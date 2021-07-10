Илон Маск показал беспилотную плавучую посадочную станцию SpaceX в действии Статьи редакции
Автономный корабль позволит производить «мягкую» посадку ракет-носителей Falcon 9.
Судно называется A Shortfall of Gravitas. Это третий беспилотный корабль SpaceX.
Станция будет работать на Восточном побережье США вместо своей предшественницы OCISLY и будет поддерживать миссии Falcon 9 и Falcon Heavy.
Посадка Falcon 9 на беспилотные корабли вместо земли позволяет экономить топливо, что освобождает место для другого груза.
Как бы ни было, но у них прогресс идет- люди/компании/государства рвутся в космос.
У нас же ракеты святой водичкой окропляют
Что плохого в святой воде в целом, не считая глупев освещения ракет ?
До сих пор имею смутные сомнения по поводу того шарлатан он или великий изобретатель, но уверен в одном. Он реально крут.
Он алхимик, а реально крут дядька с «батутом» из телевизора !
Я что-то не слышал чтобы Маск что-нибудь на алхимическом говорил.:-)
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Автономный корабль позволит производить «мягкую» посадку ракет-носителей Falcon 9.
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