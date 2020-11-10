Мы вдруг поняли, что обратная связь и ассистент не просто напоминают о забытой задаче, но и помогают сотруднику стать эффективнее: измерить лидерские качества, удовлетворённость, качество управления.

Оказывается, это многомиллиардный бизнес. Он называется employee experience platforms. Только на пальцах одной руки можно насчитать миллиардные компании. Но мы поняли и другое: все эти компании очень old fashioned. Они в основном используют активную аналитику — опросы, — чтобы понять, что происходят с сотрудниками, как-то помогать им улучшаться.

Мир ушёл вперёд. Нельзя ли эти опросы снабдить объективной аналитикой того, как на самом деле люди работают? Не спрашивать о том, как вы работаете, а на самом деле смотреть, чем отличается сильный продавец от слабого продавца, сильный управленец от слабого. Этот орешек мы хотели вскрыть.

