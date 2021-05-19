Система поможет в развитии искусственного интеллекта и других областей.

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Google планирует вложить в создание квантового компьютера для коммерческих и научных вычислений «миллиарды долларов». Об этом WSJ рассказал Хартмут Невен, курирующий программу Quantum AI в компании.

Один из криостатов Google. Он охлаждает квантовый компьютер, чтобы уменьшить количество ошибок. Google

Компания открыла кампус для развития квантовых технологий в Калифорнии и показала его на конференции Google I/O 2021. «Квантовые вычисления представляют собой фундаментальный сдвиг, потому что они используют свойства квантовой механики и позволяют лучше понять мир природы», — рассказал на конференции генеральный директор компании Сундар Пичаи.

Кампус Quantum AI Google

Квантового компьютера для коммерческих целей пока не существует. С 2020 года Google предлагает компаниям и ученым доступ к своей ранней технологии пока в качестве эксперимента.

Google хочет предлагать услуги квантовых вычислений через облако. Хартмут Невен предполагает, что технологию можно использовать для создания более энергоэффективных аккумуляторов, совершенствования процесса производства удобрений с меньшим выделением углекислого газа, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Чтобы выполнять большие вычисления быстро и без ошибок, нужна машина на 1 млн кубитов (единица хранения информации в квантовом компьютере), пока система имеет менее 100 кубитов. Пока Google работает над температурой компьютера и другими характеристиками, чтобы увеличить точность расчётов.

Кампус Google для квантовых вычислений был построен в 2020 году. Внутри есть центр квантовых данных, исследовательские лаборатории и цеха по производству микросхем. В планах увеличить штат кампуса до нескольких сотен сотрудников.