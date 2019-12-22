Основные итоги прошлого и прогнозы будущего.

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Главное в 2010 году

Самыми заметными событиями в списках технологических обозревателей CNN, The Telegraph и других изданий в 2010 году были планшеты, магазины приложений, борьба за мобильный рынок и активное развитие 3D-телевизоров.

Появление iPad и рост рынка планшетов

В начале 2010 года о первом планшете Apple только ходили слухи, а журналисты называли iPad «огромным iPod Touch» или «айфоном на стероидах» для просмотра видео, чтения и веб-серфинга. Стив Джобс представил устройство в январе 2010 года, в продажу iPad поступил в апреле.

За первый день было продано около 300 тысяч устройств, а к концу 2010 года продажи превысили 13 млн. По данным Nielsen, iPad стал самым желаемым подарком на Новый год, а международный старт продаж пришлось отложить из-за сверхвысокого спроса на планшет в США.

Джобс называл iPad устройством «посткомпьютерной» эпохи, которое проще и понятнее обычного компьютера. Издания и сервисы начали разработку iPad-версий сайтов, к примеру, Times и Wired. Среди недостатков iPad называли отсутствие многозадачности и поддержки популярного на сайтах Flash.

iPad — без сомнения мой гаджет года, это открытие для просмотра сайтов, чтения электронных книг, игр и даже простой офисной работы. Он гораздо удобнее для работы на диване, а экран больше смартфона. Кроме того, iPad превосходит другие планшеты из-за внимания Apple к деталям — его использование приносит радость. Шейн Ричмонд The Telegraph

Популярность и доступность iPad также привлекли к рынку планшетов другие компании: Samsung запустила линейку Android-планшетов Samsung Galaxy и продала за месяц 1 млн устройств, а производитель Blackberry Research In Motion заявила о выходе в 2011 году планшета PlayBook.

Также на рынок планшетов вышли или были анонсированы планшетные компьютеры Dell Inspiron Duo, Asus Eee Tablet, Lenovo ThinkPad Tablet, гибрид ноутбука и планшета Lenovo IdeaPad U1 и множество устройств других крупных производителей ПК.

Борьба Android с iPhone и Blackberry, переход на смартфоны

С 2010 года началась активная стадия перестановок на мобильном рынке: несмотря на то, что iPhone 4 стал самым успешным продуктом компании на тот момент, уже в августе смартфоны на Android опередили Apple по продажам с 27% рынка против 23%. На первом месте всё ещё оставались смартфоны BlackBerry.

Поставки Android-смартфонов во втором квартале 2010 года выросли на 886% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. За счет резкого роста выросла доля пользователей смартфонов: если в 2009 году только у 16% американцев был смартфон, то к августу 2010 года их доля выросла до 25%.

В октябре 2010 года Microsoft, которая на тот момент удерживала 11% рынка смартфонов в США, анонсировала Windows Phone 7. Компания решила отказаться от Windows 6.5 и выпустить совершенно новую и минималистичную ОС, основанную на жестах и динамических плитках. Среди первых партнеров Microsoft были Samsung, HTC, LG, Dell и Acer.

Переход на распространение приложений через магазины

Запущенные в 2008 году Android Market и App Store получили активное распространение в 2010 году, пишет CNN. Появился магазин приложений для iPad, был анонсирован Mac App Store, в утечках информации о Windows 8 появилось упоминание Windows Store, а в декабре 2010 года Google анонсировал магазин приложений для браузера Chrome.

По данным аналитической компании Distimo, к концу 2010 года в iTunes было около 300 тысяч приложений, в Android Market — 130 тысяч, в Nokia Ovi — 25 тысяч, а в магазине BlackBerry 18 тысяч. Рост год к году составлял для Android 544%, для Blackberry — 268%, для Nokia — 258%.

Телевизоры с 3D, интернетом и приложениями

После выхода «Аватара» в 2009 году производители начали наращивать выпуск и продвижение 3D-телевизоров. Например, на выставке CES 2010 просмотр трёхмерного видео стал главной темой презентаций многих крупных брендов — Sony, LG, Samsung, Panasonic и других. Каждая разрабатывала свои технологии, заключала партнерства — рынок даже ожидал перенасыщения 3D-телевизорами.

К концу 2010 года около 15% проданных телевизоров были с поддержкой технологии 3D-видео, но аналитики DisplaySearch отмечали, что продажи были ниже ожидаемых, пишет Telegraph.

Покупателей отпугнули высокие цены, отсутствие хорошего 3D-контента, использование активных очков, которые приходилось заряжать и покупать дополнительно, а также проблемы самой технологии.

Активные 3D-очки слишком сильно напрягали глаза, вызывая головную боль, головокружение и утомление глаз у зрителей, а изображение было слишком тёмным, писал Wired.

