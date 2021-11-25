Валерия Климова преподавала английский язык в онлайне, а теперь создаёт курсы для учителей и студентов и зарабатывает от 500 тысяч рублей в месяц.

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Валерия Климова

Валерия Климова родилась и выросла в Калуге, выучилась в местном педагогическом университете на преподавателя французского и английского языков.

Ещё студенткой она работала учителем в частной языковой школе, где за основу курса брались кембриджские учебники. Там она проработала примерно три года, до 2015-го. После окончила университет и вместе с мужем отправилась в Республику Чад.

Уезжая из России, Климова решила, что не хочет преподавать, но в Чаде всё-таки стала искать учеников.

В то время я начала вести блог в Instagram просто от скуки. Ничего не знала про привлечение клиентов или оформление страницы, просто писала свои идеи на тему языка. И там меня нашли ученики. Валерия Климова

Первый запрос пришёл через несколько недель после создания страницы в соцсети. Так она начала вести уроки в онлайне — сначала в Skype, а позже в Zoom.

Для продвижения блога в Instagram Климова:

Писала статьи о методах изучения английского.

Использовала взаимный пиар. И если аудитория подбиралась подходящая, с таких публикация могло прийти до 1000 подписчиков.

Покупала рекламу в сообществах по изучению языка.

Часто комментировала посты коллег и вступала в дискуссии в комментариях.

Я как-то проводила опрос у себя на странице — оказалось, что самое большое количество подписчиков увидело меня в комментариях к чужим постам. Мне тогда нравилось вести баталии на риторические темы. Валерия Климова

Эти способы продвижения работали, но были и проблемы: аудитория часто приходила нецелевая, а после покупки рекламы или взаимного пиара на аккаунт преподавательницы подписывались боты.

К 2017 году у Климовой было 13 тысяч подписчиков в блоге и очередь из учеников. Стали приходить клиенты по рекомендациям учеников — и тогда она приостановила продвижение в Instagram.

Сколько может заработать преподаватель языка

Климова начинала вести индивидуальные онлайн-занятия в 2016 году, тогда часовой урок стоил 600 рублей. В среднем она проводила четыре урока в день пять дней в неделю, в месяц зарабатывала 40–50 тысяч рублей до вычета налогов.

Со временем она получила дополнительное образование и к 2020 году повысила стоимость часа занятий — до 2000 рублей . До вычета налогов Климова зарабатывала около 200 тысяч рублей в месяц , при этом работала без выходных и вела шесть-семь занятий в день.

Стоимость часа занятий у преподавателей разнится и зависит от квалификации специалиста, его дипломов, опыта и личных запросов.

Много тех, кто обучает качественно, но не ставит высокую цену. Можно найти хороший урок за 1000 рублей. Ниже — вряд ли, только если это не молодой специалист. В регионах ставка тоже отличается. Валерия Климова

В работе преподавателем заработок ограничен количеством часов в день, так как увеличивать цену бесконечно нельзя. Кроме того, к урокам нужно готовиться — невозможно вести занятия восемь часов без пауз. По словам Климовой, нормальный объём работы — это четыре-пять занятий в день, больше уже сложно провести без потери качества.

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Хороший способ увеличения дохода — набирать группы, считает преподавательница. Ученики будут платить меньше, но можно одновременно заниматься, например, с восемью людьми и получать 8–10 тысяч рублей в час . Но набрать группу и работать с ней нелегко, особенно в онлайне, говорит Климова.

Юридические вопросы

Она оформила самозанятость в 2017 году — как только в России ввели специальный режим. С уроков она платила налоги, 4% от выручки.

Многие преподаватели оформляют договор с учеником, где указывают условия. Климова рекомендует составлять его вместе с юристом, так как в законе есть тонкости.

Например, кто-то в договоре пишет, что ученик должен оплатить пропущенное занятие. Но я разговаривала с юристом и слышала, что так нельзя, потому что ты не можешь брать деньги за неоказанную услугу. Где правда — до сих пор не знаю. Валерия Климова

Сама она не работала по договору: никогда не настаивала на предоплате и не брала денег за отмену занятий, даже если это происходило накануне.

Дополнительное образование и повышение квалификации

Чтобы больше зарабатывать, специалисту необходимо постоянно повышать квалификацию. Климова говорит, что методики преподавания часто меняются и нужно не только развивать язык, но и следить за современными направлениями обучения.

Узнать уровень английского можно с помощью международных тестирований, таких как IELTS или TOEFL. Девушка не рекомендует новичкам или детям идти к преподавателю с уровнем ниже B2.

Но одних только знаний языка недостаточно — нужно знать, как эффективно обучать других. Престижным дипломом считается CELTA — начальная квалификация для специалистов, большинство педагогов сперва получают её. А потом DELTA — квалификацию учителя английского, диплом которой приравнивается к магистерской степени от Кембриджа.

