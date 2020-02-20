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Лиана Липанова
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Mail.ru Group разработала технологию распознавания очередей с помощью компьютерного зрения Vision Материал редакции

Когда очередь увеличивается, система отправляет предупреждение администратору.

13 комментариев
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Mail.ru Group начала тестировать технологию распознавания очередей с помощью компьютерного зрения и самообучающихся нейросетей Vision. Партнёром проекта выступает MRG Tech Lab, сообщил vc.ru представитель интернет-компании.

Vision определяет количество человек в очереди в режиме реального времени меньше чем за секунду, а при превышении «лимита» отправляет уведомление на пульт дежурного. При этом компьютерное зрение успешно справляется и тогда, когда силуэты людей загораживают друг друга, утверждает представитель Mail.ru Group.

Mail.ru Group

Кроме того, Vision следит и за распределением людей в разных частях кадра, например, в одном из отделов супермаркета может собраться больше посетителей. В таком случае администратор получит уведомление о необходимости добавить туда товар или пригласить консультанта.

Как объяснили в компании, компьютерное зрение также работает и в разных погодных условиях, например, во время снега в очереди к подъёмнику на горнолыжном курорте.

Mail.ru Group

Технологию можно подстроить под нужды заказчика, уточнили в Mail.ru Group. Стоимость Vision в компании не раскрыли — она зависит от потребностей клиента и конкретного кейса, добавил представитель холдинга.

Vision уже тестируется с несколькими транспортными и промышленными предприятиями, но названия компаний-партнёров в Mail.ru Group не раскрыли.

#новость #mailrugroup

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13 комментариев
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Sergey Vasiliev

8

Система автоматического распознавания митингов. Она должна ещё из бластера херачить

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Вадим Моржик

Sergey
0

ни в одной демократии такого нет. там слезоточивый используют. вот его можно

Ответить

Εгор Κонстантинов

Вадим
1

Потому что нет ещё бластеров дешевых и компактных. Пока. 

Ответить

Никита Богданов

7

Вот это инновация

Ответить

Useforlogin

7

Больше похоже на пет-проект нейронщика из мэйл.ру. 

Ответить

Павел Эрелт

4

Внезапно, но эту технологию применяли в некоторых отделениях Почты России в Питере ещё лет 5 назад... Инновация не очень то инновационная

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Oleg Leonov

Павел
3

Вроде Крок тоже делал несколько дет назад что-то аналогичное - на хабре в его блоге была статья

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Alexander Matveev

2

Есть пара банков, которым это нужно.

Ответить

Олег

Alexander
–2

1 Аванс 2 ЗП

Ответить

Sergey Gostev

1

«Кожаных ублюдков мало!»
Нужно передать коллеге роботу чтобы размести до рекламу!

«Кожаных ублюдков много в алкогольном отделе!»
Передать сообщение чтобы Петрович довез водки в алкогольный отдел

Нейронка с бигдатой:
«Пусть захватит солёных огурчиков и презервативов. Чую Будет спрос!»

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Олег

Sergey
0

Отличная идея.

Ответить

Saucedo Puetz

0

Только почте россии про это не говорите, а то они эту инновацию у себя установят, а распилиное поделят 

Ответить

Sergey Ontime

–1

Когда не пишут имена разработчиков, а пишут имя заказчика. Написали бы уже, Усманов разработал, или кто там акционер. Конкретные люди же разработали, а не вся корпорация.

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