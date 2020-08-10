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Будущее
Галина Мубаракшина
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Американская компания предложила альтернативу Zoom — машины для создания голограмм за $60 тысяч Материал редакции

Создать голограмму может любой, у кого есть камера и белый фон.

3 комментария
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Американская компания Portl выпускает оборудование для создания голографических изображений в натуральную величину, пишет Reuters.

Portl — световой короб размером с телефонную будку с экраном, динамиками, расположенными на уровне головы, и видеокамерой в верхней панели.

Сделать голограмму может любой, у кого есть камера и белый фон, указывает агентство.

Чтобы создать голограмму для Portl, нужна камера и белый фон

«Мы говорим: если вы не можете быть там, вы можете там излучаться», — рассказал агентству глава Portl Давид Нассбаум.

Стоимость машины, с помощью которой пользователи могут создавать голограммы и общаться в режиме реального времени, как в Zoom, начинается от $60 тысяч. От $85 тысяч стоят устройства с поддержкой искусственного интеллекта — они позволяют создавать голограммы, например, исторических персонажей, с которыми пользователи могут общаться, как с реальными людьми.

Portl предлагает оборудование для музеев и частных лиц — если кто-то захочет записать послание для потомков, отмечает агентство. Например, компания создала голограмму бывшего президента США Рональда Рейгана для президентской библиотеки, пишет Reuters.

Нассбаум ожидает, что устройства подешевеют в ближайшие три-пять лет, отмечает Reuters. В начале 2021 года Portl планирует начать выпускать более дешёвую настольную версию.

#голограммы

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3 комментария
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Сергей Маас

1

Забавно , тут же даже эффекта глубины нету и это учитывая что можно купить настоящий Голографический экран от voxon за 10 к, конечно без full hd но всë же.

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Александр Инсаев

Сергей
0

У Voxon есть одна большая проблема (да и не только у них): чтобы голограмма выглядела приемлемо, вокруг должно быть темно. При свете весь объем уходит и многие элементы становятся прозрачными.

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Dmitry

0

Как то сразу вспомнилось

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