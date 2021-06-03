В Китае заявили о создании нейросети в 10 раз мощнее самой «продвинутой» нейросети GPT-3 Статьи редакции
Она способна писать эссе и стихи, генерировать изображения на основе описаний и предсказывать структуру белков.
Специалисты Пекинской академии искусственного интеллекта объявили о создании генеративной нейронной сети глубокого обучения Wu Dao 2.0 с рекордными свойствами. Её мощность намного больше, чем у ближайших конкурентов — Open AI GPT-3 и Google Switch Transformers. Об этом сообщает издание Engadget.
Мощность нейросетей условно измеряется в количестве параметров обучения. То есть, это число факторов, которые нейросеть может использовать в процессе своей работы. Для примера: в линейном уравнении y = ax + b параметрами выступают переменные a и b — от них зависит решение уравнения. Чем больше параметров использует нейросеть, тем она «умнее» и тем точнее результат её работы.
Нейросеть Open AI GPT-3 использует 175 миллиардов параметров — такая мощность позволяет ей генерировать осмысленные тексты, создавать музыку и программный код.
Количество параметров Wu Dao 2.0 превышает 1,75 триллиона — то есть, она в 10 раз мощнее, чем GPT-3. С новой китайской нейросетью по числу параметров может сравниться только Google Switch Transformers с её 1,6 триллионами параметров. Нейросеть от Google способна подбирать пропущенные слова в тексте и формулировать «естественные» ответы на вопросы человека.
Новая китайская нейросеть мультимодальна — она может выполнять множество разнородных задач. Wu Dao 2.0 пишет эссе, стихи и двустишия на традиционном китайском языке, распознаёт изображения и генерирует их по словесному описанию, имитирует речь, создаёт кулинарные рецепты, а также предсказывает трёхмерную структуру белков, подобно AlphaFold.
Для обучения Wu Dao 2.0 учёные использовали почти пять терабайтов изображения и текстов, включая 1,2 терабайта текстов на китайском и английском языках. Разработкой уже заинтересовались 22 компании, включая Xiaomi.
По словам председателя академии, Wu Dao 2.0 — это «источник питания для будущего реального искусственного интеллекта, с мегаданными, вычислительной мегамощью и мегамоделями».
В прошлом году Китайцы познакомили весь мир с Covid 19, границы закрыли. В этом году Китайцы познакомят нас с Wu Dao 2.0 и мы будем сидеть в локальных сетях.
Что, даже круче Олега от Тинькофф получилось у китайцев?
Типа сарказм? При чем тут Олег?
А некоторые диванные иксперты до сих пор верят что китайцы могут только паршивые фэйковые найки клепать.
Китай въебет ещё всю планету, вангую
Мощность нейросетей условно измеряется в количестве параметров обучения. То есть, это число факторов, которые нейросеть может использовать в процессе своей работы.
нейросети в 10 раз мощнее самой «продвинутой» нейросети GPT-3
Нейросеть Open AI GPT-3 использует 175 миллиардов параметров
по числу параметров может сравниться только Google Switch Transformers с её 1,6 триллионами параметров
самой «продвинутой» нейросети GPT-3
Я дурак или лыжи не едут?
так бывает когда не знаешь о чем пишешь
Суть в том что модель китайцев - это считай собрание n моделей внутри себя
GPT это 1 модель, таки самая большая по кол-ву параметров
Гугловский свитч - тоже самое что и китайская, собрание моделей
В статье просто сравниваются разные сущности
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