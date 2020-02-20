Когда очередь увеличивается, система отправляет предупреждение администратору.

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Mail.ru Group начала тестировать технологию распознавания очередей с помощью компьютерного зрения и самообучающихся нейросетей Vision. Партнёром проекта выступает MRG Tech Lab, сообщил vc.ru представитель интернет-компании.

Vision определяет количество человек в очереди в режиме реального времени меньше чем за секунду, а при превышении «лимита» отправляет уведомление на пульт дежурного. При этом компьютерное зрение успешно справляется и тогда, когда силуэты людей загораживают друг друга, утверждает представитель Mail.ru Group.

Mail.ru Group

Кроме того, Vision следит и за распределением людей в разных частях кадра, например, в одном из отделов супермаркета может собраться больше посетителей. В таком случае администратор получит уведомление о необходимости добавить туда товар или пригласить консультанта.

Как объяснили в компании, компьютерное зрение также работает и в разных погодных условиях, например, во время снега в очереди к подъёмнику на горнолыжном курорте.

Mail.ru Group

Технологию можно подстроить под нужды заказчика, уточнили в Mail.ru Group. Стоимость Vision в компании не раскрыли — она зависит от потребностей клиента и конкретного кейса, добавил представитель холдинга.