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Будущее
Nazigul Jusupova

Три компании из США запустят в космос частную космическую станцию к 2027 году Статьи редакции

Она будет принимать туристов.

  • Станцию Starlab договорились построить Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin. Она будет состоять из двигательной системы мощностью 60 кВт, большой роботизированной «руки» для работы с грузами, современной лаборатории для исследований.
  • Объём жилого модуля — 340 м³, он рассчитан на экипаж из четырёх человек. Для сравнения, объём жилого модуля Международной космической станции, где находятся 11 членов экипажа, составляет 916 м³.
Проект космической станции Starlab Lokheed Martin
  • Станция сможет принимать туристов, проводить исследования и участвовать в коммерческих проектах. Альянс хочет обслуживать клиентов, у которых есть спрос на космические услуги — например, исследование разных материалов, выращивание растений и обслуживание астронавтов.
  • Nanoracks будет заниматься разработкой Starlab, Voyager Space будет руководить стратегией и финансами, а Lockheed Martin построит жилой модуль и другие космические аппараты.
  • В ноябре 2020 года компания Axiom Space подписала контракты с первыми космическими туристами, которые отправятся на МКС на борту корабля Crew Dragon от SpaceX Илона Маска.
Испытание стирального порошка и лекарство от…
Международная космическая станция проводит как государственные, так и коммерческие исследования, а…
vc.ru

#новости #космос #starlab

1151 просмотров
20 20 комментариев
8
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20 комментариев
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Nikolay Kenig

Как тебе такое Рогозин!

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12
Александр Сорокин

А у них актеры в космос летаю - не думаю.
И кто первый в космос полетел.
Вот где настоящие успехи

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3
Alex Choybson

Летают, Уильям Шатнер из Стартрека

Ответить
1
Иван Шеметов

их космос сколько минут длится?

Ответить
1
Сергей Янзин

44 года 1 месяц 14 дней в случае Вояджер-1

Ответить
0
Игорь Мазаев

Будет круто, если там будет бар

Ответить
4
Raimond Vladimirov

Дроидам вход запрещён!

Ответить
1
Ermolaev Ilya

Бар "На краю вселенной".

Ответить
0
Yury Kotov

Круто! Коммерческий космос это просто космос!

Ответить
3
Сильвестр Иванов

Просто гении! К 2027 году правда уже все забудут, что там обещали в 2021-м. Но все равно, гениально!

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1
Foxter 3301

Подарок путёвки родителям скоро выйдет на новый уровень.

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2
33_rublya

Родителям жены, в первую очередь.

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1
Дарья Смолякова

Может и государство свое частное создадут, по сути у компаний сейчас многое лучше получается чем у государств, даже сложные космические аппараты.

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0
evilnw

Компаний получается лучше пока они превращаются в монополистов, а потом для пользователей начинается ад.

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3
Значимый шмель

А Израиль?

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0
Валентин Тихомиров

Первая частная космическая станция это уже интересно. Если выгорит и будет экономически выгодным это станет реальным прорывом.

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1
Vlad Sporykhin

Время организовать запуски на батуте

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1
Nikolay Kenig

Ракеты хорошо, но что там с технологией лифта?

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0
Ivan Beany

Обещали к 50-му году

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0
Розарио Агро

Вот что значили государственные монополии на космос с 1950-х - 50 потерянных лет. Уже наверно станции были бы на всех планетах солнечной системы, вместо того чтобы оплачивать молотки по 50 000 долларов 🤣

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0

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