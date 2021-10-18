Произвол от Тинькофф Банка или инструкция о том, как заморозить свои деньги. Массовая блокировка счетов граждан по 115ФЗ

Получается, чтобы заморозить все свои деньги в данном банке достаточно попросить их менеджеров увеличить лимит на снятие наличных. Крутой лайфхак, не так ли?