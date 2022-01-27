Будущее
Маша Цепелева

Илон Маск предложил использовать роботов-гуманоидов Optimus на заводах Tesla из-за нехватки работников в США Статьи редакции

Производство роботов — «важнейшая задача», над которой будет работать компания в 2022 году, заявил Маск.

  • Об использовании роботов для решения проблемы с дефицитом кадров Илон Маск заявил во время отчёта Tesla за год, сообщает Bloomberg.
  • По словам Маска, производство роботов Optimus «со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес» для Tesla.
  • В отчёте компания указала, что проблема с цепочками поставок и нехватка работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому компания не будет выпускать новые модели электромобилей, а сосредоточится на расширении производства.
  • Илон Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём».
Робот Tesla

#новость #tesla

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Семен Переделкин

"Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг"

Думаю, раз на раз я его положу.

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19
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Никита Алфимов

А вот с чеченский тюнингом уже вряд-ли

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7
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Сильвестр Иванов

Это пока к нему пушку не приделали

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Джон Картошкин

ходит 8 км/ч, думаю съ...баться успеет

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Военный меч

В США нехватка работников заводов как то странно звучит. Безработица то присутствует и немалая.
Но в его китайском филиале таких проблем не будет :)

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3
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Denis Bystruev

В США в декабре 2021 года безработица упала до 3,9%.

Даже в Китае не хватает квалифицированных кадров.

У Foxconn при 350 тыс. сотрудников нехватка ещё порядка 200 тыс.

Картинка отсюда: https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate

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Военный меч

Дожили, что работник завода теперь является дефицитным кадром, видимо, все ушли в айти и стриминг

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1
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Антон Штадлер

На исторических минимумах с начала 21 века безработица в США

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Valeri Manzikov

Ога, верьте всему:) у нас тоже благодать и люди живут аки в раю.

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Антон Штадлер

Маск согласен с Федом, почему я не должен этому верить?
В США до сих пор отголоски логистического кризиса, потому что дальнобойщиков не хватает, как и курьеров. К тому же, работать курьером может быть выгоднее и комфортнее, чем на непрерывном производстве, где есть график

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Oleg Sidokhmetov

Это из-за движения antiwork на редедите!!

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Oleg Sidokhmetov

Ну что, доброе утро Генезис!!! Надеюсь все закупились консервами???

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Mik Petrov

Это просто бездна работы для хакинга

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Армен Мартиросян

Эта пока)) , для того и сделали, чуть позже, когда протестируют, все будет наоборот.

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Anton Salimov

я тут фото Джона Конора встретил на днях, похоже он не в лучшей форме и не сможет съебаться даже от этого чучела, передвигающегося 8 км в час.

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