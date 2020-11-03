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Будущее
Евгений Делюкин
26

Исследование: люди сильнее сопереживают роботам, если видят, что те расстроены Материал редакции

В Йельском университете провели эксперимент и выяснили, вмешаются ли другие люди, если увидят, что унижение робота расстраивает другие машины.

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По мере того как роботы появляются на улицах и в общественных местах, например в роли бариста или охранников, их всё чаще бьют, пинают и даже обезглавливают. И видео с надругательствами популярны в интернете, пишет The Wall Street Journal.

Во многом это связано с любопытством, а не боязнью технологий. Человеку интересно, что произойдет, если пнуть машину, замечает издание.

Чтобы лучше понимать взаимодействие человека и робота, группа исследователей Machines Group из Йельского университета провела эксперимент.

Учёные проверили, как изменится поведение людей, если роботы поблизости будут выражать печаль, когда с их «другом» плохо обращаются. Как выяснилось, так человек проявляет больше сочувствия. Результаты исследования представили в марте 2020 года.

В эксперименте два человека и три робота вместе работают над проектом, один из участников заранее проинструктирован и знает, когда и как оскорблять робота. Ученые использовали Cozmo — миниатюрного робота, который умеет показывать эмоции.

Эмоции появляются на дисплее-лице Cozmo

Когда Cozmo ошибается, например указывает на неподходящий объект, участник по инструкции обзывает робота, толкает и трясёт его.

Если роботы-свидетели в это время выражали грусть, 9 из 15 человек вмешивались и останавливали коллегу. Лишь 3 из 15 вмешались, если роботы не реагировали на поведение человека.

Большинство вмешавшихся останавливали «драчуна» устно, один из участников отобрал робота, чтобы защитить его.

Как проходило исследование

В одном из экспериментов Cozmo уничтожил проект, созданный командой. Увидев, насколько жёстко обращаются с роботом, другой участник тоже оскорбил его, но мягче. «Такая реакция показала: есть порог, когда люди готовы защищать плохо работающего робота», — отмечают исследователи.

Ценность исследования заключается в двух задумках, читает профессор компьютерных и нейронаук Майя Матарик:

  1. Оно позволяет понять, как взаимодействуют люди и роботы, работая вместе.
  2. Как извлечь из этого пользу.

Наше отношение к машинам — наше зеркало.

Почему люди чувствуют, будто у них есть карт-бланш на жестокое поведение, что мы постоянно видим в соцсетях? Цель исследования не в том, чтобы создавать лучших роботов, а в том, чтобы создавать роботов, которые смогут сделать лучше нас самих.

Майя Матарик

#роботы #исследование

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