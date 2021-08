Для любой компании, которая понимает необходимость работы с инновациями и ценит тот value, который могут принести стартапы, важно правильно выстроить внутренние процессы. Ведь инновации – это, в первую очередь, про гибкость, подготовленную инфраструктуру и четкое понимание целей. Да, это некий риск, но в большинстве случаев оправданный.

Вышли «прозрачные» наушники Nothing от сооснователя OnePlus: в обзорах пишут, что они лучше и дешевле AirPods

Пока офисы закрыты, сотрудники придумали, как отлынивать и работать сразу в нескольких компаниях. Чем это грозит и какие советы можно почерпнуть — в пересказе The Wall Street Journal .