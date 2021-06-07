Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании Blue Origin Статьи редакции
Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.
Полёт космического корабля New Shepard от компании Джеффа Безоса Blue Origin запланирован на 20 июля — через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon. Об этом он написал в инстаграме.
Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам компании.
Если всё пройдет успешно, Джефф Безос станет первым миллиардером, кто отправится в космос на борту корабля, разработанного собственной компанией.
Отправиться в космос также собирается британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic. Полёт запланирован на осень 2021 года.
Красиво жил, красиво уйдёт
"Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат."
все яйца в одну корзину
У моего знакомого брат так умер
Я тоже в детстве мечтал быть космонавтом. А оказывается надо было мечтать стать крутым капиталистом, создавать свою космическую компанию, разработать ракету и затем полететь.
Эх, молодец Безос! Крутой мужык!! 🚀
Достаточно было 35 лямов зелени заработать.
https://rb.ru/article/samyy-bogatyy-kloun-okazalsya-v-kosmose-za-35-mln/6076007.html
Не так уж и много 🤔
Он еще фильм снял который я смотрел, полагаю, он так нехилую часть вернул.
Надеюсь это будет билет не в один конец.
Джеф тупо завидует Маску. Маск красивый, прикольный и космос его тема. А Джефф скучный, зато летал в космос на своей ракете, а Маск нет.
Кто бы мог подумать... Ну, очевидно что он был бы первый.
Это самое не очевидное что может быть.
Кто-то на ракете в космос
А кто-то тем временем:
₿ 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀
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Так вот зачем Маск всё это время строил ракеты побольше да потяжелее....
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Мне кажется, что это промо для привлечения внимания к старту корабля, а сам он не полетит и откажется в последний момент. Насморок подхватит или даже корону.
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