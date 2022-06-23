Еда
Маша Цепелева

На покупку российского бизнеса McDonald's претендовали ресторатор Аркадий Новиков и сын экс-президента Армении — Forbes Статьи редакции

Говора выбрали, потому что его хорошо знают в компании, говорят источники издания.

  • Владельцы McDonald's провели шесть независимых друг от друга собеседований, рассказали три источника Forbes. Четыре встречи лично проводил в Дубае президент американской корпорации, ещё две прошли онлайн. Cреди претендентов были все три франчайзи McDonald’s в России: Александр Говор, собственник ООО «Развитие Рост» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и «люди от Кайрата» Боранбаева, собственника ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания», он с марта находится под арестом.
  • Ещё одним претендентом был основатель Kismet Capital Group Иван Таврин. Представители McDonald’s вышли на компанию, потому что несколько лет назад она хотела купить сеть в северном и южном регионах. Тогда переговоры остановила американская сторона. В этот раз McDonald's продолжал переговоры с Тавриным до объявления нового лицензиата в России. Основатель Kismet отказался от комментариев.
  • Другим претендентом был сын экс-президента Армении Армена Саркисяна, рассказал источник, близкий к топ-менеджменту холдинговой компании Говора «Инрусинвест», и второй знакомый с ходом переговоров. У семьи Саркисяна есть family office в Лондоне, кто из двух сыновей участвовал в переговорах — не ясно.
  • Владельцами сети могли стать рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский, рассказали три источника. При этом Новиков и Пинский опровергли изданию участие в переговорах.
  • На встречах представители McDonald's спрашивали потенциальных покупателей, как они будут управлять и в какой форме владеть бизнесом. Они хотели найти человека, которого хорошо знают в компании, говорит источник. Чаще всего в переговорах от представителей McDonald’s звучало слово «доверие». С Говором компания работала много лет, поэтому выиграл он.
  • Для McDonald’s было важно иметь возможность вернуться на российский рынок, поэтому от всех претендентов требовали подписать опцион на срок более 10 лет, предполагающий выкуп ресторанов. В договоре с Говором установлен срок в 15 лет.

#новость #mcdonalds #веселоиточка

4701 просмотров
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37 комментариев
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Джахор Дырдырдаев

Заходит как-то Аркадий Новиков в Макдональдс, а там сын экс президента Армении в нарды играет.

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Вадим Д.

И говорит ему Новиков человеческим голосом...

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Nimdex

Вкусно и точка!

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Иван Дэвидсон

А Таврин кетчуп в заказы подбрасывае

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Джахор Дырдырдаев

Потому что свинья - охуенная тема.

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igor igorevich

Коньяк пьёт !

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Пришелец

Из всех этих детей президентов Армении, "людей от Кайрата" и прочих персонажей с тремя фамилиями Александр Говор просто наименее мутный оказался, видимо.

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Blackrock
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ART

Спасибо, рассмешил.

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Игорь Протасов

Ну хоть дает реальные обещания

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Телефунтик
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RobinzonCruzo

Какие же ублюдки политики в снг странах. Армения утопает в нишете, армии разрушена полностью, зато сука у детей офис в Лондоне и деньги на покупку российского макдака

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Aleksey Bobkov

потому и утопает

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Kesha Pazzy

Поверь, казахи хоть и лучше живут армян в Армении, но все равно нищеты полным-полно в Казахстане.

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Sergey Vasiliev

Собрались как то в баре Аркадий Новиков, сын президента Армении и люди от Кайрата...

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Пришелец

Собрались как-то в баре господа Ордовский, Танаевский и Бланко. А бармен и говорит - тебе как обычно?

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Джахор Дырдырдаев

А сын президента Армении играет в нарды?

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Антон Большаков

На деньги, потому руководство макдака с ним играть не стало )

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Джахор Дырдырдаев

Заходит как-то Аркадий Новиков в Макдональдс, а там сын экс президента Армении в нарды играет.

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Dmitriy

талантливый сын у бывшего президента Армении) сколько денег смог заработать)

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Рикардо Иванов

Копил с обедов просто

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Андрей Геращенко

я помню как Аскер Заде брала интервью несколько лет назад у Силуанова и он там на полном серьёзе сказал, что на первую машину накопил с обедов. Угарнул тогда

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Мистер Андерсон

Короче назначили временного управляющего и все. Вернутся через пару лет обратно, как и все остальные

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Алекс Работяга

МакДоналдян

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Макс Фактор

Макдак вернется через 10 лет, как раз когда начнем жить лучше, а пока терпим и точка

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Лекарственный Паша

Я думаю, что к нам больше не вернется, и не придет никто и никогда.
Во всяком случае, из цивилизованных стран.

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Павел Воронов

Могли прийти, но не пришли... Баффет, Безос, Цукерберг, Гейтс

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Сергей Мазур

и Маск

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Василий Васильев

Это что же? В русском маке так и не будет армянского коньяка с колой и шашлыбургеров?

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Андрей Мельник

И казахского коньяка с бешбармак- бургером тоже.

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Алексей Комаров

Чапака победил. Ох. И Ах

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Илья Ив

люди из Армении сделали бы новые блюда филе-о-толма, борани-ургер и так далее)

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Вадим Д.

Турнир претендентов (-:

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Andrey Guzeev

А говора хорошо знают в компании президента рф

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Alexey

Вот бы тоже иметь свой family office
Хотя бы в пригороде Лондона

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Anatoliy Lyashenko

Станьте сыном бывшего президента Армении 😉

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Kesha Pazzy

Кайрат Боранбаев сидит в тюрьме. Ему сейчас совсем не до Макдональдса.

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