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Будущее
Евгения Евсеева

Разработчик беспилотных судов для изучения океана Saildrone привлёк $100 млн Статьи редакции

Надводные дроны Saildrone изучают состояние океана и составляют карты морского дна.

  • Общий объём привлечённых средств составил $190 млн, говорится в блоге компании. Инвестиции направят на расширение планов по изучению океана.
  • Среди инвесторов — BOND, XN, Standard Investments, Emerson Collective, Crowley Maritime Corporation, а также Capricorn’s Technology Impact Fund, Lux Capital, Social Capital и Tribe Capital.
  • Saildrone производит дронов для сбора данных об океане. Они оснащены устройствами для измерения погоды, состояния океана, составления карт морского дна и отслеживания морских организмов.
  • Например, в октябре 2021 года учёные из США впервые сняли видео изнутри урагана — для этого они отправили туда беспилотник от Saildrone.
  • В январе 2021 года компания представила 72-футовый (25 м) морской дрон под названием Surveyor. Он может проводить в море до 12 месяцев подряд, а подзаряжаться от энергии ветра и солнца. Встроенный гидролокатор может обнаруживать объекты на глубине до 7 км.
  • Своё первое путешествие дрон совершил летом — из Сан-Франциско в Гонолулу. Он проплыл 4,2 тысячи км за 28 дней и нанёс на карту более 11,8 тысячи км² дна океана.
Saildrone
«Дроны теперь не только в воздухе — они и в…
Компания Saildrone разрабатывает автономные суда для изучения океана и рассчитывает изменить…
vc.ru

#новость #беспилотники #saildrone

256 просмотров
2 2 комментария
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2 комментария
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Am R

Кажется скоро не останется ничего "пилотируемого" ред.

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Борис Васильев

Мы так и пишем на сайте: из моря/океана вышли - морскою водою и спасёмся/оздоровимся.
И вот интересно: беспилотный такой не маленький дрон - может ли брать на борт пассажиров?
Типа, позагорать, попрыгать в воду?

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Евгения Евсеева
Разработчик беспилотных судов для изучения океана Saildrone привлёк $100 млн Статьи редакции

Надводные дроны Saildrone изучают состояние океана и составляют карты морского дна.

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