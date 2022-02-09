Американский сервис доставки еды DoorDash начнёт выдавать кредиты ресторанам-партнёрам Статьи редакции
Сервис будет погашать кредит, забирая процент от выручки ресторана.
- DoodDash запустил сервис DoorDash Capital — он позволит ресторанам подавать заявки на единовременную выдачу средств. Их можно потратить на закупку оборудования, найм персонала, оплату аренды или выдачу зарплаты, пишет Bloomberg.
- Получить деньги от сервиса пока смогут рестораны, которые сотрудничают с DoorDash долгое время. Какой именно это срок, платформа не уточняет.
- Сервис не будет проводить оценку кредитоспособности. Предварительно одобренную сумму рестораны смогут увидеть в своём профиле, а после запросить её у DoorDash. Если кредит одобрят, деньги поступят на счёт через несколько дней.
- DoorDash будет погашать кредит, забирая у ресторана определённый процент от выручки. Его размер и график платежей будут зависеть от выручки заведения и того, как часто оно получает выплаты от сервиса.
- Сервис уже протестировал выдачу кредитов — ими воспользовалось около 1000 партнёров.
Так для ресторанов же...:))) BNPL за Калифорнию вас не потревожит... Пока..!О_0
Вдумайтесь только в эту схему:
1) Агрегатор с помощью больших денег навязывает себя рынку путём скидок и агрессивной рекламы. Знаменитое: продают доллар за 80 центов, зато обороты и клиентская база показывают рост от мес к мес.
2) Рестораны не могут игнорировать агрегатор и вынуждены подключаться.
3) Агрегатор забирает % от заказов ресторана, тем самым подрывая экономику. постоянные клиенты заказывают через агрегатор - им так удобнее и типа выгоднее. Расходы те же - маржинальность значительно меньше. Условно: отработай всю неделю, заработай как за 1 день.
4) Агрегатор начинает выдавать кредиты ресторанам партнёрам 🤭
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5) Агрегатор предгает юридическую помощь в банкротстве ресторанов-партнёров, а также программу по покупке оборудования за 10% рыночной стоимости. Также доступны опции в продаже недвижимости владельца ресторана и помощь при покупке более скромной жилплощади через партнёров-агрегаторов на рынке жилой недвижимости.
"It's just business, nothing personal"
Ну почему же. Вот возьмем ресторан, продает он пиццу. Мы платим за пиццу, а в цене кроме продуктов для приготовления и доставки мы оплачиваем труд и кредит на оборудование и, иногда, на помещение. Эти косты по проценту за кредит уже в цене пиццы. Сейчас этот процент уплывает к Голдман саксу или Веллс-фарго. Этот процент и хочет получать себе DD, чтобы перестать продавать доллар за 80 центов, а выйти хотя бы к минимальной прибыли.
Ситуация отчасти напоминает авиакомпании, которые на фоне убыточности своего основного бизнеса стали по сути банками. В этом видео подробнее про это
https://www.youtube.com/watch?v=ggUduBmvQ_4
Но при этом, я думаю, сценарий с банкротствами и переуступкой оборудования они тоже рассматривают. И за счет накопленных данных они хотят быть в этом бизнессе эффективнее классических банков.
Если ресторан берет кредит у DD значит
- либо его % меньше банковского ( непонятно почему )
- либо банки не кредитуют эти точки
- либо получение ДС процедура быстрая по сравнению с банком
Интересно узнать ответ.
Door Dash видит их обороты, и поэтому, вероятно, решение принимается значительно быстрее и с меньшим кол-вом бумажек чем в банке. Одно можно сказать точно: если ресторан хочет взять кредит не на расширение и развитие бизнеса, а на аренду, выплату з/п и долгов поставщикам, то недолго осталось этому ресторану.
Это банковская услуга? Лицензия нужна?
DoorDash придумал банкинг
Да, с тем отличием, что сервис имеет прямой доступ к деньгам заёмщика и как следствие может сразу удержать из них кредитные платежи. Банк же далеко не всегда сразу получает доступ к выручке заёмщика.
рестораны макдональдс будут хранить бабло у дурдаш?
Как я понимаю клиент, когда заказывает еду, переводит деньги DoorDash, а DoorDash в свою очередь потом переводит ресторану.
топ бизнес, можно и рестораны кинуть
Отмывают деньги
DoorDom
да супер, плохо что не у нас
Яндекс такси видит обороты своих автопарков, поэтому оказывает поддержку для получения финансирования в банках на покупку авто. Так что, тема рабочая
А со временем сможет применить свою банковскую лицензию, чтобы выдавать кредиты, которые будут автоматически гасится каждый день с оборота.
Капитал должен расширяться, иначе он будет сокращаться
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