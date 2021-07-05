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Карьера
TJ

Джефф Безос официально ушёл с поста гендиректора Amazon Статьи редакции

Его должность занял бывший глава Amazon Web Services Энди Джесси.

16 16 комментариев
2004 просмотров

Основатель интернет-ритейлера покинул должность генерального директора в 27-ю годовщину со дня основания компании. Об этом говорится на сайте Amazon в разделе информации для инвесторов.

Фото Alex Wong/Getty Images

Новым гендиректором указан Энди Джесси — ранее он возглавлял подразделение Amazon Web Services. Джесси начал работать в компании в 1997 году, через три года после её основания.

Согласно финансовому отчёту, выручка AWS в четвёртом квартале выросла на 28%. По состоянию на октябрь 2020 года около 52% операционной прибыли Amazon приходилось на это подразделение.

Безос теперь занимает пост исполнительного председателя совета директоров компании. Он продолжит владеть более 10% акций Amazon.

  • Джефф Безос был гендиректором Amazon ровно 27 лет — со дня основания компании 5 июля 1994 года. В мае он заявил, что покинет должность 5 июля — в этот день в 1994 году был основан Amazon.

  • По словам Безоса, он решил сосредоточиться на других проектах, например, развитии аэрокосмической компании Blue Origin. 20 июля бизнесмен полетит в космос на первом пилотируемом корабле этой компании. Вместе с ним полетят его брат Марк, 82-летняя американка Уэлли Фанк и пока не объявленный победитель аукциона.

  • По подсчётам Forbes, Безос — богатейший человек в мире. Издание оценило его состояние в 196,2 миллиарда долларов.

#новость #джеффбезос

16 16 комментариев
15
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16 комментариев
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Sergey Naumovich

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Полетит на марс и там станет гендиром

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Anton Novoseltsev

Sergey
1

там будет совет директоров вместе с Маском и Брэнсоном

Ответить

Nikolay

Sergey
0

трансгендиром

Ответить

Богдан Водолазский

8

У космоса новый CEO

Ответить

Николай Шелопугин

7

Можно и для себя пожить, ведь ещё так молод! Сука, это идеально!

Ответить

Канищев Максим

4

Очень осмотрительно. Мертвый гендир не очень хорошо для курса акций.

Ответить

Егор

3

Теперь отправиться бороздить просторы космоса.

Ответить

Veronica Baca

1
Ответить

Rusik M

–14

Безос хороший мужик. Пусть наслаждается жизнью.
Это вам не Гейтс (спасибо за covid-19)

Ответить

Денис Самойлов

Rusik
3

Боне приветы передавайте 👋🏻😂

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Золотой пенсионер

Ответить

Расиль Шакиров

0

Похвально! Сделал. Ушёл. Красиво.

Ответить

Фёдор Хан

0

Теперь команду пусть собирает с мальчиками и эпштейном и на марс. 

Ответить

Dmitry Chudinovskikh

0

В Роскосмос надо его переманить

Ответить

олег Загинциев

Dmitry
0

Вы наверное хотели написать "Роскосмос" купить?)

Ответить

Богдан Георгиев

–1

Вот блин. Почему все вниз дном?

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