Еда
Евгения Евсеева

Американский сервис доставки еды DoorDash начнёт выдавать кредиты ресторанам-партнёрам Статьи редакции

Сервис будет погашать кредит, забирая процент от выручки ресторана.

  • DoodDash запустил сервис DoorDash Capital — он позволит ресторанам подавать заявки на единовременную выдачу средств. Их можно потратить на закупку оборудования, найм персонала, оплату аренды или выдачу зарплаты, пишет Bloomberg.
  • Получить деньги от сервиса пока смогут рестораны, которые сотрудничают с DoorDash долгое время. Какой именно это срок, платформа не уточняет.
  • Сервис не будет проводить оценку кредитоспособности. Предварительно одобренную сумму рестораны смогут увидеть в своём профиле, а после запросить её у DoorDash. Если кредит одобрят, деньги поступят на счёт через несколько дней.
  • DoorDash будет погашать кредит, забирая у ресторана определённый процент от выручки. Его размер и график платежей будут зависеть от выручки заведения и того, как часто оно получает выплаты от сервиса.
  • Сервис уже протестировал выдачу кредитов — ими воспользовалось около 1000 партнёров.

#новость #doordash

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Удивленный бинокль

Ждем кредитов на заказ еды от Деливери. Вот это будет киллер-фича. Ролл Калифорния под 15% годовых :)

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Vladimir Ponomarev

Так для ресторанов же...:))) BNPL за Калифорнию вас не потревожит... Пока..!О_0

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Егор Орлов

Вдумайтесь только в эту схему:

1) Агрегатор с помощью больших денег навязывает себя рынку путём скидок и агрессивной рекламы. Знаменитое: продают доллар за 80 центов, зато обороты и клиентская база показывают рост от мес к мес.

2) Рестораны не могут игнорировать агрегатор и вынуждены подключаться.

3) Агрегатор забирает % от заказов ресторана, тем самым подрывая экономику. постоянные клиенты заказывают через агрегатор - им так удобнее и типа выгоднее. Расходы те же - маржинальность значительно меньше. Условно: отработай всю неделю, заработай как за 1 день.

4) Агрегатор начинает выдавать кредиты ресторанам партнёрам 🤭

—--—--—----вы находитесь здесь-—--—--—---

5) Агрегатор предгает юридическую помощь в банкротстве ресторанов-партнёров, а также программу по покупке оборудования за 10% рыночной стоимости. Также доступны опции в продаже недвижимости владельца ресторана и помощь при покупке более скромной жилплощади через партнёров-агрегаторов на рынке жилой недвижимости.

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Даниил Протопопов

"It's just business, nothing personal"

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Анатолий Терентьев

Ну почему же. Вот возьмем ресторан, продает он пиццу. Мы платим за пиццу, а в цене кроме продуктов для приготовления и доставки мы оплачиваем труд и кредит на оборудование и, иногда, на помещение. Эти косты по проценту за кредит уже в цене пиццы. Сейчас этот процент уплывает к Голдман саксу или Веллс-фарго. Этот процент и хочет получать себе DD, чтобы перестать продавать доллар за 80 центов, а выйти хотя бы к минимальной прибыли.

Ситуация отчасти напоминает авиакомпании, которые на фоне убыточности своего основного бизнеса стали по сути банками. В этом видео подробнее про это

https://www.youtube.com/watch?v=ggUduBmvQ_4

Но при этом, я думаю, сценарий с банкротствами и переуступкой оборудования они тоже рассматривают. И за счет накопленных данных они хотят быть в этом бизнессе эффективнее классических банков.

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Валентин Потапов

Если ресторан берет кредит у DD значит
- либо его % меньше банковского ( непонятно почему )
- либо банки не кредитуют эти точки
- либо получение ДС процедура быстрая по сравнению с банком

Интересно узнать ответ.

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Егор Орлов

Door Dash видит их обороты, и поэтому, вероятно, решение принимается значительно быстрее и с меньшим кол-вом бумажек чем в банке. Одно можно сказать точно: если ресторан хочет взять кредит не на расширение и развитие бизнеса, а на аренду, выплату з/п и долгов поставщикам, то недолго осталось этому ресторану.

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Ivan

Это банковская услуга? Лицензия нужна?

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madkliq

DoorDash придумал банкинг

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Павел Портной

Да, с тем отличием, что сервис имеет прямой доступ к деньгам заёмщика и как следствие может сразу удержать из них кредитные платежи. Банк же далеко не всегда сразу получает доступ к выручке заёмщика.

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madkliq

рестораны макдональдс будут хранить бабло у дурдаш?

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Павел Портной

Как я понимаю клиент, когда заказывает еду, переводит деньги DoorDash, а DoorDash в свою очередь потом переводит ресторану.

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madkliq

топ бизнес, можно и рестораны кинуть

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Новенький Данила

Яндекс-еда начнёт выдавать кредиты пользователям на обеды Х)

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Vlad Ri

Отмывают деньги

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Konstantin_Andreevich

DoorDom

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Владислав Слипец

да супер, плохо что не у нас

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Максим Кот

Яндекс такси видит обороты своих автопарков, поэтому оказывает поддержку для получения финансирования в банках на покупку авто. Так что, тема рабочая

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Анатолий Терентьев

А со временем сможет применить свою банковскую лицензию, чтобы выдавать кредиты, которые будут автоматически гасится каждый день с оборота.

Капитал должен расширяться, иначе он будет сокращаться

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