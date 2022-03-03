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Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура Статьи редакции

Ближайшие запуск ракет с устройствами на борту уже отменили.

  • Компания сообщила о решении на своём сайте.

  • Правительство Британии, которому принадлежит доля в компании, также поддержало решение OneWeb и пересмотрит участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией.

  • 2 марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил условия для запуска 5 марта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами OneWeb. Британская OneWeb должна была предоставить доказательства, что они используют их только в гражданских целях, а британское правительство должно выйти из состава акционеров компании.

  • Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Британская компания планировала предоставить доступ к интернету через 40 наземных станций-терминалов, которые развернули на поверхности земли.

Запуск ракеты «Союз» со спутниками компании OneWeb с космодрома «Восточный». Источник: BBC

#новость #oneweb

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Хафизов Дамир

Пушкина на них не хватает)

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5
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М i кола

С трудом верится, что такое мог написать Пушкин.

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6
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Gorbun iz Notr Dama

Какой-то дебил увидел этот стишок, спиздил, налепил на картинку и понял, что для солидности надо приписать его какому-нибудь известному поэту, но кроме Пушкина никого не знал

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4
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unknown

Потому что он не писал такого, некий Владимир Веров говорят написал

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0
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Сергей Белоусов

© Copyright: Владимир Веров, 2005
Свидетельство о публикации №1501190654

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5
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Сергей Белоусов

Вот вроде как оригинал Пушкина
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

1831 г. @АСПушкин

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4
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Евгений Мирошниченко

Этот стих написал Владимир Веров в 2005 году.
Свидетельство о публикации №1501190654.
А вы, Хафизов Дамир, дешёвый тупой бот.

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2
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Даниил

Есть ощущение, что спустя какое-то время весь этот бизнес будет ходить с хештегом #простироссия

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1
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Andrew Shmig

Там Маск по этому поводу хорошо Рогозину ответил. Не будут они ходить с таким хэштегом.

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7
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Даниил

А я не про Маска, это не наша лига. Речь о таких, как Лего, найк и прочие, которые на эмоциях совершают действия.

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2
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Dimitri

На вряд ли такие компания как Nike или Lego на эмоциях действуют. Просто просчитали сколько будет стоить потенциальная потеря рынка РФ и какой ущерб по репутации если не будут бойкотировать.

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7
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Даниил

Продажа Лего детям, является поддержкой политического курса России?

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2
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Dimitri

Запад действует по своей логике. Для них отсутствие протестов это одобрения политики. Санкции против госкорпораций и банков не дали желательного эффекта, пошла тяжелая артиллерии, теперь к сожалению придется всем страдать.

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Даниил

Есть логика в ваших словах и то, что будут изменения. Но Россия не кндр или Иран. А 9-я экономика мира и население по количеству в десятке. Сухопутные границы с Китаем. Вы же понимаете, что в конечном итоге все восстановится, а рынок просто изменится.

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1
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ЯжПрограммист

Нет, до такого точно не дойдёт. Вариант типа #пытаемсяпроститьроссию выглядит более вероятным.

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3
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Даниил

Дело же не в политике, а в бизнес этике и эмоциях. Поэтому будет или тихо будут извиняться. Повторюсь не за политику.

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1
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Марк Нилов

Никто извинятся не будет - вы действительно еще не поняли что это не 2014 год?

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3
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Даниил

Не смешивайте политику и работу бизнеса. В этом и есть разница, которую все потом увидят.

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Марк Нилов

Это даже не политика. Компании будут иметь гораздо больше потерь если останутся в рф. Любая связь с рф токсична и ведет к потерям - это новая реальность.

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Даниил

Это вопрос времени. Увидите, я не буду защищать никого, это просто бизнес.

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Марк Нилов

Тут и смотреть не нужно, зачем найк приходить еще раз в страну с нищим населением? У нас китайщина теперь будет повсеместно.

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Даниил

Марк, ну хорош. Кого вы нищими называете?) Рынок найк нацелен на определённую категорию людей и в России их как было много так и будет. Я понимаю, что в это верить хочется, но это не так.

