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Будущее
Лиана Липанова
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Фонд Билла Гейтса и Джеффа Безоса инвестировал $3,5 млн в производителя искусственного грудного молока Biomilq Материал редакции

Фонд занимается проблемами изменения климата, а стартап планирует уменьшить «углеродный след» от производства молочных смесей.

  • Стартап из Северной Каролины Biomilq привлёк $3,5 млн в рамках раунда А от фонда Breakthrough Energy Ventures, специализирующегося на проблемах изменения климата, передаёт CNBC.
  • Breakthrough Energy Ventures финансируется Биллом Гейтсом, Джеффом Безосом, Марком Цукербергом, Джеком Ма, Масаёси Соном и другими, напоминает издание.
  • Biomilq занимается производством альтернативного грудного молока в лаборатории. Компания ещё находится на ранней стадии и на привлечённые деньги планирует нанять новых сотрудников.
  • Продукт Biomilq поможет уменьшить «углеродный след» от мирового рынка молочных смесей, рассчитывают в компании. По прогнозам Fortune Business Insights, к 2026 году ущерб от этого «следа» превысит $103 млрд, пишет CNBC.
  • Biomilq в январе 2020 года основали ученый в области пищевой промышленности Мишель Эггер, занимающая должность гендиректора, и Лейла Стриклэнд, директор по безопасности. Молоко от Biomilq появится в магазинах в течение пяти лет, рассчитывают основатели.

#новость

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Сергей Михельсон

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Ребята, заебали с шутками про чипы. Ваши ебала и пальцы уже давно просветились где только можно, чипы нах не нужны, как и вы сами. Билл - крутой мужик, легенда. Пусть инвестирует куда хочет и как хочет. С его состоянием остается делать только это. Уже одно радует, что он инвестирует не в ебучие агрегаторы или распознавалки, а в какие-то реально нужные вещи, возможно не всем понятные. У многих женщин после родов нет молока и им приходится отдавать реьенка на кормление другим женщинам.

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Leo Enin

1

Отлично

Ответить

Mikhail Bobko

0

То есть молоко они делать не будут. След будут уменьшать. Ок

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Влад Ижевский

0

Парни решили взрастить титьку самостоятельно и доить её. 

Ответить

Mikhail Bobko

Влад
0

Какие парни?

"We’re women-owned, science-led and mother centered."

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Laugh Radiant

0

|- - - - - - - - - - - |
| СМЕШНАЯ  |
| ШУТКА        |
| ПРО              |
| ЧИПЫ          |
|- - - - - - - - - - - |
(\__/) ||
(•ㅅ•) ||
/ 　 づ

Ответить

Ильяс Гарифуллин

–1

Ну все понятно. План Б. После того как Михалков доЛблестно их разоблачил. 

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Николай Крупень

–4

В планах чипизация прямо с рождения?😄

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Artemy

–4

А почиповать?

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