Ещё одно нововведение в телевизорах 2010 года — возможность подключения к интернету и рост интереса к созданию приложений и сервисов для ТВ. Google запустила сервис Google TV, появились ТВ-приставки с подключением к интернету, а Apple снизила цены на Apple TV и предложила покупать фильмы и ТВ-шоу.

Также Google пообещала оптимизировать сайты для ТВ и заключить сделки с Netflix, HBO и Pandora для просмотра на телевизорах контента студий в онлайне. Таким образом, с 2009-2010 годов началась полноценная подготовка к будущему стриминговому просмотру видеоконтента.

Foursquare и социальные приложения

Издание Telegraph назвало 2010 год «годом чекинов» благодаря выходу всё большего числа смартфонов на Android и продажам iPhone. Лидером среди таких приложений стал Foursquare, а на фоне его популярности Facebook запустила похожий сервис Facebook Places.

В марте 2010 года гендиректор Foursquare Деннис Кроули сообщил о 500 тысячах пользователей, а в декабре их число превысило пять миллионов. По словам Кроули, одна из целей таких приложений — «превращение всего мира в игру».

Миллионы пользователей чекинились везде — от местных кофеен и баров до рабочих мест и домашних спален, соревновались в популярности и получали за чекины скидки и другие бонусы от компаний.

Кроме геолокационных сервисов стали популярны мобильные приложения с «чекинами» и наградами за просмотр фильмов, шоу, чтение книг или посещение сайтов. Также отметка местоположения стала появляться в соцсетях, например, в Twitter и Facebook.

Ещё один популярный тренд 2010 года — интеграция социальных функций в игры, которые позволяли делиться статистикой и достижениями с друзьями или взаимодействовать с ними.

Например, в игры на консолях и смартфонах был встроен Facebook Connect для сравнения успехов с друзьями в соцсети, а успех «Весёлой фермы» на платформе Facebook создал целое направление подобных игр-ферм.

Facebook и приватность

2010 год был громким для социальной сети и её основателя: Facebook стала самым посещаемым сайтом в США, обогнав Google, журнал Time назвал Марка Цукерберга человеком года, а Дэвид Финчер выпустил фильм «Социальная сеть», посвященный Цукербергу и созданию Facebook.

Годовой рост трафика Facebook год к году составлял 185%, а число пользователей превысило 500 млн, в то время как трафик Google вырос только на 9%.

Компания стала называть себя платформой, а не сайтом: запустила геолокационный сервис Facebook Places, новый вид электронной почты для общения внутри соцсети и активно интегрировалась в приложения и сайты с помощью Facebook Connect.

Однако распространение Facebook повлекло и первые вопросы, связанные с конфиденциальностью пользователей: например, функция Places была включена по умолчанию и публично указывала местоположение пользователя без его согласия, а Connect передавала имя пользователя и его друзей третьим сторонам, а также отслеживала посещённые им сайты.

Технологические тренды 2020 года: «интернет тел», борьба с корпорациями и «грязные» данные

Телекоммуникационная компания Telenor сформировала список из двадцати ИТ-трендов, которые повлияют как на бизнес, так и на пользователей.

«Зеленые» инновации станут более полезными

Комбинация из «интернета вещей», больших данных и технологий искусственного обучения поможет измерить потребление углекислого газа, сократить его выбросы и одновременно сократить затраты и создать новые источники дохода.

Компании, в частности из Европы, будут стремиться к возобновляемым на 100% источникам электричества, потребителям будут предлагать новые услуги и приложения для формирования «экологически чистого» образа жизни, а государство и инвесторы будут чаще инвестировать в «зеленые» стартапы.

Рост проектов «интернета тел»

В 2020 году могут появиться первые приложения и устройства, которые будут не только анализировать данные с датчиков «умных» часов и фитнес-браслетов, но и автоматически вмешиваться в случае необходимости.

Например, «умные» инсулиновые помпы смогут измерять сахар в крови и в случае отклонений автоматически вводить в организм инсулин.

Распространение децентрализованных и пиринговых сетей

Из-за сбора данных технологическими компаниями и государствами, пользователи всё чаще будут защищать свои каналы связи. Кроме полностью зашифрованных приложений появятся частные средства связи, например, как во время протестов в Гонконге, пишет Telenor.

Появление термина «грязные данные»

В 2020 году может появиться термин dirty data, который пользователи будут использовать для того, чтобы ставить под сомнение решения, принятые технологиями искусственного интеллекта.

По мнению Telenor, пользователи будут чаще задаваться вопросом, насколько решения справедливы и беспристрастны; не были ли наборы данных, по которым обучалась нейронная сеть, неточными, предвзятыми или скомпрометированными.

