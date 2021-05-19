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Будущее
Маша Цепелева

Google запланировала создать коммерческий квантовый компьютер к 2029 году Статьи редакции

Система поможет в развитии искусственного интеллекта и других областей.

25 25 комментариев
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1405 просмотров

Google планирует вложить в создание квантового компьютера для коммерческих и научных вычислений «миллиарды долларов». Об этом WSJ рассказал Хартмут Невен, курирующий программу Quantum AI в компании.

Один из криостатов Google. Он охлаждает квантовый компьютер, чтобы уменьшить количество ошибок. Google

Компания открыла кампус для развития квантовых технологий в Калифорнии и показала его на конференции Google I/O 2021. «Квантовые вычисления представляют собой фундаментальный сдвиг, потому что они используют свойства квантовой механики и позволяют лучше понять мир природы», — рассказал на конференции генеральный директор компании Сундар Пичаи.

Кампус Quantum AI Google

Квантового компьютера для коммерческих целей пока не существует. С 2020 года Google предлагает компаниям и ученым доступ к своей ранней технологии пока в качестве эксперимента.

Google хочет предлагать услуги квантовых вычислений через облако. Хартмут Невен предполагает, что технологию можно использовать для создания более энергоэффективных аккумуляторов, совершенствования процесса производства удобрений с меньшим выделением углекислого газа, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Чтобы выполнять большие вычисления быстро и без ошибок, нужна машина на 1 млн кубитов (единица хранения информации в квантовом компьютере), пока система имеет менее 100 кубитов. Пока Google работает над температурой компьютера и другими характеристиками, чтобы увеличить точность расчётов.

Кампус Google для квантовых вычислений был построен в 2020 году. Внутри есть центр квантовых данных, исследовательские лаборатории и цеха по производству микросхем. В планах увеличить штат кампуса до нескольких сотен сотрудников.

  • Разработкой квантовых технологий на ранних стадиях занимаются Visa, JPMorgan Chase & Co. и Volkswagen. Над коммерческим доступом к квантовым технологиям работают IBM, D-Wave Systems и Honeywell International, сообщает WSJ.

#новость #google

25 25 комментариев
14
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Кожаный якорь

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Чёт с шифровалками придётся делать ведь... 

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MEGAtraXXXer666

Кожаный
6

Чёт делать придётся

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Дмитрий

Кожаный
3

и с криптой

Ответить

Антоха

2

Ох как на нем майнить можно)

Ответить

Shlomo Goldenberg

Антоха
11

майнить на нем уже не будет смысла, если он сможет любой приватный ключ вычислить

Ответить

Voin Mraka

Shlomo
0

зато он будет сделан из золота, а не из биткоинов ;-)

Ответить

Константин Арбузов

Shlomo
0

Кстати да!

Ответить

Alexander B

Антоха
0

Скорее всего никак. С другой стороны, будет инструмент, будет и крипта под него...

Ответить

Al Pr

Alexander
4

Ну правильно, майнить не биткоин, а сразу майнеров! Это ведь более эффективно!

Ответить

Artem Zasypalov

4

Захотелось пересмотреть „Devs“

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Как я понимаю квантовый компьютер всё равно не заменит обычный до конца. Но вообще вещь прикольная.

Ответить

Александр Якунин

Raimond
4

Он для расчетов за гранью человеческого понимания, без него не новые возможности в физики не возможны не путешествия в другие галактики. Но даже то что появится будет как компьютеры в 60-х размером с комнату и вычислительной мощностью инженерного калькулятора.

Личное видение могу заблуждаться

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Евгений Трифонов

Raimond
1

Ну цели «заменить обычный» никто вроде и не ставит. По-моему, это скорее как БелАЗ — обычному человеку на фиг не нужен, но в определённых задачах даёт гигантский прирост.

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Леонид Белоус

1

Квантовые компьютеры также изменят мир, как и силиконовые.

Скриньте.

Ответить

Демид Московский

–2

В России тоже кое-что намечается 

https://www.kommersant.ru/doc/4803100?fbclid=IwAR3L5c6D4uKUZNcBmI3yXFyV-yrypbp3sCOQKHM9cy6pNrlzDyWFEyOyR04

Явление магнонной сверхпроводимости получено при…
Для этого нужны соединения железа и иттрия
www.kommersant.ru
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Леонид Белоус

Демид
0

Зачем приплетаешь? 

Ответить

Демид Московский

Леонид
0

Опережаю нашу либшизу и западников 

Ответить

слава Грищенко

0

Человек станет не нужен )) эта штука посчитает за него )) и вычислит хитроопого))

Ответить

Станислав Назаров

слава
1

42 

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

биткоин приватники можно будет вскрывать

Ответить

Dmitri Atname

0

Поэтому биток просел? 😂

Ответить

Немат Джалол

0

Опана)

Ответить

Al Pr

0

Круто, но вот вопрос где боты с вопросами "это всё постановка! Внутри обычные калькуляторы МК62! Они разводят инвесторов как Маск и просто косят бабло!"
Без них в комментариях скучно...

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Георгий Михнов

–1

При чем здесь Сбер, я не понял?

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Иван Шеметов

Георгий
0

А где в статье про него хоть слово? 

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