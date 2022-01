{"items":[{"comment_id":3812366,"subsite_id":199124,"user_id":1063651,"type":"comment_add","id":3812366,"hash":"533cbf8d160f0cc7511f009646a0027e","date":1643271585,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/352515-sberbank-sovershil-podlog-sfalsificiroval-v-lk-otkaz-zaemshchika-ot-ipoteki?comment=3812366","text":"\u041d\u0435 \u0431\u043e\u044e\u0441\u044c. \u042f \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e \u0432\u0435\u0449\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438. \u041d\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 \u0437\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u043b\u043e\u0433 \u0438 \u0444\u0430\u043b\u044c\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f. \u0411\u0430\u043d\u043a \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b \u043c\u043e\u044e \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0442\u0443 - \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0430 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1063651,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1063651-vyacheslav-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a1ea4a6-022e-4f0f-55dd-a28faa77d661\/","name":"\u0412\u044f\u0447\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041a","isVerified":false},"content":{"id":352515,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/352515-sberbank-sovershil-podlog-sfalsificiroval-v-lk-otkaz-zaemshchika-ot-ipoteki","title":"\u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0434\u043b\u043e\u0433-\u0441\u0444\u0430\u043b\u044c\u0441\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432 \u041b\u041a \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u0437\u0430\u0435\u043c\u0449\u0438\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812367,"subsite_id":199119,"user_id":1016132,"type":"comment_add","id":3812367,"hash":"2908bdca989b87c4f7423b22e1149253","date":1643271600,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/354757-apple-v-blizhayshie-mesyacy-predstavit-funkciyu-dlya-ispolzovaniya-iphone-kak-platezhnogo-terminala-bloomberg?comment=3812367","text":"\u0410 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u0447\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432\u0432\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0438\u043d-\u043a\u043e\u0434? \u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0443\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043b\u044e\u0431\u0443\u044e \u0432\u0432\u043e\u0434\u0438\u043c\u0443\u044e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c - \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0438, \u043a\u043e\u0434\u044b \u0432 \u0441\u043c\u0441.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1016132,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1016132-unknown","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2b1829fb-5f49-494f-b193-7a4257bde6f0\/","name":"unknown","isVerified":false},"content":{"id":354757,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/354757-apple-v-blizhayshie-mesyacy-predstavit-funkciyu-dlya-ispolzovaniya-iphone-kak-platezhnogo-terminala-bloomberg","title":"Apple \u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u0434\u043b\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f iPhone \u043a\u0430\u043a \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 \u2014 Bloomberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812368,"subsite_id":199124,"user_id":1006095,"type":"comment_add","id":3812368,"hash":"8d2d4110a5b8079beb4e51200f15b9b0","date":1643271606,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/354560-voditel-yandeks-go-vysadil-i-obeshchal-razbit-bashku?comment=3812368","text":"337! \u041d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e. \u0412\u044b \u0446\u0435\u043f\u043b\u044f\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0412\u0430\u0441 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c, \u0445\u043e\u0442\u044f \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u0412\u0430\u043c \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u044f \u0438\u0437 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0412\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0432\u044b\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f\u0445, \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432\u044b\u043d\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u044b \u0434\u043e\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0434\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0431\u044b \u0412\u0430\u0448 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435\u0435. \u0422\u0443\u0442 \u0443\u0436\u0435 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0431\u0435\u0437 \u0412\u0430\u0448\u0435\u0439, \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438, \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438. \u0415\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \"\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a \u0441\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f\" \u0412\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435\u043d, \u043d\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0412\u0430\u043c \u043f\u043b\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435, \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0412\u0430\u0448\u0430 \u0431\u0435\u0434\u0430. \u0412\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d, \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0412\u0430\u0448\u0430, \u0438 \u043e\u043d\u0430 \"\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f\", \u0438 \u043b\u0430\u0434\u043d\u043e \u0431\u044b \u0442\u0430\u043c \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e, \u0432 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0443 \u0412\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u0434\u0443\u0442 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435-\u0442\u043e \u043d\u0435\u043b\u0435\u043f\u044b\u0435 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0410 \u0442\u043e \"\u044f \u0432\u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0448\u0435\u043b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439, \u043c\u0435\u043d\u044f \u043e\u0431\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0436\u0430\u043b\u0435\u0439\u0442\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\" \u0412\u044b \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c? \u0418\u043b\u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438? \u042f \u0412\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0436\u0443, \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u044b\u0448\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0442\u0430\u043c \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b:

