Карьера
Евгения Евсеева

Microsoft выплатит сотрудникам пособия по $1500 за работу в пандемию Статьи редакции

На них претендуют все, кроме руководителей и сотрудников дочерних компаний.

  • Microsoft потратит около $200 млн на бонусы, которые она выплатит большинству сотрудников в США и за рубежом, пишет CNBC.
  • Бонусы выплатят в июле или августе сотрудникам в США и за рубежом — но на них не могут претендовать сотрудники дочерних компаний Microsoft — например, GitHub, LinkedIn и Zenimax.
  • Всего у Microsoft больше 175 тысяч сотрудников по всему миру.
  • На выплаты могут рассчитывать все сотрудники ниже уровня вице-президента, которые начали работать до 31 марта 2021 года — включая работников, занятых неполный рабочий день, и тех, кто работает по почасовой ставке.
  • В феврале 2021 года Microsoft запустила программу от выгорания на удалёнке — сотрудникам дадут по $1200 на обучение, спорт и хобби.

#новость #microsoft

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Ярик Тильченко

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Хорошее решение. Пусть хоть люди порадуются премии.)

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Станислав Назаров

1

Гейтс видимо доволен результатами, раз выписал премии за достижения в чипизации населения.

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Андрей Крамарь

Станислав
0

Он давно не у дел же.

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Скрытый томагавк_два

0

 Microsoft запустила программу от выгорания на удалёнке — сотрудникам дадут по $1200 на обучение, спорт и хобби.

Хм, а как донести работодателю, что для проф-эффективности мне нужны шлюхи и массажки :-\

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Загадочный турник

Скрытый
0

Ну донеси до него шлюх и массажисток.
PS. Мне один друг рассказывал, что это несложно сделать в 3 этапа

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Илья М

Скрытый
0

не все поймут :(
пусть куртизанка ИП оформит и счет выставит на тренинг или ивент какой-нибудь.

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Max B

0

 А если в пандемию просто с виндус боролся, не считается? ))

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Bet Papa

0

Тем временем уборщицы в Майкрософт

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Аркадий Величковский

0

Microsoft молодец, даже если это ради имиджа, есть реальная под да людям

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