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Узкий крюк

Откуда тезис о том, что на эмоциях?
Парни наверняка посмотрели на продажи в РФ и в других странах. И решили, что репутационные риски несравнимо выше, чем отказ от продаж в РФ.
Например, тот же Under armour свернул свои магазины задолго до. Потому что экономического смысла не было

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3
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Даниил

Потому что вернутся. Через поставщиков или новых дистрибьютеров.

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Dimitri

На вряд ли такие компания как Nike или Lego на эмоциях действуют. Просто просчитали сколько будет стоить потенциальная потеря рынка РФ и какой ущерб по репутации если не будут бойкотировать.

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1
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Pink Pinkus

Когда уходят иностранные компании с местного рынка, то это значит «место для российских освобождают», ура и все такое. А когда «уходят» Роскосмос с западного рынка, то «они вернутся потом, пожалеют»? Так получается?

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2
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Марк Нилов

Вы хотели сказать место для китайских освобождается. Еще не поняли что мы становимся прибатком Китая как и Северная Корея?

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2
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Даниил

Все сейчас китайское. Придатком Китая является и Европа и США в той или иной степени.

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Aerylmag

Ну и что? Популистский шаг. Все контракты предоплачены. Полетит или нет нам вообще пофиг. Их потери.

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–9
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Pink Pinkus

Кому вам-то?

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10
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Сергей Белоусов

Думаю что для нас потеря дальнейшего сотрудничества будет куда большей потрей, чем для них эта разовая.

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7
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Конрад Карлович

Если пофиг, что это последний контракт (тем более предоплаченный), то да. Живём теперь одним днём/контрактом?

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3
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Aerylmag

Ты увидел в реальности волчий оскал капитализма.
Какие могут быть долгосрочные отношения с такими ненадежными партнерами, которые по первому чиху готовы растерзать чуть ослабшую сторону ради политической выгоды.
Хотели бы сотрудничать - сотрудничали. Нет - их проблемы. Сейчас им тяжко придется, летать то не на чем.
Да и денежки уплачены. Своё надо иметь родной. В первую очередь из госсектора, потом интересы коммерческих структур. Поставив во главу угла интересы коммерсов - вот! Получи распишись.

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–5
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Конрад Карлович

Какие могут быть долгосрочные отношения с такими ненадежными партнерами, которые по первому чиху готовы растерзать чуть ослабшую сторону ради политической выгоды.
Вот именно.

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3
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Евгений Мирошниченко

Ни хрена себе первый чих.
Крупнейшая война в Европе со времен второй мировой войны.
Сейчас им тяжко придется, летать то не на чем.
 Не волнуйся за них, им есть на чём летать.
Доля России в космосе катастрофически снизилась и до войны, кстати во многом благодаря Рогозину

Москва. 15 февраля 2021. INTERFAX.RU - Россия занимает не более 1,5% в мировой космической экономике, сообщил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Сергей Басков.
"Состояние мировой космической экономики в год – это объем порядка 318,6 млрд евро. И, к большому сожалению, в этой космической экономике Российская Федерация занимает не более 1,5%", - сказал Басков в понедельник на "круглом столе" в Совете Федерации "О перспективах развития коммерческих космических программ".
 https://www.interfax.ru/business/750998

Эксперт оценил долю РФ в мировой космической…
Эксперт оценил долю РФ в мировой космической экономике в 1,5%
www.interfax.ru
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0
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Фёдор Трухин

Сейчас Рогозина прорвёт на истерику

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2
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Хафизов Дамир

Или #мыруссофобы

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Хафизов Дамир

#мыруссофобыпростиРоссия)))

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Узкий крюк

Ждем очередной искрометный ответ Рогозина на происходящее, который проиллюстрирует величие и превосходство

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lakoros

Британия заморозила все русские счета, ввела санкции против государственных банков обслуживающих Роскосмос. запрет на поставку высокотехнологичной техники. Пообещала уничтожить русскую экономику.
О нет! как русские могли сорвать наш контракт? да еще и просили гарантий не использования этих спутников в военных целях!

Да плохо срывать контракты, но посмотрите на остальные стороны. И что сейчас происходит в мире.

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