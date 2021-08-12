Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и устройства. Это похоже на описание из книжной фантастики.

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За последние несколько лет термин «метавселенная» стал сверхпопулярным — его упоминают в контексте игр Fortnite, Roblox, Minecraft, Animal Crossing, а также AR и VR-технологий, пишет CNET.

Например, в 2021 году о развитии своей метавселенной одновременно заговорили главы Microsoft, Epic Games и Facebook. И каждая компания по-своему видит образ виртуальной вселенной будущего.

Коротко: что такое метавселенная, как её создают ИТ-компании и может ли она появиться в ближайшее время.

Виртуальная платформа Microsoft Mesh

Откуда взялась метавселенная

Метавселенная в представлении фантастов — это утопическая виртуальная вселенная, которая «освобождена» от культурных, социальных, экономических и политических проблем реальности, либо виртуальное «убежище».

Термин «метавселенная» придумал писатель-фантаст Нил Стивенсон в 1992 году в романе «Лавина» (“Snow Crash”). Метавселенная по Стивенсону — это следующая стадия развития интернета: общий цифровой мир, объединяющий «физическую», дополненную и виртуальную реальности.

Люди могут подключаться к нему в виде аватаров и делать всё, что и в реальном мире: искать информацию, общаться, ходить по магазинам и работать — но при этом уйти от реальности и жить в виртуальной вселенной. Аватар человека в метавселенной может быть кем захочет и владеть чем угодно, а смерть не означает смерть в реальном мире.

Похожие полностью цифровые миры показаны в трилогии «Матрицы» и романе «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Клайна, где аналогом метавселенной стала многопользовательская онлайн-игра «ОАЗИС».

Трейлер экранизации «Первому игроку приготовиться», в котором демонстрируется образ метавселенной

Чем метавселенная отличается от современного интернета и онлайн-игр

Венчурный инвестор Мэтью Болл и современный идеолог метавселенной выделил её семь основных черт:

Бесконечное существование. Она никогда не сбрасывается, не приостанавливает работу и не заканчивается. Она работает в реальном времени и не зависит от внешних факторов, хотя разработчики могут создавать и планировать события в метавселенной. Нет ограничения на размер аудитории и количество одновременных пользователей. Каждый может в любой момент подключиться к метавселенной и участвовать в её жизни на равных с остальными. Должна быть полностью функционирующая экономика. Люди и компании могут получать некое вознаграждение (аналог денег) за «работу», которая приносит «ценность», признанную другими, тратить его и инвестировать. Метавселенная объединяет физический и цифровой миры, открытые и закрытые платформы, частные и общедоступные сети. Это «единое цифровое целое». Необходима совместимость данных, предметов, активов, контента, передаваемых между цифровыми мирами. Например, у пользователя должна быть возможность перенести машины из GTA Online в Need for Speed или подарить их другу из Facebook. Метавселенные должны быть наполнены «контентом и опытом», созданным её же пользователями: одиночками, группами или коммерческими предприятиями.

Что говорят ИТ-компании о метавселенной

Fortnite может стать метавселенной

В апреле 2021 года Epic Games привлекла $1 млрд инвестиций для «поддержки долгосрочного видения метавселенной». Компания позиционирует свою игру Fortnite не как интерактивное развлечение, а как «метавселенную» с упором на социальные функции.

Fortnite стала культурным феноменом и превратилась в площадку, куда заходят пообщаться с друзьями вместо соцсетей. Бренды используют игру для своих проектов, пишет Мэттью Болл:

В апреле 2020 года рэпер Трэвис Скотт провёл концерт в Fortnite, который одновременно смотрело более 12 млн игроков.

В декабре 2019 года Disney устроила премьеру отрывка из девятого эпизода «Звёздных войн», а также провела живое интервью с режиссёром фильма Джей Джей Абрамсом. Само событие упомянуто в фильме.

Виртуальное интервью с Джей Джей Абрамсом в Fortnite

Группа Weezer создала остров, где игроки могли эксклюзивно послушать новый альбом.

Epic Games устраивает внутри Fortnite ограниченные по времени события, привязанные к релизам в реальном мире. Карта игры трансформируется в виртуальный мир, который меняет стиль и внутриигровые объекты в партнерстве с брендами: DC, Nike, Lionsgate, Marvel, Microsoft, Sony и другими. Так Fortnite стал местом, где пересекаются разные вселенные: игроки могут буквально носить костюм персонажа Marvel внутри Готэма, общаясь с другом в лицензированной форме НФЛ.

