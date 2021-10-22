Три компании из США запустят в космос частную космическую станцию к 2027 году Статьи редакции
Она будет принимать туристов.
- Станцию Starlab договорились построить Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin. Она будет состоять из двигательной системы мощностью 60 кВт, большой роботизированной «руки» для работы с грузами, современной лаборатории для исследований.
- Объём жилого модуля — 340 м³, он рассчитан на экипаж из четырёх человек. Для сравнения, объём жилого модуля Международной космической станции, где находятся 11 членов экипажа, составляет 916 м³.
- Станция сможет принимать туристов, проводить исследования и участвовать в коммерческих проектах. Альянс хочет обслуживать клиентов, у которых есть спрос на космические услуги — например, исследование разных материалов, выращивание растений и обслуживание астронавтов.
- Nanoracks будет заниматься разработкой Starlab, Voyager Space будет руководить стратегией и финансами, а Lockheed Martin построит жилой модуль и другие космические аппараты.
- В ноябре 2020 года компания Axiom Space подписала контракты с первыми космическими туристами, которые отправятся на МКС на борту корабля Crew Dragon от SpaceX Илона Маска.
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