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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Когда очередь увеличивается, система отправляет предупреждение администратору.
Mail.ru Group начала тестировать технологию распознавания очередей с помощью компьютерного зрения и самообучающихся нейросетей Vision. Партнёром проекта выступает MRG Tech Lab, сообщил vc.ru представитель интернет-компании.
Vision определяет количество человек в очереди в режиме реального времени меньше чем за секунду, а при превышении «лимита» отправляет уведомление на пульт дежурного. При этом компьютерное зрение успешно справляется и тогда, когда силуэты людей загораживают друг друга, утверждает представитель Mail.ru Group.
Кроме того, Vision следит и за распределением людей в разных частях кадра, например, в одном из отделов супермаркета может собраться больше посетителей. В таком случае администратор получит уведомление о необходимости добавить туда товар или пригласить консультанта.
Как объяснили в компании, компьютерное зрение также работает и в разных погодных условиях, например, во время снега в очереди к подъёмнику на горнолыжном курорте.
Технологию можно подстроить под нужды заказчика, уточнили в Mail.ru Group. Стоимость Vision в компании не раскрыли — она зависит от потребностей клиента и конкретного кейса, добавил представитель холдинга.
Vision уже тестируется с несколькими транспортными и промышленными предприятиями, но названия компаний-партнёров в Mail.ru Group не раскрыли.
Система автоматического распознавания митингов. Она должна ещё из бластера херачить
ни в одной демократии такого нет. там слезоточивый используют. вот его можно
Внезапно, но эту технологию применяли в некоторых отделениях Почты России в Питере ещё лет 5 назад... Инновация не очень то инновационная
Вроде Крок тоже делал несколько дет назад что-то аналогичное - на хабре в его блоге была статья
Есть пара банков, которым это нужно.
«Кожаных ублюдков мало!»
Нужно передать коллеге роботу чтобы размести до рекламу!
«Кожаных ублюдков много в алкогольном отделе!»
Передать сообщение чтобы Петрович довез водки в алкогольный отдел
Нейронка с бигдатой:
«Пусть захватит солёных огурчиков и презервативов. Чую Будет спрос!»
Только почте россии про это не говорите, а то они эту инновацию у себя установят, а распилиное поделят
Когда не пишут имена разработчиков, а пишут имя заказчика. Написали бы уже, Усманов разработал, или кто там акционер. Конкретные люди же разработали, а не вся корпорация.
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