У игроков есть возможность создавать и свой контент через творческий режим в Fortnite, а также монетизировать его. Это могут быть эмоции, костюмы, игровые механики и миры. По своей сути творческий режим Fortnite — это «прото-метавселенная», утверждает Болл: игроки могут загружать свой уникальный Fortnite-аватар в лобби и выбирать из тысяч миров, созданных другими игроками.

Epic Games утверждает, что цель компании — создать метавселенную, где любые бренды и их интеллектуальная собственность могут жить вместе и реагировать на различные события.

Метавселенная должна решить проблему любой развлекательной платформы — обеспечивать лучший опыт, чем всё остальное, что есть в вашей жизни. Она должна быть лучше Fortnite, Netflix, Roblox и других. Fortnite эволюционирует постепенно, метавселенная не будет резким событием. Это будет место для любых людей и творцов, включая бренды. В какой-то момент каждая компания будет там. Если вы производите автомобили, присутствие вашего бренда в метавселенной не будет рекламой. Это станет местом, где люди будут водить ваши машины и ощущать их, использовать в игре. Нам необходимо перейти из закрытых экономик, таких как Fortnite, Minecraft, Roblox и десятков тысяч других игр, в общее пространство. Мы работаем над тем, чтобы развиваться в этом направлении с всё большей открытостью, и в конце концов откроем экономику. И другие игры сделают то же самое. И надеюсь, что через 10 лет мы сможем сделать так, чтобы игроки играли в Roblox, Fortnite и Minecraft в одном мире и с одинаковыми социальными связями.

Тим Суини

Помимо Fortnite, у Epic есть другие проекты и инструменты для развития метавселенной. Например, игровой движок Unreal, который постепенно начинают использовать в киноиндустрии: «Мандалорец» был частично снят и визуализирован в Unreal, где режиссер создавал кадры и размещал персонажей.

Эти же объекты Disney может использовать для взаимодействия со зрителями — отправив их «путешествовать» по ним в том же Fortnite.

Также у Epic есть своя сетевая инфраструктура и онлайн-сервисы, которые позволяют разработчикам реализовать кроссплатформенную игру на устройствах Microsoft, Nintendo, Sony, Apple и на Android. А также свой магазин и платёжная система — тоже необходимые элементы для создания метавселенной.

В метавселенной вы с друзьями можете переходить из одного мира в другой, сохраняя внешность и объекты, получая разные впечатления от событий, оставаясь при этом социально связанными друг с другом. Для метавселенной потребуется новая модель программирования, которая будет похожа на живую и открытую развивающуюся платформу, где миллионы пользователей бесшовно переходят из одного мира в другой. Пока такой модели не существует.

Тим Суини

«Корпоративная метавселенная» от Microsoft

25 мая на конференции Ignite глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания создаёт «корпоративную метавселенную» через облачные услуги Azure. 26 мая Microsoft представила своё видение метавселенной.

По мере сближения физического и виртуального миров метавселенная, состоящая из цифровых двойников, симулированных сред и смешанной реальности, становится первоклассной платформой. С метавселенной весь мир становится холстом для ваших приложений. С помощью Azure Digital Twins вы можете моделировать любой объект, место — с помощью Azure IoT, а также поддерживать и синхронизировать цифрового двойника. Synapse отслеживает историю цифровых двойников и прогнозирует их состояние в будущем, а с помощью Azure вы можете создавать автономные системы, которые постоянно обучаются и совершенствуются. Power Platform позволяет разработчикам доменов расширять информацию о цифровых двойниках и взаимодействововать с данными через lowcode- и nocode-сервисы. А Microsoft Mesh и Hololens обеспечивают совместную работу в режиме реального времени.

Сатья Наделла

Примером части метавселенной стала анонсированная ранее платформа Microsoft Mesh для общения и работы в смешанной реальности.

Microsoft Mesh позволяет работать друг с другом в виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир. Люди могут общаться, взаимодействовать и работать виртуальными 3D-моделями, физически находясь в разных местах — через виртуальные аватары.

Подключиться к Mesh можно через VR-гарнитуры, смартфоны, ПК и AR-гарнитуру HoloLens 2 от Microsoft.

Facebook хочет создать свою метавселенную в ближайшие пять лет на базе соцсети и VR-проектов

В июле 2021 года глава Facebook Марк Цукерберг объявил о планах создать свою метавселенную. Полноценный виртуальный мир для работы, развлечений и общения, в котором пользователи смогут ощущать физическое присутствие друг друга.

