Основатель Павел Пушкин хочет проводить для туристов экскурсии на высоте 200 км и ориентируется на Blue Origin Джеффа Безоса.

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Госкорпорация «Роскосмос» впервые допустила частную компанию к конкурсу по созданию ракеты-носителя. «КосмоКурс» претендовал на разработку эскизного проекта метановой ракеты «Амур-СПГ», на который «Роскосмос» планирует потратить 407 млн рублей.

И хотя «КосмоКурс» проиграл, основатель компании Павел Пушкин положительно оценил возможность поучаствовать. Конкурс выиграл государственный ракетно-космический центр «Прогресс», которые производит ракеты-носители «Союз».

«Мы приняли участие, нас допустили до первого и до второго этапа. Это была задача-минимум, просто проверить самих себя», — заявил Пушкин Business FM.

Основной проект «КосмоКурса» — космический корабль для отправки туристов в космос, на высоту 200 км. Компания планирует продавать билеты по $200–250 тысяч. Первый полёт намечен на 2025 год, но проекту мешает бюрократия.

Корабль для туристических полётов на орбиту Гагарина: чем занимается «КосмоКурс»

«КосмоКурс» в 2014 году основал Павел Пушкин, до этого он около десяти лет работал в государственном центре имени Хруничева, который производит ракеты-носители «Протон» и «Ангара». Пушкин занимался в том числе модернизацией «Ангары».

Компания хочет проводить экскурсии на высоте полёта Юрия Гагарина (180–220 км). «КосмоКурс» работает над комплексом из многоразовой ракеты-носителя и многоразового космического корабля на семь мест — для туристов и инструктора.

У системы пока нет собственного имени, рабочее название — «Многоразовый суборбитальный космический комплекс».

«КосмоКурс» думает провести первый полёт в 2025 году. По плану он продлится 15 минут, из которых пять-шесть минут участники смогут провести в невесомости. Билет обойдётся каждому туристу в $200–250 тысяч, но пока «КосмоКурс» их не продаёт.

Компания планирует запускать в космос около 700 туристов в год, проводя не меньше 115 пусков. Каждая ракета и корабль рассчитаны максимум на десять полётов. Пушкин во многом ориентируется на Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, писала «Медуза».

Когда инвестор спрашивает про «КосмоКурс», инженер отвечает, что полёт будет выглядеть как полёт ракет Blue Origin

Основатель «КосмоКурса» описывал полёт в космос так:

Туристы и инструктор располагаются в капсуле, установленной наверху одноступенчатой ракеты.



Ракета полетит вертикально вверх. Полёт будет полностью автоматическим.

На высоте 40–60 км, за пределами атмосферы, капсула отсоединится и продолжит набирать высоту. Пассажиры смогут отстегнуться от кресел и побыть в состоянии невесомости.

В это время ракета-носитель возвращается на Землю: включает двигатели при входе в атмосферу, раскрывает посадочные опоры и садится в заданную точку.



Достигнув высоты 200 км, капсула начнёт опускаться вниз. При входе в плотные слои атмосферы капсула будет тормозить двигателями, а ближе к Земле раскроет парашюты и приземлится на расстоянии не дальше 10 км от места взлёта.

Схема полностью безопасна: капсула с туристами приземлится в полной сохранности, даже если откажет двигатель или не раскроется один или два парашюта из трёх, уверяет Пушкин.

Сколько стоит проект и на какие инвестиции работает компания

«КосмоКурс» работает на деньги частного инвестора, но его имя и размер инвестиций Пушкин не называет. В 2018 году он оценивал весь проект от начала до первого туристического полёта в $150–200 млн и говорил, что пока в компанию вложено «несколько десятков» миллионов долларов.

Инвестор один, и проект профинансирован. Много инвесторов — это плохо, потому что каждый будет тянуть одеяло на себя. Наш инвестор не компания, а частное лицо, бизнесмен, крупный машиностроитель, который хочет этим заниматься. Это его мечта и желание заниматься космосом.

