Илон Маск предложил использовать роботов-гуманоидов Optimus на заводах Tesla из-за нехватки работников в США Статьи редакции
Производство роботов — «важнейшая задача», над которой будет работать компания в 2022 году, заявил Маск.
- Об использовании роботов для решения проблемы с дефицитом кадров Илон Маск заявил во время отчёта Tesla за год, сообщает Bloomberg.
- По словам Маска, производство роботов Optimus «со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес» для Tesla.
- В отчёте компания указала, что проблема с цепочками поставок и нехватка работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому компания не будет выпускать новые модели электромобилей, а сосредоточится на расширении производства.
- Илон Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём».
"Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг"
Думаю, раз на раз я его положу.
А вот с чеченский тюнингом уже вряд-ли
Это пока к нему пушку не приделали
ходит 8 км/ч, думаю съ...баться успеет
В США в декабре 2021 года безработица упала до 3,9%.
Даже в Китае не хватает квалифицированных кадров.
У Foxconn при 350 тыс. сотрудников нехватка ещё порядка 200 тыс.
Картинка отсюда: https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
На исторических минимумах с начала 21 века безработица в США
Ога, верьте всему:) у нас тоже благодать и люди живут аки в раю.
Маск согласен с Федом, почему я не должен этому верить?
В США до сих пор отголоски логистического кризиса, потому что дальнобойщиков не хватает, как и курьеров. К тому же, работать курьером может быть выгоднее и комфортнее, чем на непрерывном производстве, где есть график
Это из-за движения antiwork на редедите!!
Ну что, доброе утро Генезис!!! Надеюсь все закупились консервами???
Это просто бездна работы для хакинга
Эта пока)) , для того и сделали, чуть позже, когда протестируют, все будет наоборот.
я тут фото Джона Конора встретил на днях, похоже он не в лучшей форме и не сможет съебаться даже от этого чучела, передвигающегося 8 км в час.
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