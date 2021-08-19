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Еда
Маша Цепелева

«Яндекс» выпустил первых роботов-курьеров для сервиса доставки еды Grubhub в США Статьи редакции

Компании договорились о партнёрстве ещё в июле, теперь 50 устройств появились в кампусе Университета штата Огайо.

  • Первым кампусом в США, где начали работу «роверы» «Яндекса» стал Университет Огайо в Колумбусе. Роботы привозят еду из местных кафе и ресторанов, которую студенты и преподаватели заказывают через сервис Grubhub.
  • В кампусе живут и учатся более 60 тысяч студентов, работать там будут 50 роботов «Яндекса» семь дней в неделю с девяти утра до девяти вечера.
  • Роботы-курьеры будут доставлять заказы к учебным корпусам, общежитию, библиотеке и другим зданиям.
  • «Яндекс» заключил соглашение с сервисом Grubhub по доставке в кампусах в июне 2021 года. Позже «роверы» появятся и в других местах — Grubhub обслуживает более 250 университетских кампусов в США.
«Ровер» в кампусе

#новость #яндекс

700 просмотров
10 10 комментариев
4
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10 комментариев
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Вадим Трушин

–2

Российский рынок нищий и не достоин ?

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Андрей

Вадим
6

Ничего не мешает развиваться и в других странах. Роверы и у нас катаются. 

У меня для вас картинка.

Ответить

Федор Чеботарев

Вадим
0

Ну если Иннополис, Мск и Питер это не российский рынок, то я не знаю что тогда вообще российское

Ответить

Yan Varskii

–3

Все лучшее за бугор! Агга.
А нам еще поднимут нОлоги, ска

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Андрей

Yan
3

Как связаны Яндекс и поднятие налогов?

 В Госдуме:
— О боже, Яндекс обкатывает технологию роверов в США. Немедленно поднять налоги для россиян!

Это ведь так работает, да? 

Ответить

Daniel Rubinshtein

0

Думаю экономика не сходится при нынешних зарплатах курьеров. 

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Pavel Annikov

Daniel
0

В штатах чуток другие зп
Пускай час будет по 7 баксов
30 дней по 12 часов - уже больше $2500

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Pavel Annikov

Daniel
0

Или это вы отвечаете на вопрос, поч не в России? Тогда да, оч логично

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Комментарий удален

Дмитрий Ромахин

0

У нас по району такой робот катается только с сопровождающим, у них так же будет?

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tdghdgsg

0

dhgdgsgg

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