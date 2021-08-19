Не делайте стартапы. 10 ошибок создателя приложения в области здоровья и благополучия

Сегодня вас будет ждать история страданий, ограничений и открытий, а точнее продолжение истории как запустить wellness-стартап на свои деньги, совмещать с постоянной работой и не сойти с ума. В этой статье я отговорю вас делать стартап, но при одном условии. А точнее, при десяти!