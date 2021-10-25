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Будущее
TJ

Blue Origin Джеффа Безоса запланировала создать собственную космическую станцию «Орбитальный риф» Статьи редакции

Она начнёт работать во второй половине 2020-х годов.

29 29 комментариев
928 просмотров
Возможный внешний вид станции  Blue Origin

Blue Origin запланировала создать к 2025-2030 годам коммерческую космическую станцию «Орбитальный риф» (Orbital Reef), сообщается на сайте космической компании.

Предполагается, что станция будет работать как «бизнес-парк смешанного использования» для исследователей, космических туристов, бизнесменов и других клиентов компании. Там в раздельных зонах одновременно смогут жить до 10 человек, чтобы «работать в космосе на благо Земли». Blue Origin утверждает, что оборудует станцию необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями.

Концепт станции  Blue Origin
Концепт станции   Blue Origin

Космическая компания Джеффа Безоса занимается строительством станции уже более года. Основными партнёрами Blue Origin при разработке «Орбитального рифа» стали Boeing, Sierra Space, Redwire Space и Genesis Engineering.

#новости #blueorigin

29 29 комментариев
11
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29 комментариев
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Владимир Владимир

Мурашки по коже от таких новостей. Пусть все получится!

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11
Иван Шеметов

От чего мурашки по коже?

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1
Тимур Петров

от таких новостей.

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2
Иван Шеметов

а что такого в этих новостях? Богатые богатеют и могут позволить себе в космос , бедные дают богатым богатеть

Ответить
0
Syzygy

Вы, простите, идиот? Все новые технологии сначала доступны только богатым, но со временем, развиваясь на их деньги, становятся доступны широким массам.

Ответить
3
Иван Шеметов

Космос никогда не станет дешевым

Ответить
–2
Syzygy

А ещё аппараты тяжелее воздуха летать не могут. С вами всё ясно, в бан.

Ответить
2
Денис Демидов

Тут еще правильные богатые нужны, которые потребляют космические приключения, а не как в средние века дворцы и золотые унитазы

Ответить
0
Syzygy

По счастью, сейчас таких богатых всё больше и больше. Шутка ли - суборбитальный туризм стал доступен и среднему классу Запада.

Ответить
0
Ilya Brin

Space

Ответить
0
Denis Kiselev

Нарушение биологической защиты первого уровня

Ответить
0
Zoir I

интересно, цена за место в коворкинге какая будет?)

Ответить
2
Alex

Да ладно место, дайте офис там снять на пол года

Ответить
0
Mr Yellow

Ваш ООО "Сдамвкосмосе"

Ответить
0
Семен Переделкин

"до 10 человек"

Всё та же игрушка для богатых. Никакого развития.

Одна надежда на Китай, который однажды без всяких анонсов откроет свою станцию на стотыщ посетителей (и отправит туда для теста всех уйгуров, например, извините).

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1
Денис Демидов

Или просто скажет, что отправил,
https://www.bbc.com/russian/features-52753855

Второй человек после Далай-ламы исчез 25 лет…
Спустя 25 лет после исчезновения Панчен-ламы тибетцы в изгнании безуспешно призывают власти Китая…
www.bbc.com
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0
Sergei Timofeyev

Последняя картинка красивая. Не дай бог вы зависните посередине )))

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0
ИгорьOK

Пёрнуть можно!

Ответить
0
Sergei Timofeyev

хороший супец должен быть :) Нажористый )))

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1
Zoir I

правнуки людей из 00х, мне кажется, будут прилетать на землю как мы щас летаем смотреть древнюю цивилизацию

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0
Hambala Fully

Где будут летать мета человеки?

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0
Alex Konin

Это безумного дорогая игрушка и выгорит она только в том случае, если МКС затопят (а у нее вроде срок действия подошел к концу) и NASA + европейское агенство все деньги отдаст Blue Origin за их станцию.

В остальном мне кажется это тупо фантазии на тему, чтобы выиграть грядущий тендер на замену МКС

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0
Иван Шеметов

причем здесь замена мкс?

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0
Alex Konin

при том, что освоение космоса нерентабельно и держится на гос.контрактах. Чтобы получить гос. контракт, нужно заменить текущий государственный сервис на частный (как было со SpaceX). Способ заменить заключается в замене МКС на что-то свое.

Делать соседнюю станцию на 10 человек просто не хватит денег ни у кого, даже у Безоса. Ну или он продаст весь амазон и запустит железку крутиться в космос.

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0
Иван Шеметов

Мир построили за 5 миллиардов долларов и пару лет продержалась же

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0
Alex Konin

Возможно да, я чутка нафантазировал в затратах. Казалось на пару порядков больше. В те же 5-6 млрд.$ оценивают и в РФ создание новой базы. Ну тогда да, Безос может запустить такой бизнес как стартап.

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0
Alexandre Svergoun

Ок. Значит в первой половине двадцатых свою станцию построит СпейсХ.

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0
Syzygy

Безосу пора перестать обещать и судиться с Маском и начать выполнять ранее обещанное.

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0

Комментарий удален

vmp
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Будущее
TJ
Blue Origin Джеффа Безоса запланировала создать собственную космическую станцию «Орбитальный риф» Статьи редакции

Она начнёт работать во второй половине 2020-х годов.

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