Запуск коммерческих сетей 5G и создание объединенных технологических платформ

Новые высокоскоростные сети позволят устройствам «интернета вещей» в режиме реального времени проводить удаленные расследования преступлений, помогать в чрезвычайных ситуациях, обеспечивать электронную медицину, логистику, системы безопасности с помощью видеокамер, датчиков и беспилотников.

Снижение доверия к технологическим компаниям

Пользователи всё чаще будут понимать, что бесплатные интернет-услуги корпораций таковыми не являются — компания монетизирует данные аудитории. В 2020 году доверие пользователей будет всё больше зависеть от того, зависит ли выручка компании от сбора информации о клиентах.

Рост eSim

По мнению аналитиков Telenor, в 2020 году технология eSim станет распространенной как в потребительской электронике, так и в корпоративном «интернете вещей».

Пользователи смогут активировать и менять тарифные планы без оформления и установки физических SIM-карт, а коммерческое внедрение eSim позволит операторам и ИТ-компаниям создавать на рынке новые услуги и приложения для электронных SIM-карт.

Электромобили будут ещё популярнее

В 2020 году почти все крупные автопроизводители выпустят новые семейные электромобили-универсалы для поездок на большие расстояния, а не только для городских условий.

Благодаря расширению автопарка цены снизятся, что улучшит продажи и увеличит популярность электротранспорта среди покупателей. Это же приведет к первой негативной реакции на электромобили, так как правительства сократят льготы на пользование электрокарами, а спрос на зарядные станции будет перевешивать предложение.

Развитие инструментов для отслеживания сна

В 2020 году аналитики Telenor ожидают появления нового поколения фитнес-устройств и «умных» часов, которые будут измерять не только пульс, движение и другие базовые параметры, но и уровень кислорода в крови и, возможно, активность мозга. Новые технологии позволят измерять, контролировать и улучшать сон, хотя и не будут идеальными.

Война стриминговых видеосервисов

В 2020 году между Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, NBC Peacock, BBC и другими сервисами усилится конкуренция, благодаря чему зрители получат больше контента, и, возможно, лучшего качества.

«Золотая лихорадка» на рынке видеоигр

В конце 2019 года Apple запустила подписочный сервис Arcade, Google — стриминговый сервис Stadia, а в 2020 году запланирован запуск стримингового сервиса Microsoft xCloud и выход консолей нового поколения — Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5.

Telenor ожидает, что ещё несколько отраслевых компаний, кроме Amazon, запустят свои облачные решения или начнут разрабатывать и издавать видеоигры.

Упрощение использования технологий ИИ

Распространение технологий искусственного интеллекта сдерживаются дефицитом талантов и навыков разработчиков. В 2020 году будут более популярными платформы искусственного интеллекта с автоматизированными функциями машинного обучения, с удобным интерфейсом и интеграцией.

Это позволит добавлять технологии ИИ неопытным разработчикам, а также организациям. Обычные бизнес-пользователи смогут использовать ИИ без помощи экспертов.

Deepfake станет массовым явлением

В 2020 году появится больше инструментов для создания фото и видео с использованием искусственного интеллекта. Например, улучшатся технологии вычислительной фотографии, а создание поддельных видео станет проще.

Регулирование технологических гигантов

Правительства и пользователи будут больше противостоять растущему влиянию ИТ-корпораций, считают в Telenor.

Среди инструментов влияния может быть усиленное налогообложение, более серьезное рассмотрение конфиденциальности и безопасности данных, ограничение политической рекламы и, возможно, принудительное разделение корпораций на несколько компаний.

Этичный ИИ

Технологические компании столкнутся с активностью регуляторов, инвесторов, сотрудников и общества в стремлении создать этические кодексы, принципы разработки ПО, новые структуры управления и программы обучения сотрудников с целью создать «гуманный» искусственный интеллект.

«Цифровые близнецы»

В 2020 году распространение получат инструменты для создания «цифрового» двойника реального физического объекта, например, автомобилей, зданий, дорог и городов.

Копии будут получать данные от физического объекта в режиме реального времени с помощью датчиков и других инструментов, прогнозировать его поведение и предлагать действия для физического «близнеца».

Борьба с телефонным мошенничеством с помощью машинного обучения

Число мошеннических звонков будет увеличиваться в 2020 году, поэтому для обнаружения мошенников и защиты клиентов операторы будут использовать методы машинного обучения.

Изменения трудовых прав работников агрегаторов такси, служб доставки еды и других компаний в сфере услуг

По мнению Telenor, подрядчики не получают должную зарплату, не защищены обычным трудовым договором и не имеют столько же прав, сколько обычные сотрудники компаний. В 2020 году напряженность между исполнителями и компаниями будет расти.

Рост вторичного рынка смартфонов

Из-за растущей стоимости смартфонов и последствий производства для экологии всё больше людей будет покупать смартфоны на вторичном рынке, считают в Telenor.

Рост космического рынка