Инвестора назвать не могу, поскольку он не хочет, чтобы его называли. Почему? Этого я не знаю, возможно, он просто скромный человек. Павел Пушкин



интервью ТАСС, 2018 год

С инвестором Пушкин познакомился в середине 2013 года, когда ещё работал в центре Хруничева. Инженер рассказывал «Медузе», что ему позвонили из фонда «Сколково» и предложили встретиться с российским миллиардером из списка Forbes, который увлекается космосом и хочет инвестировать в проекты в этой сфере.

Пушкин встретился с ним и предложил идею туристических полётов в космос на многоразовых ракетах. Инвестору идея понравилась, и они договорились о работе над космическим кораблём для суборбитального туризма.

Павлу Пушкину принадлежит 30% ООО «Космокурс», ещё 70% владеет бывший член совета директоров Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Александр Тукацинский.

Основной владелец и президент УГМК — Искандер Махмудов, он занимает 16 место в российском списке Forbes с состоянием $7,2 млрд. В 2004 году Махмудов инвестировал $25 млн в «Наземный старт», проект «Роскосмоса» по запуску частных спутников с Байконура.

Один из партнёров Махмудова объяснял Forbes, что для предпринимателя проект с «Роскосмосом» — своего рода форпост, «чтобы быть в тусовке и следить, что происходит в отрасли».

Рано или поздно Россия придёт к тому же, что США, — передаче производства и запуска космической техники в частные руки. Пока это в самом начале, но тем не менее. Вот мы и ждём. Может, будем и частные полеты в космос организовывать, отрасль интересная, почему нет?

один из партнёров Искандера Махмудова



разговоре с Forbes, 2013 год

Махмудов и его представители не комментировали возможные инвестиции в «КосмоКурс».

Что «КосмоКурс» успел сделать за шесть лет

«Мы активно занимаемся вопросами подготовки производства и экспериментальной базы. Первые агрегаты уже сейчас находятся в изготовлении для проведения испытаний», — признавался Пушкин журналу «Русский космос» (издание «Роскосмоса») весной 2019 года.

«КосмоКурс» не делает все детали самостоятельно, а выступает как конструкторское бюро: компания нашла 30 предприятий-смежников для производства различных элементов ракеты.

К примеру, в 2018 году «КосмоКурс» подписал соглашение с НПО автоматики (входит в «Роскосмос») о разработке бортовой системы управления для ракет-носителей.

Прежде чем приступить к производству, необходимо получить одобрение «Роскосмоса» на создание аванпроекта суборбитального космического корабля.

«Чтобы сделать всё качественно, нужно согласовать требования по безопасности, надёжности, правилам создания с "Роскосмосом". По этому техническому заданию мы сможем сделать так, что всё пройдет успешно», — объяснял Пушкин.

«КосмоКурс» получил разрешение в марте 2016 года, в августе 2017 года «Роскосмос» выдал лицензию на космическую деятельность, которая в том числе даёт доступ к документации с требованиями к ракетно-космической технике.

Испытательный стенд системы зажигания

«КосмоКурс»

Испытания «КосмоКурс» проводит на площадке в Московской области. В 2019 году компания подписала с правительством Нижегородской области соглашение о строительстве частного космодрома. «КосмоКурс» собирается провести первые лётные испытания на космодроме в 2023 году.

Там должен быть построен стартовый комплекс — стартовый стол, сооружения для заправки ракеты и техническо-сборочный комплекс. Это завод, где ракета окончательно собирается, где она готовится к пуску.

Так как ракета и аппарат многоразовые, там же будет проводиться межполётное обслуживание. Естественно, ещё небольшие посадочные площадки и площадка под аппарат: это просто чистое поле должно быть, чтобы можно было аккуратно сесть. Никаких особых сооружений нет, так что некоторые аэропорты выглядят масштабнее. Павел Пушкин



интервью газете «Коммерсантъ», сентябрь 2019 года

Комплекс в Нижегородской области может стать первым частным космодромом в России. Но проект должен согласовать «Роскосмос». В июне 2020 года на странице в Facebook Пушкин рассказал о бюрократических сложностях с оформлением документов.