Фонд занимается проблемами изменения климата, а стартап планирует уменьшить «углеродный след» от производства молочных смесей.
- Стартап из Северной Каролины Biomilq привлёк $3,5 млн в рамках раунда А от фонда Breakthrough Energy Ventures, специализирующегося на проблемах изменения климата, передаёт CNBC.
- Breakthrough Energy Ventures финансируется Биллом Гейтсом, Джеффом Безосом, Марком Цукербергом, Джеком Ма, Масаёси Соном и другими, напоминает издание.
- Biomilq занимается производством альтернативного грудного молока в лаборатории. Компания ещё находится на ранней стадии и на привлечённые деньги планирует нанять новых сотрудников.
- Продукт Biomilq поможет уменьшить «углеродный след» от мирового рынка молочных смесей, рассчитывают в компании. По прогнозам Fortune Business Insights, к 2026 году ущерб от этого «следа» превысит $103 млрд, пишет CNBC.
- Biomilq в январе 2020 года основали ученый в области пищевой промышленности Мишель Эггер, занимающая должность гендиректора, и Лейла Стриклэнд, директор по безопасности. Молоко от Biomilq появится в магазинах в течение пяти лет, рассчитывают основатели.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 9,
"likes": 3,
"favorites": 1,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "future",
"id": 134593,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 16 Jun 2020 22:49:47 +0300",
"is_special": false }
Сергей Михельсон
Ребята, заебали с шутками про чипы. Ваши ебала и пальцы уже давно просветились где только можно, чипы нах не нужны, как и вы сами. Билл - крутой мужик, легенда. Пусть инвестирует куда хочет и как хочет. С его состоянием остается делать только это. Уже одно радует, что он инвестирует не в ебучие агрегаторы или распознавалки, а в какие-то реально нужные вещи, возможно не всем понятные. У многих женщин после родов нет молока и им приходится отдавать реьенка на кормление другим женщинам.
Leo Enin
Отлично
Mikhail Bobko
То есть молоко они делать не будут. След будут уменьшать. Ок
Влад Ижевский
Парни решили взрастить титьку самостоятельно и доить её.
Mikhail BobkoВлад
Какие парни?
"We’re women-owned, science-led and mother centered."
Laugh Radiant
|- - - - - - - - - - - |
| СМЕШНАЯ |
| ШУТКА |
| ПРО |
| ЧИПЫ |
|- - - - - - - - - - - |
(\__/) ||
(•ㅅ•) ||
/ づ
Ильяс Гарифуллин
Ну все понятно. План Б. После того как Михалков доЛблестно их разоблачил.
Николай Крупень
В планах чипизация прямо с рождения?😄
Artemy
А почиповать?