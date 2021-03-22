Джек Дорси продал на аукционе свой первый твит за $2,9 млн Статьи редакции
Глава Twitter продал запись в формате невзаимозаменяемого токена.
На сайте торговой площадки Valuable говорится, что покупателем стал гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он получит «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Сама запись 15-летней давности останется доступна в соцсети.
Дорси выставил на продажу твит «Просто настраиваю свой Twitter» в начале марта. Тогда же он сообщал, что направит собранные деньги на программу Africa Response, которую курирует благотворительный фонд GiveDirectly.
Ах вон оно что. А я думал, он ничего не писал и продал право высказаться за него. Ну 2 недели назад так думал, когда новость тут была про это.
Ну вот, а говорили, что так же можно и на заборе написать..а теперь это Valuable token)
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