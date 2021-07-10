Как быстро и без лишних затрат "переехать" к другому брокеру США?

После прошлогодних сюрпризов Interactive Brokers многим нашим клиентам пришлось менять брокера. В целом ничего сложного в этой процедуре нет, но есть подводные камни.

Главный из них это то, что брокер не даст перевести деньги от себя на другого брокера. Только на свой личный банковский счет. Со всеми вытекающими: комиссии, вопросы у банка и время…