\u0430) \u043e\u043d \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u043d\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \"\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0443\u043f\u044b\u0440\u0435\u0439 \u0435\u043c\u0443 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0434\u043e\u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c\";

\u0431) \u043e\u043d \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430\u0431\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0443 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u043b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c;

\u0432) \u043e\u043d \u043d\u0435 \u043c\u0443\u0441\u043e\u043b\u0438\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u043c\u044b\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1006095,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1006095-r-globus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa32b16a-d3c6-7259-7bba-440e2a49a1cc\/","name":"R-Globus","isVerified":false},"content":{"id":354560,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/354560-voditel-yandeks-go-vysadil-i-obeshchal-razbit-bashku","title":"\u0412\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.Go\u00bb \u0432\u044b\u0441\u0430\u0434\u0438\u043b \u0438 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u00ab\u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0442\u044c \u0431\u0430\u0448\u043a\u0443\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812369,"subsite_id":199117,"user_id":707418,"type":"comment_add","id":3812369,"hash":"0a4fc4de17dd2a8bca7e653c54881e50","date":1643271609,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/354814-ilon-mask-snova-vseh-udivil-prezentovan-tesla-phone?comment=3812369","text":"> \u0441\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u044b \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043a, \u0438 \u043e\u043d \u0442\u043e\u043f\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e Neuralink

\u0414\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b - Neuralink \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043a, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435 \u0437\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043f\u0430\u0442\u0438\u0435\u0439 \u0438 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439. \u041d\u0443, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043c\u044b \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u043c \u0434\u0443\u0445\u043e\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u0443\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0411\u043e\u0433, \u0438 \u043d\u0430\u043c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e )) \u0418\u043b\u043e\u043d \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0438\u043c\u043f\u043b\u0430\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0430\u0431\u043e\u0440\u0438\u0433\u0435\u043d \u0441 \u043f\u0430\u043b\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0440\u043e\u0437\u0436\u0438\u0433\u0430 \u043e\u0433\u043d\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":707418,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/707418-ivan-off","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c1e5710-4ce3-5fa1-b0f6-a13d168c8a01\/","name":"Ivan Off","isVerified":false},"content":{"id":354814,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/354814-ilon-mask-snova-vseh-udivil-prezentovan-tesla-phone","title":"\u0418\u043b\u043e\u043d \u041c\u0430\u0441\u043a \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u043b. \u041f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d Tesla Phone"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812370,"subsite_id":199119,"user_id":93763,"type":"comment_add","id":3812370,"hash":"d223feb06c0f194804c43de472847b88","date":1643271618,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/354757-apple-v-blizhayshie-mesyacy-predstavit-funkciyu-dlya-ispolzovaniya-iphone-kak-platezhnogo-terminala-bloomberg?comment=3812370","text":"\u0413\u043b\u0443\u043f\u043e\u0441\u0442\u044c, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u0442\u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u0443\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u043d\u0430 Android \u0438\u043b\u0438 \u0438\u0434\u0442\u0438 \u0434\u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":93763,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/93763-gennadiy-khatuntsev","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/a4\/6c\/7e\/071da99dd96189.jpg","name":"Gennadiy Khatuntsev","isVerified":false},"content":{"id":354757,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/354757-apple-v-blizhayshie-mesyacy-predstavit-funkciyu-dlya-ispolzovaniya-iphone-kak-platezhnogo-terminala-bloomberg","title":"Apple \u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u0434\u043b\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f iPhone \u043a\u0430\u043a \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 \u2014 Bloomberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812371,"subsite_id":199120,"user_id":90301,"type":"comment_add","id":3812371,"hash":"a3ec87020e61982a3b6a2d4cd59d8f7c","date":1643271625,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/353322-roskomnadzor-zakazal-issledovanie-dlya-blokirovki-podmennyh-nomerov?comment=3812371","text":"\u041f\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043c\u0441\u043a\u0435. \u0421\u0431\u0435\u0440. 4 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0443\u044e \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443 \u0447\u0443\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 500\u043a \u0440\u0443\u0431.

\u041f\u043e \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u0441\u043c\u0441\u043a\u0430\u043c - \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430.



