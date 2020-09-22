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Первый в России «частник» в госконкурсе на строительство ракет: что известно о «КосмоКурсе» Материал редакции
Основатель Павел Пушкин хочет проводить для туристов экскурсии на высоте 200 км и ориентируется на Blue Origin Джеффа Безоса.
Госкорпорация «Роскосмос» впервые допустила частную компанию к конкурсу по созданию ракеты-носителя. «КосмоКурс» претендовал на разработку эскизного проекта метановой ракеты «Амур-СПГ», на который «Роскосмос» планирует потратить 407 млн рублей.
И хотя «КосмоКурс» проиграл, основатель компании Павел Пушкин положительно оценил возможность поучаствовать. Конкурс выиграл государственный ракетно-космический центр «Прогресс», которые производит ракеты-носители «Союз».
«Мы приняли участие, нас допустили до первого и до второго этапа. Это была задача-минимум, просто проверить самих себя», — заявил Пушкин Business FM.
Основной проект «КосмоКурса» — космический корабль для отправки туристов в космос, на высоту 200 км. Компания планирует продавать билеты по $200–250 тысяч. Первый полёт намечен на 2025 год, но проекту мешает бюрократия.
Корабль для туристических полётов на орбиту Гагарина: чем занимается «КосмоКурс»
«КосмоКурс» в 2014 году основал Павел Пушкин, до этого он около десяти лет работал в государственном центре имени Хруничева, который производит ракеты-носители «Протон» и «Ангара». Пушкин занимался в том числе модернизацией «Ангары».
Компания хочет проводить экскурсии на высоте полёта Юрия Гагарина (180–220 км). «КосмоКурс» работает над комплексом из многоразовой ракеты-носителя и многоразового космического корабля на семь мест — для туристов и инструктора.
У системы пока нет собственного имени, рабочее название — «Многоразовый суборбитальный космический комплекс».
«КосмоКурс» думает провести первый полёт в 2025 году. По плану он продлится 15 минут, из которых пять-шесть минут участники смогут провести в невесомости. Билет обойдётся каждому туристу в $200–250 тысяч, но пока «КосмоКурс» их не продаёт.
Компания планирует запускать в космос около 700 туристов в год, проводя не меньше 115 пусков. Каждая ракета и корабль рассчитаны максимум на десять полётов. Пушкин во многом ориентируется на Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, писала «Медуза».
Основатель «КосмоКурса» описывал полёт в космос так:
- Туристы и инструктор располагаются в капсуле, установленной наверху одноступенчатой ракеты.
- Ракета полетит вертикально вверх. Полёт будет полностью автоматическим.
- На высоте 40–60 км, за пределами атмосферы, капсула отсоединится и продолжит набирать высоту. Пассажиры смогут отстегнуться от кресел и побыть в состоянии невесомости.
- В это время ракета-носитель возвращается на Землю: включает двигатели при входе в атмосферу, раскрывает посадочные опоры и садится в заданную точку.
- Достигнув высоты 200 км, капсула начнёт опускаться вниз. При входе в плотные слои атмосферы капсула будет тормозить двигателями, а ближе к Земле раскроет парашюты и приземлится на расстоянии не дальше 10 км от места взлёта.
Схема полностью безопасна: капсула с туристами приземлится в полной сохранности, даже если откажет двигатель или не раскроется один или два парашюта из трёх, уверяет Пушкин.
Сколько стоит проект и на какие инвестиции работает компания
«КосмоКурс» работает на деньги частного инвестора, но его имя и размер инвестиций Пушкин не называет. В 2018 году он оценивал весь проект от начала до первого туристического полёта в $150–200 млн и говорил, что пока в компанию вложено «несколько десятков» миллионов долларов.
С инвестором Пушкин познакомился в середине 2013 года, когда ещё работал в центре Хруничева. Инженер рассказывал «Медузе», что ему позвонили из фонда «Сколково» и предложили встретиться с российским миллиардером из списка Forbes, который увлекается космосом и хочет инвестировать в проекты в этой сфере.
Пушкин встретился с ним и предложил идею туристических полётов в космос на многоразовых ракетах. Инвестору идея понравилась, и они договорились о работе над космическим кораблём для суборбитального туризма.
Павлу Пушкину принадлежит 30% ООО «Космокурс», ещё 70% владеет бывший член совета директоров Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Александр Тукацинский.
Основной владелец и президент УГМК — Искандер Махмудов, он занимает 16 место в российском списке Forbes с состоянием $7,2 млрд. В 2004 году Махмудов инвестировал $25 млн в «Наземный старт», проект «Роскосмоса» по запуску частных спутников с Байконура.
Один из партнёров Махмудова объяснял Forbes, что для предпринимателя проект с «Роскосмосом» — своего рода форпост, «чтобы быть в тусовке и следить, что происходит в отрасли».
Махмудов и его представители не комментировали возможные инвестиции в «КосмоКурс».
Что «КосмоКурс» успел сделать за шесть лет
«Мы активно занимаемся вопросами подготовки производства и экспериментальной базы. Первые агрегаты уже сейчас находятся в изготовлении для проведения испытаний», — признавался Пушкин журналу «Русский космос» (издание «Роскосмоса») весной 2019 года.
«КосмоКурс» не делает все детали самостоятельно, а выступает как конструкторское бюро: компания нашла 30 предприятий-смежников для производства различных элементов ракеты.
К примеру, в 2018 году «КосмоКурс» подписал соглашение с НПО автоматики (входит в «Роскосмос») о разработке бортовой системы управления для ракет-носителей.
Прежде чем приступить к производству, необходимо получить одобрение «Роскосмоса» на создание аванпроекта суборбитального космического корабля.
«Чтобы сделать всё качественно, нужно согласовать требования по безопасности, надёжности, правилам создания с "Роскосмосом". По этому техническому заданию мы сможем сделать так, что всё пройдет успешно», — объяснял Пушкин.
«КосмоКурс» получил разрешение в марте 2016 года, в августе 2017 года «Роскосмос» выдал лицензию на космическую деятельность, которая в том числе даёт доступ к документации с требованиями к ракетно-космической технике.
Испытания «КосмоКурс» проводит на площадке в Московской области. В 2019 году компания подписала с правительством Нижегородской области соглашение о строительстве частного космодрома. «КосмоКурс» собирается провести первые лётные испытания на космодроме в 2023 году.
Комплекс в Нижегородской области может стать первым частным космодромом в России. Но проект должен согласовать «Роскосмос». В июне 2020 года на странице в Facebook Пушкин рассказал о бюрократических сложностях с оформлением документов.
В этом конкурсе не взлетело:
«Право на создание проекта ракеты-носителя получил РКЦ «Прогресс». Частная компания «КосмоКурс», предлагавшая выполнить заказ в два раза дешевле, проиграла конкурс.»
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