Джефф Безос официально ушёл с поста гендиректора Amazon Статьи редакции
Его должность занял бывший глава Amazon Web Services Энди Джесси.
Основатель интернет-ритейлера покинул должность генерального директора в 27-ю годовщину со дня основания компании. Об этом говорится на сайте Amazon в разделе информации для инвесторов.
Новым гендиректором указан Энди Джесси — ранее он возглавлял подразделение Amazon Web Services. Джесси начал работать в компании в 1997 году, через три года после её основания.
Согласно финансовому отчёту, выручка AWS в четвёртом квартале выросла на 28%. По состоянию на октябрь 2020 года около 52% операционной прибыли Amazon приходилось на это подразделение.
Безос теперь занимает пост исполнительного председателя совета директоров компании. Он продолжит владеть более 10% акций Amazon.
Джефф Безос был гендиректором Amazon ровно 27 лет — со дня основания компании 5 июля 1994 года. В мае он заявил, что покинет должность 5 июля — в этот день в 1994 году был основан Amazon.
По словам Безоса, он решил сосредоточиться на других проектах, например, развитии аэрокосмической компании Blue Origin. 20 июля бизнесмен полетит в космос на первом пилотируемом корабле этой компании. Вместе с ним полетят его брат Марк, 82-летняя американка Уэлли Фанк и пока не объявленный победитель аукциона.
- По подсчётам Forbes, Безос — богатейший человек в мире. Издание оценило его состояние в 196,2 миллиарда долларов.
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Его должность занял бывший глава Amazon Web Services Энди Джесси.
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