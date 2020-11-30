Будущее
Вадим Скворцов
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Предсказал смартфоны и видеозвонки: какие прогнозы из книги Билла Гейтса «Дорога в будущее» сбылись спустя 25 лет Материал редакции

Вспоминает сам Гейтс в своём блоге.

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Книгу «Дорога в будущее» Билл Гейтс опубликовал в ноябре 1995 года, в ней он рассказывает, как технологии повлияют на нашу жизнь, и даёт несколько конкретных прогнозов.

Перед выпуском новой книги он взглянул на свою старую работу и посмотрел, что из идей сбылось.

В видео Гейтс комментирует выдержки из книги и свои старые выступления

Что сбылось

  • Интернет стал доступным. В книге Гейтс писал: «Глобальная интерактивная сеть изменит нашу культуру столь же глубоко, как печатный пресс Гутенберга — Средние века». В одном из старых интервью он добавил: «У вас будет электронная почта и видеоконференцсвязь».
  • Появились смартфоны. В девяностые Гейтс назвал эту технологию «маленьким компьютером-кошельком». «Он заменит почти всё, что вы носите с собой сегодня. Он будет хранить тысячи фотографий ваших детей», — заявил предприниматель.
  • Создание соцсетей и их быстрый рост.

Однако я удивлен, как соцсети объединяют нас и при этом создают полярную атмосферу. Не ожидал, что люди будут фильтровать разные точки зрения.

Неудачные прогнозы

  • Киоски для выхода в интернет без смартфона. Билл Гейтс считал, что в будущем на улице будут установлены общедоступные «киоски», с помощью которых можно будет, например, словно в телефонной будке, подключиться к видеоконференции. Но сейчас в таком формате остались только банкоматы. «Теперь и это уйдёт», — отметил он.
  • Рост цифровых ассистентов. Предприниматель представлял, что в будущем сервисы смогут узнавать наши потребности так же, как это делает реальный помощник. Но пока ассистенты вроде Cortana, Siri и Alexa далеки от его представлений.
  • Влияние интернета на города. Прогноз сбылся отчасти, но Гейтс всё ещё верит, что глобальные изменения произойдут. По его мнению, технологии должны повлиять на высокие цены на жильё в мегаполисах. К примеру, в этом помогла пандемия: людям уже необязательно ходить в офис, большие дома в пригородах становятся привлекательнее.

Также Гейтс добавил, что не упомянул в «Дороге в будущее» об изменениях климата, но об этом он рассказывает в новой книге «Как избежать климатической катастрофы».

#биллгейтс

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