\u0411\u044b\u043b \u0431\u044b \u0445\u043e\u0442\u044c \u043e\u0434\u0438\u043d \u0437\u0432\u043e\u043d\u043e\u043a \u0438\u0437 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 - \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u044b \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":90301,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/90301-valeryi-ozarnichuk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/16a482f2-2b6e-2bc8-5e06-d3547db9daab\/","name":"Valeryi Ozarnichuk","isVerified":false},"content":{"id":353322,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/353322-roskomnadzor-zakazal-issledovanie-dlya-blokirovki-podmennyh-nomerov","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812372,"subsite_id":199121,"user_id":76713,"type":"comment_add","id":3812372,"hash":"b47c86a125830311a8dab73ae7fbe568","date":1643271626,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/354419-tred-rabotniki-rasskazyvayut-kak-sbegali-v-pervyy-zhe-den-i-ne-vozvrashchalis?comment=3812372","text":"\u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0442\u044b \u043f\u0440\u0430\u0432, \u043d\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438, \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430. \u0423 \u043a\u0430\u0432\u043a\u0430\u0437\u0446\u0435\u0432 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0447\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0441\u0435\u043c\u044c\u0438 \u043a\u0440\u0435\u043f\u0447\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":76713,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/76713-aleks-melnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1da8f1ef-d4f1-f768-290d-fa05fb963e0a\/","name":"Aleks Melnik","isVerified":false},"content":{"id":354419,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/354419-tred-rabotniki-rasskazyvayut-kak-sbegali-v-pervyy-zhe-den-i-ne-vozvrashchalis","title":"\u0422\u0440\u0435\u0434: \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0431\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0436\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812374,"subsite_id":199124,"user_id":1063651,"type":"comment_add","id":3812374,"hash":"61f190be1ee7eb4677651965466c5c14","date":1643271629,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/352515-sberbank-sovershil-podlog-sfalsificiroval-v-lk-otkaz-zaemshchika-ot-ipoteki?comment=3812374","text":"\u0412 \u0437\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0435 \u044f \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e \u0432\u0435\u0449\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438.\u041d\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 \u0437\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u043b\u043e\u0433 \u0438 \u0444\u0430\u043b\u044c\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1063651,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1063651-vyacheslav-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a1ea4a6-022e-4f0f-55dd-a28faa77d661\/","name":"\u0412\u044f\u0447\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041a","isVerified":false},"content":{"id":352515,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/352515-sberbank-sovershil-podlog-sfalsificiroval-v-lk-otkaz-zaemshchika-ot-ipoteki","title":"\u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0434\u043b\u043e\u0433-\u0441\u0444\u0430\u043b\u044c\u0441\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432 \u041b\u041a \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u0437\u0430\u0435\u043c\u0449\u0438\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812377,"subsite_id":199120,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3812377,"hash":"0c68de6984a300b384b8b180f2bf3f81","date":1643271643,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/354785-pravitelstvo-vklyuchilo-vkontakte-v-spisok-socialno-znachimyh-saytov-s-besplatnym-dostupom?comment=3812377","text":"\u0414\u043b\u044f \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0432\u043a \u0438 \u043f\u0440\u0430\u043f\u043e\u0440\u0449\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":354785,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/354785-pravitelstvo-vklyuchilo-vkontakte-v-spisok-socialno-znachimyh-saytov-s-besplatnym-dostupom","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812379,"subsite_id":199124,"user_id":114600,"type":"comment_add","id":3812379,"hash":"85ca55026fafbae0463cf06f7c5da610","date":1643271664,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/354560-voditel-yandeks-go-vysadil-i-obeshchal-razbit-bashku?comment=3812379","text":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430. \u041c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0445\u043e\u0442\u044c \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0444\u0438\u0440\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0441 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043e\u043c \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":114600,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/114600-yuriy-s","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a1a8e995-2d81-0e50-5b3b-fbf27c6112d1\/","name":"\u044e\u0440\u0438\u0439 \u0441","isVerified":false},"content":{"id":354560,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/354560-voditel-yandeks-go-vysadil-i-obeshchal-razbit-bashku","title":"\u0412\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.Go\u00bb \u0432\u044b\u0441\u0430\u0434\u0438\u043b \u0438 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u00ab\u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0442\u044c \u0431\u0430\u0448\u043a\u0443\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812380,"subsite_id":199120,"user_id":1014703,"type":"comment_add","id":3812380,"hash":"80b0ccf6d2169dcb6f3adbcba92de7d4","date":1643271675,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/354785-pravitelstvo-vklyuchilo-vkontakte-v-spisok-socialno-znachimyh-saytov-s-besplatnym-dostupom?comment=3812380","text":"\u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0435\u043f\u043e\u0441\u0442\u044b \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1014703,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1014703-unknown","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2319b740-b96c-449b-a98a-1676cda2e507\/","name":"unknown","isVerified":false},"content":{"id":354785,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/354785-pravitelstvo-vklyuchilo-vkontakte-v-spisok-socialno-znachimyh-saytov-s-besplatnym-dostupom","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u043e \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812382,"subsite_id":199117,"user_id":8807,"type":"comment_add","id":3812382,"hash":"76d919634c13d58ad4ccac9d33e81e85","date":1643271696,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/354339-vladelec-sitilinka-poobeshchal-nachat-prodazhu-kompyuterov-s-rossiyskimi-processorami-v-roznice-v-2022-godu?comment=3812382","text":"\u042d\u0442\u043e \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e \u042d\u043b\u044c\u0431\u0440\u0443\u0441 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432, \u0430 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u043c \u0411\u0430\u0439\u043a\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u0434\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8807,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/8807-mihail-kachalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8086140f-f9e0-ef42-2d74-0be574c0666a\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u041a\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":354339,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/354339-vladelec-sitilinka-poobeshchal-nachat-prodazhu-kompyuterov-s-rossiyskimi-processorami-v-roznice-v-2022-godu","title":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0435\u0446 \u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u043b\u0438\u043d\u043a\u0430\u00bb \u043f\u043e\u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0440\u043e\u0437\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812383,"subsite_id":199120,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3812383,"hash":"782b2118a1677fd824ebca35f4807ef5","date":1643271727,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/353322-roskomnadzor-zakazal-issledovanie-dlya-blokirovki-podmennyh-nomerov?comment=3812383","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a, \u0442\u043e \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0437\u0432\u043e\u043d\u043e\u043a \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b \u0432 \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u0435.

