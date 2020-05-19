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Будущее
Евгений Делюкин
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Microsoft в партнёрстве с OpenAI создала суперкомпьютер и назвала его одним из пяти самых мощных в мире Материал редакции

Он будет работать на базе облака Azure и предназначен для тренировки массивных распределённых ИИ-моделей следующего поколения.

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Microsoft разработала суперкомпьютер для некоммерческой исследовательской компании OpenAI, рассказали vc.ru в компании. Она называет устройство одним из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире на основе открытых данных рейтинга Top 500 Supercomputers.

Его предназначение — тренировка следующего поколения массивных распределённых ИИ-моделей, которые позволяют выполнять больше задач, например, модерировать чаты, анализировать выступления и генерировать программный код по результатам поиска в GitHub.

Но подобные модели требуют огромного количества данных, например, миллиарды страниц текстов в открытом доступе. Чтобы создавать и тренировать модели нужна прогрессивная вычислительная инфраструктура, отмечает Microsoft.

Суперкомпьютер оснащён 285 тысячами процессорных ядер и 10 тысячами графических процессоров, для каждого сервера скорость подключения составляет 400 гбит/сек. Так как он размещён в облаке Microsoft Azure, он также получает доступ к датацентрам и сервисам Azure.

#новость #microsoft #build2020 #суперкомпьютер

Евгений Делюкин
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