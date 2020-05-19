Он будет работать на базе облака Azure и предназначен для тренировки массивных распределённых ИИ-моделей следующего поколения.

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Microsoft разработала суперкомпьютер для некоммерческой исследовательской компании OpenAI, рассказали vc.ru в компании. Она называет устройство одним из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире на основе открытых данных рейтинга Top 500 Supercomputers.

Его предназначение — тренировка следующего поколения массивных распределённых ИИ-моделей, которые позволяют выполнять больше задач, например, модерировать чаты, анализировать выступления и генерировать программный код по результатам поиска в GitHub.

Но подобные модели требуют огромного количества данных, например, миллиарды страниц текстов в открытом доступе. Чтобы создавать и тренировать модели нужна прогрессивная вычислительная инфраструктура, отмечает Microsoft.