\u0421 \u044d\u0442\u0438\u043c \u044f \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b, \u0442\u0443\u0442 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0434\u0438\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u043b \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u043e\u0436\u043a\u0430\u043c\u0438. ","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":353322,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/353322-roskomnadzor-zakazal-issledovanie-dlya-blokirovki-podmennyh-nomerov","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812384,"subsite_id":199113,"user_id":530701,"type":"comment_add","id":3812384,"hash":"bd69aa4ba7d24575cdf95644bbd8011e","date":1643271727,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/353990-s-infocyganami-vse-ok-i-ih-klienty-ne-idioty-i-vot-pochemu?comment=3812384","text":"\u0412 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0445 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f\u0445 \u044d\u0442\u0443 \u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c \u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0433\u0430\u043b\u0438 \u0436\u0435

\"The results indicate that there is a relation between creativity and entrepreneurship in high school students in Shiraz. However, the relation between these two variables is weak.

This may be partially because of the incongruent research society, too many research variables or the effects of unwanted variables. This finding is in the line with Rahnama & Abdolmaleki (2009) and Heydari (2010). \"



\u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 1974 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043e\u043a \u0431\u044b\u043b\u043e \u0443\u0439\u043c\u0430. \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0434\u043d\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":530701,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/530701-sidor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df05339a-a03f-9a09-7f98-c7e8d5f9126d\/","name":"\u0421\u0438\u0434\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":353990,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/353990-s-infocyganami-vse-ok-i-ih-klienty-ne-idioty-i-vot-pochemu","title":"\u0421 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0446\u044b\u0433\u0430\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043a, \u0438 \u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u043d\u0435 \u0438\u0434\u0438\u043e\u0442\u044b. \u0418 \u0432\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812385,"subsite_id":200396,"user_id":1065512,"type":"comment_add","id":3812385,"hash":"20c012ad1e15265462e8d7ba36e9115b","date":1643271738,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/354059-v-ekosisteme-svoe-uzhe-1-mln-polzovateley-chto-eto-takoe-i-zachem-rosselhozbanku-cifrovye-servisy-dlya-fermerov?comment=3812385","text":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0439\u0442\u0435, \u044f \u0432\u0430\u043c \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0430. \u0412\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440. \u041c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0438\u0434\u0435\u044f, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e \u0432 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u044f \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0412 \u0447\u0435\u043c \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e \u0432\u044b \u043c\u0435\u043d\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u0435\u0442\u0435, \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u044f \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u044f\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b? \u042d\u0442\u043e \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0448\u0435\u043a? \u0417\u0434\u0435\u0441\u044c \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0430, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0434\u0443\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0438\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0441\u0443\u044e\u0442 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u0438\u0445 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1065512,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1065512-anna-superlook","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2de95aad-5640-59ff-9797-93081b56439f\/","name":"Anna Superlook","isVerified":false},"content":{"id":354059,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/354059-v-ekosisteme-svoe-uzhe-1-mln-polzovateley-chto-eto-takoe-i-zachem-rosselhozbanku-cifrovye-servisy-dlya-fermerov","title":"\u0412 