Это будет большим следующим шагом после запуска соцсети и VR-проектов Oculus. Сама же Facebook должна превратиться из компании-соцсети в компанию-метавселенную, утверждает Цукерберг. По его словам, метавселенная будет работать на VR-гарнитурах, мобильных устройствах и игровых консолях.

Видение метавселенной охватывает всю индустрию, вы можете считать это преемником мобильного интернета, «воплощенном в интернете», где вместо того чтобы просматривать контент, вы находитесь в нём. Вы ощущаете присутствие других людей, словно находитесь в других местах, испытывая ощущения, которые недоступны с помощью двухмерных приложений или веб-страниц — например, танцы или фитнес. Многие люди считают, что метавселенная — это виртуальная реальность, которая, как мне кажется, будет важной её частью. И это та часть, куда мы инвестируем больше всего — VR-технология обеспечивает самую ёмкую форму присутствия человека. Но метавселенная — не только виртуальная реальность. Она будет доступна на всех наших AR- и VR-платформах, а также ПК, мобильных устройствах и игровых консолях. Многие также связывают метавселенные в первую очередь с играми — но я не думаю, что это будут только они, хотя развлечения и станут большой частью процесса. Я представляю себе метавселенную как постоянную и синхронизированную среду, где мы можем быть вместе — это некий гибрид между социальными платформами, но вы сможете быть внутри среды.

Марк Цукерберг

27 июля глава Facebook Reality Labs Эндрю Босворт объявил о наборе большой команды разработчиков «метавселенной». Она станет частью отдела по разработкам AR и VR и займётся объединением «цифровых пространств» экосистемы Facebook в одном виртуальном месте.

Один из ключевых VR-проектов Facebook, который может стать основной метавселенной, — социальная среда Horizon. Среди особенностей Horizon — трекинг глаз, лица и движений человека, с помощью чего VR-аватары двигаются более плавно и могут демонстрировать мимику.

В сентябре 2020 года Facebook представила проект Infinite Office — виртуальный офис для работы из дома через гарнитуру Oculus Quest 2.

Топ-менеджеры Facebook и Oculus давно обдумывают идею создания метавселенной и без капли иронии ссылаются на концепцию из «Лавины» Стивенсона, утверждает редактор Ars Technica Сэм Мачкович.

По его словам, Facebook купила Oculus как раз для работы над метавселенной — компания считает, что VR станет следующей пиковой технологией, где сможет обойти конкурентов.

Авторизация через Facebook — способ объединить людей, компании и услуги в своей метавселенной. Поэтому компания агрессивно переводит аудиторию Instagram, WhatsApp и Oculus на платформу Facebook. Важной целью для неё стал выпуск очков дополненной реальности — она «очень хочет, чтобы люди «носили их везде, куда бы ни пошли», заявляет журналист.

Что должно случиться для появления метавселенной

Современные цифровые миры независимы и не связаны между собой — интернет структурирован вокруг отдельных серверов. Они взаимодействуют друг с другом лишь по мере необходимости, пишет Болл.

Например, iPhone работает на базе закрытой iOS, но в приложения можно зайти через аккаунт Facebook, который в свою очередь зарегистрирован через учётную запись Gmail. Но покупки игр и приложений в App Store не дают право их скачивать на Android в Google Play Store.

По мнению инвестора, виртуальные миры, тематические парки, игры, VR-проекты, магазины приложений и UGC-платформы называть метавселенными нельзя. Они обладают лишь некоторыми её чертами и могут составлять часть метавселенной в будущем.

Метавселенная зависит от гораздо большего. Есть причины, почему мы не говорим, что Facebook и Google — интернет. Это направления и экосистемы в интернете, которые доступны через браузер и смартфон — они дают доступ к «остальному» интернету. Roblox и Fortnite воплощают в себе много черт, технологий и тенденций метавселенных, как в своё время iPhone отличался от всего, что было раньше. Но они не представляют собой метавселенную.

Мэтью Болл

Идеалистическая метавселенная по версии Болла появится лишь спустя десятилетия — для этого нужны одновременное развитие во многих ИТ-областях. Её можно представить как «преемника» мобильного интернета: у пользователей будут устройства и платформы, через которые они взаимодействуют с метавселенной.

Её появление может быть основано на стеке из восьми основных направлений в технологиях и мышлении, пишет Болл. В июле 2021 года он составил «учебник по метавселенной», в котором подробно описывает развитие каждого направления.

