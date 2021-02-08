Будущее
Рая Хачатрян

Илон Маск выделит $100 млн на конкурс создания технологии улавливания углекислого газа Статьи редакции

Конкурс стартует 22 апреля и продлится четыре года.

  • Фонд Xprize объявил о запуске международного конкурса, посвященного экономичным и эффективным способам удаления и хранения углекислого газа из атмосферы или океанов.
  • Соревнование на $100 млн полностью будет спонсировать Илон Маск. В январе он поделился в Twitter своими планами о пожертвовании средств на технологию улавливания углекислого газа.

  • Конкурс официально стартует 22 апреля, в День Земли, подать заявку можно будет на сайте. Он продлится четыре года и будет доступен для отдельных участников и команд, исследователей и представителей бизнеса.

  • Организаторы будут оценивать рабочие прототипы, способные удалять не менее 1 тонны углерода в день с возможностью роста до гигатонны. Будут учтены экономика проекта, экологическая польза проекта и долговечность.

  • Через 18 месяцев после старта судьи отберут 15 лучших команд и выделят им по $1 млн. По $200 тысяч получат 25 студенческих команд. Оставшиеся $80 млн поделят победители. Обладатель главного приза получит $50 млн, второму месту достанется $20 млн, а третьем — $10 млн.

#новость #илонмаск

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