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u00ab\u0421\u0432\u043e\u00eb\u00bb \u0443\u0436\u0435 1\u00a0\u043c\u043b\u043d \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0420\u043e\u0441\u0441\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0437\u0431\u0430\u043d\u043a\u0443 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0434\u043b\u044f \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812386,"subsite_id":200396,"user_id":591534,"type":"comment_add","id":3812386,"hash":"d9838de1ae53d613b98bebe6170bb795","date":1643271746,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/354059-v-ekosisteme-svoe-uzhe-1-mln-polzovateley-chto-eto-takoe-i-zachem-rosselhozbanku-cifrovye-servisy-dlya-fermerov?comment=3812386","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e\u043d\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0430\u0440\u043a\u0430\u0437\u043c! \u042f \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":591534,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/591534-terra-incognita","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0085912-eca4-29a5-4b59-fe41d5406c2b\/","name":"Terra Incognita","isVerified":false},"content":{"id":354059,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/354059-v-ekosisteme-svoe-uzhe-1-mln-polzovateley-chto-eto-takoe-i-zachem-rosselhozbanku-cifrovye-servisy-dlya-fermerov","title":"\u0412 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u00ab\u0421\u0432\u043e\u00eb\u00bb \u0443\u0436\u0435 1\u00a0\u043c\u043b\u043d \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0420\u043e\u0441\u0441\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0437\u0431\u0430\u043d\u043a\u0443 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0434\u043b\u044f \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812388,"subsite_id":199123,"user_id":993758,"type":"comment_add","id":3812388,"hash":"65d002baf9d8efadc6ff5b3fa408e9f9","date":1643271789,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/354333-kraudfanding-vsya-pravda-o-sborah-deneg-v-rossii?comment=3812388","text":"\u0412\u044b \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441.

\u0421\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 480 \u0442 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435. \u041d\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0439\u0434\u0443\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":993758,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/993758-djofenix","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b51ee94b-25fd-5c78-aa9b-5f1249d0d526\/","name":"DjoFenix","isVerified":false},"content":{"id":354333,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/354333-kraudfanding-vsya-pravda-o-sborah-deneg-v-rossii","title":"\u041a\u0440\u0430\u0443\u0434\u0444\u0430\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433 \u2014 \u0432\u0441\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u043e \u0441\u0431\u043e\u0440\u0430\u0445 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3812389,"subsite_id":200396,"user_id":375251,"type":"comment_add","id":3812389,"hash":"25f183114872c76382aa8851e967a473","date":1643271791,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/354059-v-ekosisteme-svoe-uzhe-1-mln-polzovateley-chto-eto-takoe-i-zachem-rosselhozbanku-cifrovye-servisy-dlya-fermerov?comment=3812389","text":"\u0422\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e\u043d\u043a\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e \u044f \u0441\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0443\u043b\u043e\u0432\u0438\u043b!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":375251,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/375251-alexander-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b949b2f2-ec86-53ca-8994-e2ee064b0451\/","name":"Alexander Ivanov","isVerified":false},"content":{"id":354059,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/354059-v-ekosisteme-svoe-uzhe-1-mln-polzovateley-chto-eto-takoe-i-zachem-rosselhozbanku-cifrovye-servisy-dlya-fermerov","title":"\u0412 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u00ab\u0421\u0432\u043e\u00eb\u00bb \u0443\u0436\u0435 1\u00a0\u043c\u043b\u043d \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0420\u043e\u0441\u0441\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0437\u0431\u0430\u043d\u043a\u0443 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0434\u043b\u044f \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}