Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.

2905 просмотров

Полёт космического корабля New Shepard от компании Джеффа Безоса Blue Origin запланирован на 20 июля — через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon. Об этом он написал в инстаграме.

С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом.

Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам компании.

Если всё пройдет успешно, Джефф Безос станет первым миллиардером, кто отправится в космос на борту корабля, разработанного собственной компанией.