Аппаратное обеспечение . Продажа и поддержка технологий и устройств для доступа, взаимодействия и разработки метавселенной. Это включает в себя оборудование для пользователей (VR-гарнитуры, смартфоны, тактильные перчатки), корпоративное оборудование для создания виртуальных или AR-сред: промышленные камеры, проекционные системы, датчики. В эту категорию не входит серверное и сетевое оборудование.

. Продажа и поддержка технологий и устройств для доступа, взаимодействия и разработки метавселенной. Это включает в себя оборудование для пользователей (VR-гарнитуры, смартфоны, тактильные перчатки), корпоративное оборудование для создания виртуальных или AR-сред: промышленные камеры, проекционные системы, датчики. В эту категорию не входит серверное и сетевое оборудование. Сеть . Обеспечение постоянной работы метавселенной в режиме реального времени потребует высокой пропускной способности и децентрализованной передачи данных.

. Обеспечение постоянной работы метавселенной в режиме реального времени потребует высокой пропускной способности и децентрализованной передачи данных. Вычисления . Для поддержки метавселенной потребуются мощные системы, способные справиться с требовательными функциями. Например, с обработкой физики объектов, рендером, согласованием и синхронизацией данных, искусственным интеллектом, проекциями, захватом движений и переводом.

. Для поддержки метавселенной потребуются мощные системы, способные справиться с требовательными функциями. Например, с обработкой физики объектов, рендером, согласованием и синхронизацией данных, искусственным интеллектом, проекциями, захватом движений и переводом. Виртуальные платформы . Сюда относится разработка и поддержка иммерсивных цифровых трёхмерных симуляций, сред и миров. В них люди и компании смогут творить, общаться и участвовать в различных событиях — от погонь на машинах и учёбы до прослушивания музыки и написания картин. Большое влияние будет иметь экономическая деятельность: в отличие от обычных онлайн-игр, в метавселенной присутствует большая экосистема разработчиков и создателей контента, которые зарабатывают внутри метавселенной.

. Сюда относится разработка и поддержка иммерсивных цифровых трёхмерных симуляций, сред и миров. В них люди и компании смогут творить, общаться и участвовать в различных событиях — от погонь на машинах и учёбы до прослушивания музыки и написания картин. Большое влияние будет иметь экономическая деятельность: в отличие от обычных онлайн-игр, в метавселенной присутствует большая экосистема разработчиков и создателей контента, которые зарабатывают внутри метавселенной. Инструменты и новые стандарты обмена данными . Форматы, сервисы, протоколы, движки и другие механизмы для взаимодействия людей, а также создания, эксплуатации и постоянного развития Метавселенной. Они должны поддерживать авторские права, экспорт и импорт данных между собой, технологии рендеринга, ИИ и физики.

. Форматы, сервисы, протоколы, движки и другие механизмы для взаимодействия людей, а также создания, эксплуатации и постоянного развития Метавселенной. Они должны поддерживать авторские права, экспорт и импорт данных между собой, технологии рендеринга, ИИ и физики. Платежи . Поддержка цифровых платёжных сервисов и платформ для обмена цифровыми и фиатными валютами и других финансовых услуг.

. Поддержка цифровых платёжных сервисов и платформ для обмена цифровыми и фиатными валютами и других финансовых услуг. Контент, объекты и услуги. Разработка, продажа, перепродажа, хранение, защита и управление цифровыми активами, созданными внутри Метавселенной.

Разработка, продажа, перепродажа, хранение, защита и управление цифровыми активами, созданными внутри Метавселенной. Поведение пользователей. Наблюдение за изменениями в поведении людей и бизнеса, которые либо напрямую связаны с метавселенной, либо способствуют её развитию или отражают её принципы и философию. Эти модели поведения могут изначально казаться причудами, когда только появляются, но позже демонстрируют устойчивую и глубокую социальную значимость.

Каждый из пунктов критичен для развития метавселенной и у каждого есть определенная грань, которую должны перейти технологии или мышление, отмечает Меттью Болл.

Но невозможно предсказать то, как именно будут развиваться технологии и чем на самом деле окажется метавселенная — как в своё время аналитики не смогли предугадать влияние и развитие интернета и как это изменит мир и ИТ-отрасль.

Например, не были предсказаны появление биткоина, TikTok или Twitch в их реальной форме, хотя и было очевидно, что появятся онлайн-игры и цифровые транзакции.