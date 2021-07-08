Microsoft выплатит сотрудникам пособия по $1500 за работу в пандемию Статьи редакции
На них претендуют все, кроме руководителей и сотрудников дочерних компаний.
- Microsoft потратит около $200 млн на бонусы, которые она выплатит большинству сотрудников в США и за рубежом, пишет CNBC.
- Бонусы выплатят в июле или августе сотрудникам в США и за рубежом — но на них не могут претендовать сотрудники дочерних компаний Microsoft — например, GitHub, LinkedIn и Zenimax.
- Всего у Microsoft больше 175 тысяч сотрудников по всему миру.
- На выплаты могут рассчитывать все сотрудники ниже уровня вице-президента, которые начали работать до 31 марта 2021 года — включая работников, занятых неполный рабочий день, и тех, кто работает по почасовой ставке.
- В феврале 2021 года Microsoft запустила программу от выгорания на удалёнке — сотрудникам дадут по $1200 на обучение, спорт и хобби.
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