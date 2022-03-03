Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура Статьи редакции
Ближайшие запуск ракет с устройствами на борту уже отменили.
- Компания сообщила о решении на своём сайте.
Правительство Британии, которому принадлежит доля в компании, также поддержало решение OneWeb и пересмотрит участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией.
- 2 марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил условия для запуска 5 марта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами OneWeb. Британская OneWeb должна была предоставить доказательства, что они используют их только в гражданских целях, а британское правительство должно выйти из состава акционеров компании.
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Британская компания планировала предоставить доступ к интернету через 40 наземных станций-терминалов, которые развернули на поверхности земли.
Пушкина на них не хватает)
С трудом верится, что такое мог написать Пушкин.
Какой-то дебил увидел этот стишок, спиздил, налепил на картинку и понял, что для солидности надо приписать его какому-нибудь известному поэту, но кроме Пушкина никого не знал
Потому что он не писал такого, некий Владимир Веров говорят написал
© Copyright: Владимир Веров, 2005
Свидетельство о публикации №1501190654
Вот вроде как оригинал Пушкина
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
1831 г. @АСПушкин
Этот стих написал Владимир Веров в 2005 году.
Свидетельство о публикации №1501190654.
А вы, Хафизов Дамир, дешёвый тупой бот.
Есть ощущение, что спустя какое-то время весь этот бизнес будет ходить с хештегом #простироссия
Там Маск по этому поводу хорошо Рогозину ответил. Не будут они ходить с таким хэштегом.
А я не про Маска, это не наша лига. Речь о таких, как Лего, найк и прочие, которые на эмоциях совершают действия.
На вряд ли такие компания как Nike или Lego на эмоциях действуют. Просто просчитали сколько будет стоить потенциальная потеря рынка РФ и какой ущерб по репутации если не будут бойкотировать.
Продажа Лего детям, является поддержкой политического курса России?
Запад действует по своей логике. Для них отсутствие протестов это одобрения политики. Санкции против госкорпораций и банков не дали желательного эффекта, пошла тяжелая артиллерии, теперь к сожалению придется всем страдать.
Есть логика в ваших словах и то, что будут изменения. Но Россия не кндр или Иран. А 9-я экономика мира и население по количеству в десятке. Сухопутные границы с Китаем. Вы же понимаете, что в конечном итоге все восстановится, а рынок просто изменится.
Нет, до такого точно не дойдёт. Вариант типа #пытаемсяпроститьроссию выглядит более вероятным.
Дело же не в политике, а в бизнес этике и эмоциях. Поэтому будет или тихо будут извиняться. Повторюсь не за политику.
Никто извинятся не будет - вы действительно еще не поняли что это не 2014 год?
Не смешивайте политику и работу бизнеса. В этом и есть разница, которую все потом увидят.
Это даже не политика. Компании будут иметь гораздо больше потерь если останутся в рф. Любая связь с рф токсична и ведет к потерям - это новая реальность.
Это вопрос времени. Увидите, я не буду защищать никого, это просто бизнес.
Тут и смотреть не нужно, зачем найк приходить еще раз в страну с нищим населением? У нас китайщина теперь будет повсеместно.
Марк, ну хорош. Кого вы нищими называете?) Рынок найк нацелен на определённую категорию людей и в России их как было много так и будет. Я понимаю, что в это верить хочется, но это не так.
Откуда тезис о том, что на эмоциях?
Парни наверняка посмотрели на продажи в РФ и в других странах. И решили, что репутационные риски несравнимо выше, чем отказ от продаж в РФ.
Например, тот же Under armour свернул свои магазины задолго до. Потому что экономического смысла не было
Потому что вернутся. Через поставщиков или новых дистрибьютеров.
На вряд ли такие компания как Nike или Lego на эмоциях действуют. Просто просчитали сколько будет стоить потенциальная потеря рынка РФ и какой ущерб по репутации если не будут бойкотировать.
Когда уходят иностранные компании с местного рынка, то это значит «место для российских освобождают», ура и все такое. А когда «уходят» Роскосмос с западного рынка, то «они вернутся потом, пожалеют»? Так получается?
Вы хотели сказать место для китайских освобождается. Еще не поняли что мы становимся прибатком Китая как и Северная Корея?
Все сейчас китайское. Придатком Китая является и Европа и США в той или иной степени.
Ну и что? Популистский шаг. Все контракты предоплачены. Полетит или нет нам вообще пофиг. Их потери.
Кому вам-то?
Думаю что для нас потеря дальнейшего сотрудничества будет куда большей потрей, чем для них эта разовая.
Если пофиг, что это последний контракт (тем более предоплаченный), то да. Живём теперь одним днём/контрактом?
Ты увидел в реальности волчий оскал капитализма.
Какие могут быть долгосрочные отношения с такими ненадежными партнерами, которые по первому чиху готовы растерзать чуть ослабшую сторону ради политической выгоды.
Хотели бы сотрудничать - сотрудничали. Нет - их проблемы. Сейчас им тяжко придется, летать то не на чем.
Да и денежки уплачены. Своё надо иметь родной. В первую очередь из госсектора, потом интересы коммерческих структур. Поставив во главу угла интересы коммерсов - вот! Получи распишись.
Какие могут быть долгосрочные отношения с такими ненадежными партнерами, которые по первому чиху готовы растерзать чуть ослабшую сторону ради политической выгоды.
Вот именно.
Ни хрена себе первый чих.
Крупнейшая война в Европе со времен второй мировой войны.
Сейчас им тяжко придется, летать то не на чем.
Не волнуйся за них, им есть на чём летать.
Доля России в космосе катастрофически снизилась и до войны, кстати во многом благодаря Рогозину
Москва. 15 февраля 2021. INTERFAX.RU - Россия занимает не более 1,5% в мировой космической экономике, сообщил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Сергей Басков.
"Состояние мировой космической экономики в год – это объем порядка 318,6 млрд евро. И, к большому сожалению, в этой космической экономике Российская Федерация занимает не более 1,5%", - сказал Басков в понедельник на "круглом столе" в Совете Федерации "О перспективах развития коммерческих космических программ".
https://www.interfax.ru/business/750998
Сейчас Рогозина прорвёт на истерику
Или #мыруссофобы
Британия заморозила все русские счета, ввела санкции против государственных банков обслуживающих Роскосмос. запрет на поставку высокотехнологичной техники. Пообещала уничтожить русскую экономику.
О нет! как русские могли сорвать наш контракт? да еще и просили гарантий не использования этих спутников в военных целях!
Да плохо срывать контракты, но посмотрите на остальные стороны. И что сейчас происходит в мире.
Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. Такого массового нарушения прав потребителей, которое творится сейчас не было никогда. В этой статье поговорим о том, что делать и какие есть риски, если ваш заказ был в одностороннем порядке отменен Продавцом несмотря на получение им предоплаты.
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