Про идею анализа поведения сотрудников и систему Yva
Давид Ян запустил сервис в 2017 году: сначала он назывался Findo и был нужен для планирования задач на основе электронных писем. «Мы начинали с того, что хотели решить проблему, когда знаешь, что у тебя есть документ, но не можешь его найти», — пояснил Ян. Findo помогал 160 тысячам пользователей.
Постепенно клиенты начали интересоваться, распознаёт ли система позитивные и негативные письма, напоминает ли о задачах. Когда разработчики взялись за эту идею, обнаружили, что уже есть рынок таких сервисов — объёмом миллиарды долларов.
Так Findo превратилась в Yva — систему для анализа поведения сотрудников. С её помощью можно понять, когда сотрудник выгорит, захочет уволиться или будет готов к повышению, насколько он вовлечён в работу и продуктивен.
Как устроена Yva и что умеет
В Yva убеждены: в корпоративных коммуникациях лежит понимание, кто сильный управленец или продавец и наоборот, отстранённый человек или токсичный менеджер. Инструмент, с помощью которого можно расшифровать эту информацию, Ян сравнивает с магическим кристаллом и сканером МРТ.
Yva сочетает пассивную и активную аналитику. В пассивной алгоритмы анализируют переписку сотрудников по электронной почте, в Slack и других рабочих сервисах. Система смотрит за тем, кому человек отвечает, когда, какие эмодзи ставит.
Активная аналитика — это опросы для сотрудников.
Есть две панели (дашборда): руководителя и сотрудника. Руководитель видит тепловую карту организации и может открыть любое подразделение, на следующем уровне будет карта его сотрудников.
Каждый сотрудник видит свою карту: когда работал более вовлечёно, а когда выгорал. Также в личном кабинете есть анонимные рекомендации коллег: чего они ожидают, что у сотрудника получается хорошо, а что не очень.
Опросы Yva проводит по коллегам, с которыми сотрудник сотрудничает в последнее время. Система знает, над чем они работают и были ли между ними разногласия. «Она задаёт правильные вопросы правильным людям про правильных людей».
Yva собирает и анализирует информацию о каждом сотруднике только с его согласия и предоставляет данные в первую очередь ему самому. У системы несколько уровней приватности:
Сотрудник не разрешает анализировать свои данные вообще.
Разрешает частичный анализ, чтобы участвовать в активной обратной связи. Система может задавать «правильные вопросы про правильных людей», но не имеет права считать уровень выгорания, длину рабочего дня.
Сотрудник разрешает смотреть содержание переписки для поиска семантических сигналов, таких как похвала, позитив, негатив, постановка задач. Система делает пометки «здесь есть задача», «здесь есть похвала», «здесь есть позитив», «здесь есть негатив», а после этого удаляет содержание переписки из своей базы данных.
По словам основателя Yva, большинство сотрудников, которые работают с системой, разрешают ей проводить самый глубокий анализ данных. Ян утверждает: сотрудникам очень важны рекомендации коллег насчёт того, чтобы стать лучше. Поэтому они выбирают самую глубокую аналитику.
«Каждый сотрудник может принять решение, что он не хочет, чтобы создавался личный кабинет о том, как он работает», — заключил предприниматель.
Как Yva находит сотрудника, который готов уволиться
Однажды система вычислила сотрудника, который скоро уволится, в самой Yva, причём на внутренней демонстрации модели выгорания.
Чего Yva пока не хватает и как часто ошибается система
Точность анализа семантических сигналов высокая — 92% и выше. Речь идёт о том, как поставлена задача, требует письмо ответа или нет, содержит ли сообщение похвалу. Точность оценки выгорания и предсказания увольнения у предобученной модели до пандемии была от 58 до 86%.
«Но мы понимаем, что в период пандемии изменилось всё. Даже если кто-то был чем-то недоволен и думал о поиске новой работы до 31 марта, начиная с апреля, огромное количество людей изменило своё решение о потенциальном увольнении», — объяснил основатель Yva.
Кто пользуется Yva
Сначала нейросеть обучалась на данных от ABBYY, которую основал Давид Ян, а также подключала дружественные компании.
Первую коммерческую версию системы Yva выпустила в 2019 году и привлекла 44 корпоративных пользователя, за полгода 2020-го подключились ещё 250 компаний. Среди клиентов на сайте Yva называет «1С», МТС, Microsoft, X5 Retail Group.
Самая маленькая организация, подключившая систему, — детский сад на 15 сотрудников. Руководство отслеживает общение педагогов: как быстро они отвечают родителям, насколько позитивная тональность сообщений.
В пандемию потенциальных клиентов стало больше, потому что организации не видят своих сотрудников каждый день и бизнесу нужны новые способы управления на удалёнке.
Компании до 1000 сотрудников подключают систему через облако и по лицензионному соглашению определяют уровень доступа к анонимизированным данным для обучения нейросети.
С крупными организациями Yva часто работает по модели on-prem, когда система полностью работает на территории клиента и никакие данные наружу не выходят. «Мы ничего не видим, нейросетка приходит предобученная. Как она там работает, мы не знаем», — описал Ян.
О судьбе карманного компьютера Cybiko
В начале 2000-х Давид Ян с партнёрами выпустили Cybiko — карманный компьютер с клавиатурой, с помощью которого подростки могли общаться друг с другом.
Идея устройства пришла предпринимателю в 1997 году, когда он на пару дней попал в больницу. Из развлечений у него был только тамагочи.
Cybiko работал на собственной операционной системе CyOS, для которой было написано 400 приложений. Компания работала в США и успела продать примерно 250 тысяч устройств, пока не лопнул технологический пузырь и не обвалилась биржа Nasdaq.
После США Cybiko пыталась построить бизнес в Европе, но перед запуском случились теракты 11 сентября.
Про искусственный интеллект с эмоциями и робособаку со свободой воли
Вместе с супругой Ян строит в Кремниевой долине дом с движущимися стенами и искусственным интеллектом «Морфеусом». ИИ будет общаться с хозяевами дома и гостями, узнавать об их пристрастиях, например какое вино они предпочитают.
Эбигель весит 25 килограмм, бегает со скоростью до 11 километров в час, у неё тоже есть эмоциональный интеллект. Семья Янов обучает её на поведении живых собак. Главный вопрос, который предстоит решить, — безопасность.