Вспоминает сам Гейтс в своём блоге.

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Книгу «Дорога в будущее» Билл Гейтс опубликовал в ноябре 1995 года, в ней он рассказывает, как технологии повлияют на нашу жизнь, и даёт несколько конкретных прогнозов.

Перед выпуском новой книги он взглянул на свою старую работу и посмотрел, что из идей сбылось.

В видео Гейтс комментирует выдержки из книги и свои старые выступления

Что сбылось

Интернет стал доступным. В книге Гейтс писал: «Глобальная интерактивная сеть изменит нашу культуру столь же глубоко, как печатный пресс Гутенберга — Средние века». В одном из старых интервью он добавил: «У вас будет электронная почта и видеоконференцсвязь».

В книге Гейтс писал: «Глобальная интерактивная сеть изменит нашу культуру столь же глубоко, как печатный пресс Гутенберга — Средние века». В одном из старых интервью он добавил: «У вас будет электронная почта и видеоконференцсвязь». Появились смартфоны. В девяностые Гейтс назвал эту технологию «маленьким компьютером-кошельком». «Он заменит почти всё, что вы носите с собой сегодня. Он будет хранить тысячи фотографий ваших детей», — заявил предприниматель.



В девяностые Гейтс назвал эту технологию «маленьким компьютером-кошельком». «Он заменит почти всё, что вы носите с собой сегодня. Он будет хранить тысячи фотографий ваших детей», — заявил предприниматель. Создание соцсетей и их быстрый рост.



Однако я удивлен, как соцсети объединяют нас и при этом создают полярную атмосферу. Не ожидал, что люди будут фильтровать разные точки зрения.

Неудачные прогнозы

Киоски для выхода в интернет без смартфона. Билл Гейтс считал, что в будущем на улице будут установлены общедоступные «киоски», с помощью которых можно будет, например, словно в телефонной будке, подключиться к видеоконференции. Но сейчас в таком формате остались только банкоматы. «Теперь и это уйдёт», — отметил он.

Билл Гейтс считал, что в будущем на улице будут установлены общедоступные «киоски», с помощью которых можно будет, например, словно в телефонной будке, подключиться к видеоконференции. Но сейчас в таком формате остались только банкоматы. «Теперь и это уйдёт», — отметил он. Рост цифровых ассистентов. Предприниматель представлял, что в будущем сервисы смогут узнавать наши потребности так же, как это делает реальный помощник. Но пока ассистенты вроде Cortana, Siri и Alexa далеки от его представлений.

Предприниматель представлял, что в будущем сервисы смогут узнавать наши потребности так же, как это делает реальный помощник. Но пока ассистенты вроде Cortana, Siri и Alexa далеки от его представлений. Влияние интернета на города. Прогноз сбылся отчасти, но Гейтс всё ещё верит, что глобальные изменения произойдут. По его мнению, технологии должны повлиять на высокие цены на жильё в мегаполисах. К примеру, в этом помогла пандемия: людям уже необязательно ходить в офис, большие дома в пригородах становятся привлекательнее.