Blue Origin Джеффа Безоса запланировала создать собственную космическую станцию «Орбитальный риф» Статьи редакции
Она начнёт работать во второй половине 2020-х годов.
Blue Origin запланировала создать к 2025-2030 годам коммерческую космическую станцию «Орбитальный риф» (Orbital Reef), сообщается на сайте космической компании.
Предполагается, что станция будет работать как «бизнес-парк смешанного использования» для исследователей, космических туристов, бизнесменов и других клиентов компании. Там в раздельных зонах одновременно смогут жить до 10 человек, чтобы «работать в космосе на благо Земли». Blue Origin утверждает, что оборудует станцию необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями.
Космическая компания Джеффа Безоса занимается строительством станции уже более года. Основными партнёрами Blue Origin при разработке «Орбитального рифа» стали Boeing, Sierra Space, Redwire Space и Genesis Engineering.
Это безумного дорогая игрушка и выгорит она только в том случае, если МКС затопят (а у нее вроде срок действия подошел к концу) и NASA + европейское агенство все деньги отдаст Blue Origin за их станцию.
В остальном мне кажется это тупо фантазии на тему, чтобы выиграть грядущий тендер на замену МКС
при том, что освоение космоса нерентабельно и держится на гос.контрактах. Чтобы получить гос. контракт, нужно заменить текущий государственный сервис на частный (как было со SpaceX). Способ заменить заключается в замене МКС на что-то свое.
Делать соседнюю станцию на 10 человек просто не хватит денег ни у кого, даже у Безоса. Ну или он продаст весь амазон и запустит железку крутиться в космос.
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