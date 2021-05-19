Google запланировала создать коммерческий квантовый компьютер к 2029 году Статьи редакции
Система поможет в развитии искусственного интеллекта и других областей.
Google планирует вложить в создание квантового компьютера для коммерческих и научных вычислений «миллиарды долларов». Об этом WSJ рассказал Хартмут Невен, курирующий программу Quantum AI в компании.
Компания открыла кампус для развития квантовых технологий в Калифорнии и показала его на конференции Google I/O 2021. «Квантовые вычисления представляют собой фундаментальный сдвиг, потому что они используют свойства квантовой механики и позволяют лучше понять мир природы», — рассказал на конференции генеральный директор компании Сундар Пичаи.
Квантового компьютера для коммерческих целей пока не существует. С 2020 года Google предлагает компаниям и ученым доступ к своей ранней технологии пока в качестве эксперимента.
Google хочет предлагать услуги квантовых вычислений через облако. Хартмут Невен предполагает, что технологию можно использовать для создания более энергоэффективных аккумуляторов, совершенствования процесса производства удобрений с меньшим выделением углекислого газа, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.
Чтобы выполнять большие вычисления быстро и без ошибок, нужна машина на 1 млн кубитов (единица хранения информации в квантовом компьютере), пока система имеет менее 100 кубитов. Пока Google работает над температурой компьютера и другими характеристиками, чтобы увеличить точность расчётов.
Кампус Google для квантовых вычислений был построен в 2020 году. Внутри есть центр квантовых данных, исследовательские лаборатории и цеха по производству микросхем. В планах увеличить штат кампуса до нескольких сотен сотрудников.
- Разработкой квантовых технологий на ранних стадиях занимаются Visa, JPMorgan Chase & Co. и Volkswagen. Над коммерческим доступом к квантовым технологиям работают IBM, D-Wave Systems и Honeywell International, сообщает WSJ.
Ох как на нем майнить можно)
майнить на нем уже не будет смысла, если он сможет любой приватный ключ вычислить
Скорее всего никак. С другой стороны, будет инструмент, будет и крипта под него...
Как я понимаю квантовый компьютер всё равно не заменит обычный до конца. Но вообще вещь прикольная.
Он для расчетов за гранью человеческого понимания, без него не новые возможности в физики не возможны не путешествия в другие галактики. Но даже то что появится будет как компьютеры в 60-х размером с комнату и вычислительной мощностью инженерного калькулятора.
Личное видение могу заблуждаться
Ну цели «заменить обычный» никто вроде и не ставит. По-моему, это скорее как БелАЗ — обычному человеку на фиг не нужен, но в определённых задачах даёт гигантский прирост.
Зачем приплетаешь?
Человек станет не нужен )) эта штука посчитает за него )) и вычислит хитроопого))
Круто, но вот вопрос где боты с вопросами "это всё постановка! Внутри обычные калькуляторы МК62! Они разводят инвесторов как Маск и просто косят бабло!"
Без них в комментариях скучно...
При чем здесь Сбер, я не понял?
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