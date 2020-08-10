Создать голограмму может любой, у кого есть камера и белый фон.

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Американская компания Portl выпускает оборудование для создания голографических изображений в натуральную величину, пишет Reuters.

Portl — световой короб размером с телефонную будку с экраном, динамиками, расположенными на уровне головы, и видеокамерой в верхней панели.

Сделать голограмму может любой, у кого есть камера и белый фон, указывает агентство.

Чтобы создать голограмму для Portl, нужна камера и белый фон

«Мы говорим: если вы не можете быть там, вы можете там излучаться», — рассказал агентству глава Portl Давид Нассбаум.

Стоимость машины, с помощью которой пользователи могут создавать голограммы и общаться в режиме реального времени, как в Zoom, начинается от $60 тысяч. От $85 тысяч стоят устройства с поддержкой искусственного интеллекта — они позволяют создавать голограммы, например, исторических персонажей, с которыми пользователи могут общаться, как с реальными людьми.

Portl предлагает оборудование для музеев и частных лиц — если кто-то захочет записать послание для потомков, отмечает агентство. Например, компания создала голограмму бывшего президента США Рональда Рейгана для президентской библиотеки, пишет Reuters.