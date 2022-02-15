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Еда
Таня Боброва

Стартап «Твоё место» привлёк 136 млн рублей — он предлагает в аренду кухни для поваров и сервисов доставки Статьи редакции

На эти деньги стартап планирует открыть не менее пяти кулинарных коворкингов в Москве и Санкт-Петербурге в 2022 году.

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Инвестором стал российский девелопер «Самолёт», который в июле 2021 года уже вложил в проект 27 млн рублей, пишет Forbes. Партнёры не раскрывают оценку стартапа. По словам близкого к проекту источника, она составила 0,8–1 млрд рублей.

«Самолёт» видит потенциал в открытии кулинарных коворкингов в своих жилых комплексах.

«Твоё место» в 2020 году запустили супруги Артур и Елизавета Цыкуновы. В конце того же года они привлекли $150 тысяч от частных инвесторов и открыли тестовую кухню-коворкинг на 60 м². В ноябре 2021-го «Твоё место» открыла первую полноценную точку на 320 м² в Москве.

Клиентов нашли за две недели, рассказал Цыкунов. По его словам, срок окупаемости клиента составлял около трёх месяцев, а расходы на его привлечение — примерно 8000 рублей. Среди них — частные повара, «тёмные кухни» (работают только на доставку), фудтех-стартапы, которые хотят протестировать гипотезы, и кейтеринговые компании.

Стартап предлагает клиентам два тарифа: 70–130 тысяч рублей в месяц за аренду полностью оборудованной «тёмной кухни» с круглосуточным доступом или 1500–2500 рублей за рабочую смену (4–12 часов) в кулинарном опенспейсе. В стоимость также входят уборка, электричество и другое.

Расходы на аренду, ремонт и оборудование для одного коворкинга основатели не расрывают. По словам Цыкунова, в первый месяц работы «большой» коворкинг в Москве принёс 2,8 млн рублей выручки из 3,8 млн рублей возможных. В системе «Контур.Фокус» пока нет данных за 2021 год.

  • За границей похожу модель развивают американский стартап CloudKitchens бывшего гендиректора Uber Трэвиса Каланика и британский Karma Kitchen.

#новость

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Сергей Ермилов

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Стас Фарбер

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Илья Шишкунов

70–130 тысяч рублей в месяц за аренду полностью оборудованной «тёмной кухни» с круглосуточным доступом или 1500–2500 рублей за рабочую смену (4–12 часов) в кулинарном опенспейсе.
 Отличная бизнес модель на самом деле, если ещё и логистика нормальная из их месторасположения, ну и нормы безопасности, санитарные и прочие на уровне + оборудование, то прекрасное место будет для тестирования проектов

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