновации – это, в первую очередь, про гибкость, подготовленную инфраструктуру и четкое понимание целей. Да, это некий риск, но в большинстве случаев оправданный.