Разработчик беспилотных судов для изучения океана Saildrone привлёк $100 млн Статьи редакции
Надводные дроны Saildrone изучают состояние океана и составляют карты морского дна.
- Общий объём привлечённых средств составил $190 млн, говорится в блоге компании. Инвестиции направят на расширение планов по изучению океана.
- Среди инвесторов — BOND, XN, Standard Investments, Emerson Collective, Crowley Maritime Corporation, а также Capricorn’s Technology Impact Fund, Lux Capital, Social Capital и Tribe Capital.
- Saildrone производит дронов для сбора данных об океане. Они оснащены устройствами для измерения погоды, состояния океана, составления карт морского дна и отслеживания морских организмов.
- Например, в октябре 2021 года учёные из США впервые сняли видео изнутри урагана — для этого они отправили туда беспилотник от Saildrone.
- В январе 2021 года компания представила 72-футовый (25 м) морской дрон под названием Surveyor. Он может проводить в море до 12 месяцев подряд, а подзаряжаться от энергии ветра и солнца. Встроенный гидролокатор может обнаруживать объекты на глубине до 7 км.
- Своё первое путешествие дрон совершил летом — из Сан-Франциско в Гонолулу. Он проплыл 4,2 тысячи км за 28 дней и нанёс на карту более 11,8 тысячи км² дна океана.
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Надводные дроны Saildrone изучают состояние океана и составляют карты морского дна.
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