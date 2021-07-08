Attention! ИИ-сервисы для бизнеса заменят рекрутеров, переводчиков, трейдеров и финансовых консультантов

Искусственный интеллект и виртуальная реальность перестают быть фантастикой. Ежедневно всё больше стартаперов используют их для разработки инновационных проектов и решения наших с вами повседневных задач. Involta подготовила подборку топовых решений для вашего бизнеса, основанных на AI- и AR-технологиях. Какой из сервисов вы хотели применить уже…