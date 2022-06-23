На покупку российского бизнеса McDonald's претендовали ресторатор Аркадий Новиков и сын экс-президента Армении — Forbes Статьи редакции
Говора выбрали, потому что его хорошо знают в компании, говорят источники издания.
- Владельцы McDonald's провели шесть независимых друг от друга собеседований, рассказали три источника Forbes. Четыре встречи лично проводил в Дубае президент американской корпорации, ещё две прошли онлайн. Cреди претендентов были все три франчайзи McDonald’s в России: Александр Говор, собственник ООО «Развитие Рост» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и «люди от Кайрата» Боранбаева, собственника ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания», он с марта находится под арестом.
- Ещё одним претендентом был основатель Kismet Capital Group Иван Таврин. Представители McDonald’s вышли на компанию, потому что несколько лет назад она хотела купить сеть в северном и южном регионах. Тогда переговоры остановила американская сторона. В этот раз McDonald's продолжал переговоры с Тавриным до объявления нового лицензиата в России. Основатель Kismet отказался от комментариев.
- Другим претендентом был сын экс-президента Армении Армена Саркисяна, рассказал источник, близкий к топ-менеджменту холдинговой компании Говора «Инрусинвест», и второй знакомый с ходом переговоров. У семьи Саркисяна есть family office в Лондоне, кто из двух сыновей участвовал в переговорах — не ясно.
- Владельцами сети могли стать рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский, рассказали три источника. При этом Новиков и Пинский опровергли изданию участие в переговорах.
- На встречах представители McDonald's спрашивали потенциальных покупателей, как они будут управлять и в какой форме владеть бизнесом. Они хотели найти человека, которого хорошо знают в компании, говорит источник. Чаще всего в переговорах от представителей McDonald’s звучало слово «доверие». С Говором компания работала много лет, поэтому выиграл он.
- Для McDonald’s было важно иметь возможность вернуться на российский рынок, поэтому от всех претендентов требовали подписать опцион на срок более 10 лет, предполагающий выкуп ресторанов. В договоре с Говором установлен срок в 15 лет.
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Заходит как-то Аркадий Новиков в Макдональдс, а там сын экс президента Армении в нарды играет.
И говорит ему Новиков человеческим голосом...
Вкусно и точка!
А Таврин кетчуп в заказы подбрасывае
Потому что свинья - охуенная тема.
Коньяк пьёт !
Из всех этих детей президентов Армении, "людей от Кайрата" и прочих персонажей с тремя фамилиями Александр Говор просто наименее мутный оказался, видимо.
Спасибо, рассмешил.
Ну хоть дает реальные обещания
Какие же ублюдки политики в снг странах. Армения утопает в нишете, армии разрушена полностью, зато сука у детей офис в Лондоне и деньги на покупку российского макдака
потому и утопает
Поверь, казахи хоть и лучше живут армян в Армении, но все равно нищеты полным-полно в Казахстане.
Собрались как то в баре Аркадий Новиков, сын президента Армении и люди от Кайрата...
Собрались как-то в баре господа Ордовский, Танаевский и Бланко. А бармен и говорит - тебе как обычно?
А сын президента Армении играет в нарды?
На деньги, потому руководство макдака с ним играть не стало )
Заходит как-то Аркадий Новиков в Макдональдс, а там сын экс президента Армении в нарды играет.
талантливый сын у бывшего президента Армении) сколько денег смог заработать)
Копил с обедов просто
я помню как Аскер Заде брала интервью несколько лет назад у Силуанова и он там на полном серьёзе сказал, что на первую машину накопил с обедов. Угарнул тогда
Короче назначили временного управляющего и все. Вернутся через пару лет обратно, как и все остальные
МакДоналдян
Макдак вернется через 10 лет, как раз когда начнем жить лучше, а пока терпим и точка
Я думаю, что к нам больше не вернется, и не придет никто и никогда.
Во всяком случае, из цивилизованных стран.
Могли прийти, но не пришли... Баффет, Безос, Цукерберг, Гейтс
и Маск
Это что же? В русском маке так и не будет армянского коньяка с колой и шашлыбургеров?
И казахского коньяка с бешбармак- бургером тоже.
Чапака победил. Ох. И Ах
люди из Армении сделали бы новые блюда филе-о-толма, борани-ургер и так далее)
Турнир претендентов (-:
А говора хорошо знают в компании президента рф
Вот бы тоже иметь свой family office
Хотя бы в пригороде Лондона
Станьте сыном бывшего президента Армении 😉
Кайрат Боранбаев сидит в тюрьме. Ему сейчас совсем не до Макдональдса.