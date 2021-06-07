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Будущее
Новости TJ

Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании Blue Origin Статьи редакции

Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.

38 38 комментариев
2905 просмотров

Полёт космического корабля New Shepard от компании Джеффа Безоса Blue Origin запланирован на 20 июля — через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon. Об этом он написал в инстаграме.

С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом.

Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам компании.

Если всё пройдет успешно, Джефф Безос станет первым миллиардером, кто отправится в космос на борту корабля, разработанного собственной компанией.

Отправиться в космос также собирается британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic. Полёт запланирован на осень 2021 года.

Распорядок дня, принципы и планы Джеффа Безоса…
Материал издания Reminder.
vc.ru

#новость #blueorigin

38 38 комментариев
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Кирилл Плотников

44

Красиво жил, красиво уйдёт

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Джон Картошкин

Кирилл
2

Поймёт, что такое писать в бутылку...

Ответить

Хозяин

26

"Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат."

все яйца в одну корзину

Ответить

Leo Uvarov

Хозяин
2

это демонстрация доверия к своему проекту

Ответить

Sergei Timofeyev

Хозяин
0

У меня есть пара кандидатов на полёт. Из России. )

Ответить

Raimond Vladimirov

21

Всё понятно. На встречу с товарищами рептилоидами :)

Ответить

Небольшой жёлтый робот

8

У моего знакомого брат так умер

Ответить

Садовый хот-дог

Небольшой
20

Ну да, с виду опасно выглядит

Ответить

Alex Black

9

Я тоже в детстве мечтал быть космонавтом. А оказывается надо было мечтать стать крутым капиталистом, создавать свою космическую компанию, разработать ракету и затем полететь.

Эх, молодец Безос! Крутой мужык!! 🚀

Ответить

Денис Демидов

Alex
0

Достаточно было 35 лямов зелени заработать.
https://rb.ru/article/samyy-bogatyy-kloun-okazalsya-v-kosmose-za-35-mln/6076007.html

Самый богатый клоун оказался в космосе за $35…
Космическим туристом, улетевшим сегодня в космос с 'Байконура', стал владелец цирка Cirque du Soleil
rb.ru
Ответить

Alex Black

Денис
1

Не так уж и много 🤔

Ответить

Денис Демидов

Alex
1

Он еще фильм снял который я смотрел, полагаю, он так нехилую часть вернул.

Ответить

Папа Римский

4

Надеюсь это будет билет не в один конец.

Ответить

Yuri Istomin

Папа
3

Потому и ушел с поста гендиректора)))

Ответить

Sergey Vasiliev

3

Брат там уже руки потирал, но не тут то было))

Ответить

Skynett

2

Инвесторы амазона напряглись...

Ответить

Nick

2

Главное не повторить сюжет сериала Авеню 5 😂

Ответить

Viktor Mann

2
Ответить

Alexey Ivanov

0

Джеф тупо завидует Маску. Маск красивый, прикольный и космос его тема. А Джефф скучный, зато летал в космос на своей ракете, а Маск нет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Эм, не совсем в космос, хотя 100 км от земли - космос.

Ответить

Михаил Анюков

0

Кто бы мог подумать... Ну, очевидно что он был бы первый.

Ответить

Евгений Дементьев

Михаил
4

Это самое не очевидное что может быть.

Ответить

Михаил Анюков

Евгений
0

Кому как

Ответить

Gen Tech

–1

Кто-то на ракете в космос
А кто-то тем временем:
₿ 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀

Ответить

Alex Black

Gen
2

Что-то пока туземуном не пахнет 🤷‍♂️

Ответить

Сергей Янзин

1

Акции уже продавать?

Ответить

Значимый Макс

1

Чтож, ждем стихотворение Рогозина в качестве ответа 

Ответить

Sergei Timofeyev

Значимый
0
Ответить

Damir Saifullin

0

Вот это вера в свой продукт 😅

Ответить

Комментарий удален

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Viktor Mann

0

Factorio

Ответить

Незаконный диод

0

Хм, почему очень богатые люди так страстно хотят свалить с этой планеты?)

Ответить

А. С.

Незаконный
0

Хроническое желание отмежевания. (забор, остров и т.д.)

Ответить

Джон Картошкин

0
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Eugene Pastukhov

0

Так вот зачем Маск всё это время строил ракеты побольше да потяжелее....

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Комментарий удален

Лишенный вентилятор

mohidul
0

@Инспектор 

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Олег Комаров

0

Наверняка это еще одна причина почему он отказался от поста CEO в Amazon.

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Максим Мишин

–1

Мне кажется, что это промо для привлечения внимания к старту корабля, а сам он не полетит и откажется в последний момент. Насморок подхватит или даже корону.

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Маркетологов к стенке

–2

Один шикарный мультик ко всем этим полетам Маска и этого клоуна

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