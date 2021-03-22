Будущее
Новости TJ

Джек Дорси продал на аукционе свой первый твит за $2,9 млн Статьи редакции

Глава Twitter продал запись в формате невзаимозаменяемого токена.

На сайте торговой площадки Valuable говорится, что покупателем стал гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он получит «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Сама запись 15-летней давности останется доступна в соцсети.

jack @jack
just setting up my twttr

Дорси выставил на продажу твит «Просто настраиваю свой Twitter» в начале марта. Тогда же он сообщал, что направит собранные деньги на программу Africa Response, которую курирует благотворительный фонд GiveDirectly.

Что такое NFT — Крипто на vc.ru
NFT называют главным трендом 2021 года в блокчейне. Новостей из мира NFT все больше. Но мало где…
vc.ru

#новость #twitter

1167 просмотров
10 10 комментариев
5
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 10, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 223910, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 22 Mar 2021 21:30:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Котовский

3

Покупатель будет платить налог на роскошь?

Ответить

tabularasa

2

Ах вон оно что. А я думал, он ничего не писал и продал право высказаться за него. Ну 2 недели назад так думал, когда новость тут была про это.

Ответить

Папа Римский

2

Если не отстегиваешь африке, значит ты расист. Так что ли теперь?

Ответить

Deniss Karpak

1

А что так можно было??

Ответить

Igor Kiselev

0

Ну вот, а говорили, что так же можно и на заборе написать..а теперь это Valuable token)

Ответить

Vitaliy Gorban

0

Продам первую фотку в инсте 2011 г.

Ответить

Евгений Симутин

0

Дичь

Ответить

greg chudnoff

0

Продешевил

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Когда комменты на vc можно будет продавать?

Ответить

Viacheslav Semenchuk

–1

Молодцы. Раскручивают nft хайп

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
От подсознания к прибыли
Рекламные объявления побуждают совершать покупки 90% потребителей. Однако большинству из них сложно осознать, что чаще…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Фьючерсы и SPAC теперь доступны в Тинькофф Инвестициях
У Тинькофф Инвестиций две новости. Первая – мы открываем для своих клиентов доступ к срочному рынку Московской биржи. В…
3
Digital IP
Подписан
Отписаться
Культура — это плагиат?
Цитирование, плагиат, свободное заимствование - что обозначают эти понятия? О том, как возможно использовать чужие прои…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Джоуи Вин
за день
Питание спортивное? Спортивное! Железо организму нужно? Нужно! Какие могут быть вопросы?
Grow Food: нашёл кусок металла в котлете
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

KINCH

Instagram запустит в России…

Владимир Якин

Как не сойти с ума, когда…

No Good

Как не сойти с ума, когда…

Путачок

Российские ритейлеры…

Влад Берг

Маркетплейсы наносят ответный…

Ренат Зайдуллин

Правительство начнёт платить…

Black Jack

Обращение Чарли Мангера (2021…

Old Nick

Как сделать текст читабельнее…

Yury Evseev

Getcourse, свой сайт или что-то…

Яков Иванов

Как сделать текст читабельнее…

Дмитрий Харитонов

Проекция дорожной разметки в…

Viacheslav Semenchuk

Джек Дорси продал на аукционе…

МегаФон

Мегафон урезал скорость…

Oleg Kalinon

Как не сойти с ума, когда…

Old Nick

Как сделать текст читабельнее…

J J

LG прекращает выпуск смартфонов

Black Jack

Создал бизнес с 6000 рублей и…

Балабаев вячеслав

Маркетплейсы убивают бизнес. 3…

Zoibana

Bloomberg: у колонки HomePod…

Роман Тюленев

Ozon: сперва мы получили запрет…
null