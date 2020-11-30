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Предсказал смартфоны и видеозвонки: какие прогнозы из книги Билла Гейтса «Дорога в будущее» сбылись спустя 25 лет Материал редакции
Вспоминает сам Гейтс в своём блоге.
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Книгу «Дорога в будущее» Билл Гейтс опубликовал в ноябре 1995 года, в ней он рассказывает, как технологии повлияют на нашу жизнь, и даёт несколько конкретных прогнозов.
Перед выпуском новой книги он взглянул на свою старую работу и посмотрел, что из идей сбылось.
Что сбылось
- Интернет стал доступным. В книге Гейтс писал: «Глобальная интерактивная сеть изменит нашу культуру столь же глубоко, как печатный пресс Гутенберга — Средние века». В одном из старых интервью он добавил: «У вас будет электронная почта и видеоконференцсвязь».
- Появились смартфоны. В девяностые Гейтс назвал эту технологию «маленьким компьютером-кошельком». «Он заменит почти всё, что вы носите с собой сегодня. Он будет хранить тысячи фотографий ваших детей», — заявил предприниматель.
- Создание соцсетей и их быстрый рост.
Неудачные прогнозы
- Киоски для выхода в интернет без смартфона. Билл Гейтс считал, что в будущем на улице будут установлены общедоступные «киоски», с помощью которых можно будет, например, словно в телефонной будке, подключиться к видеоконференции. Но сейчас в таком формате остались только банкоматы. «Теперь и это уйдёт», — отметил он.
- Рост цифровых ассистентов. Предприниматель представлял, что в будущем сервисы смогут узнавать наши потребности так же, как это делает реальный помощник. Но пока ассистенты вроде Cortana, Siri и Alexa далеки от его представлений.
- Влияние интернета на города. Прогноз сбылся отчасти, но Гейтс всё ещё верит, что глобальные изменения произойдут. По его мнению, технологии должны повлиять на высокие цены на жильё в мегаполисах. К примеру, в этом помогла пандемия: людям уже необязательно ходить в офис, большие дома в пригородах становятся привлекательнее.
Также Гейтс добавил, что не упомянул в «Дороге в будущее» об изменениях климата, но об этом он рассказывает в новой книге «Как избежать климатической катастрофы».
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