Я разговаривала со многими методистами-носителями и тренерами, которые учат преподавать. Все склоняются к тому, что DELTA отличается от магистерской степени тем, что она очень прикладная. Если магистры учатся исследовать и излагать мысли на бумаге, то для DELTA нужно ещё и много практиковаться. Валерия Климова

Климова сразу получила DELTA, есть аккредитованные Кембриджем языковые центры, которые подготавливают к экзамену. У квалификации три автономных модуля, каждый из которых можно окончить отдельно в любом порядке. Сертификат дают за каждый отдельно, но для получения диплома необходимо пройти все три.

Первый модуль — теоретический. В нём проверяются грамматика, лексика, фонетика и обучение навыкам. Языковые центры за подготовку к нему берут около $1000.

Второй — практический. Экзаменатор наблюдает за уроками претендента на диплом, ставит оценки по разным критериям. Этот модуль самый дорогой, подготовка обойдётся примерно в $2300, если заниматься в онлайне.

Третий — практический. Основная задача на нём — написать дипломную работу. Модуль стоит около $700–800.

К первому модулю можно подготовиться самостоятельно, без помощи сертифицированного центра, хотя девушка утверждает, что это очень сложно. Кроме стоимости за обучение, за итоговый экзамен в конце каждого модуля придётся заплатить ещё около $200.

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Стоимость уроков у преподавателей с этими дипломами выше — от 1500–2000 рублей . При выборе учителя Климова рекомендует задавать вопросы о дипломах. Но по её словам, даже без подтверждённой квалификации можно быть профессионалом.

При выборе учителя я бы рекомендовала смотреть, по каким учебникам он предлагает заниматься. Если это русские учебники, у меня возникают вопросы, если кембриджские, оксфордские или похожего уровня — то хорошо. Ещё я смотрела бы, насколько готов преподаватель вас услышать, если вы выражаете какие-то пожелания, насколько он на это откликается. Если он идёт по своим накатанным рельсам и не готов подстраиваться, вряд ли с ним может что-то получится. Валерия Климова

Первый курс по академическому письму и создание команды

После десяти лет преподавания, в 2020-м, Климова поняла, что больше не хочет работать репетитором. Тогда она написала четырёхнедельный курс по академическому письму на английском и набрала шесть учеников из подписчиков в Instagram: договаривалась с ними в личных сообщениях и отправляла реквизиты счёта для оплаты.

Преподавательница говорит, что недооценила курс: самостоятельно проводила групповые встречи, объясняла материал, выдавала задания, проверяла работы, при этом брала с ученика 5000 рублей — всего заработала 30 тысяч рублей.

На второй поток курса Климова набрала 12 человек и наняла куратора, который помогал ей проверять задания и давать обратную связь ученикам. Она решила снова взяться за продвижение аккаунта в Instagram и наняла таргетолога.

В 2021-м у меня 15 тысяч подписчиков, но цифры нет смысла сравнивать с 2017 годом. Это качественная аудитория: люди, у которых есть проблемы, которые я могу решить. Привлечение обходится мне в 10–30 рублей за человека, но это того стоит. Валерия Климова

В 2021-м девушка оставила индивидуальные уроки и сосредоточилась на создании курсов и вебинаров. Продаёт их в основном преподавателям иностранных языков, которых привлекает через таргет.

Постепенно она сформировала команду. В неё входят:

Она сама: выбирает направления и тему, создаёт продукт и ведёт блог.

Муж: занимается техническими и юридическими вопросами и выстраиванием процессов в команде.

Менеджер проекта.

Методист: помогает с созданием курсов. В некоторых проектах приходится обращаться за помощью ещё одного методиста.

Таргетолог.

Маркетолог.

Дизайнер.

Контент-менеджер: ведёт второй аккаунт в Instagram.

Администратор.

Климова не запускает больше одного продукта за раз. От некоторых проектов, например от курса по академическому письму, она отказалась после нескольких потоков, так как ей стало неинтересно этим заниматься. Другие проводит с перерывами.

В работе она использует:

Zoom. Для проведения индивидуальных и групповых уроков, общения с командой.

GetCourse. Для предоставления ученикам доступов к материалам разработанных курсов, приёма выполненных заданий.

Notion и Slack. Для общения с командой.

Сайт на Tilda. Визитка и приём оплат.

Сколько стоит создать курс по английскому языку и сколько можно заработать

За полтора года Климова создала несколько курсов и провела несколько вебинаров. Их стоимость для клиентов и прибыльность разные. Продажи она делает через Instagram — у неё нет блогов в других соцсетях, а сайт она использует только для приёма оплаты. Ни на каких других платформах Климова свои продукты не продвигает. В 2021 году она сосредоточилась на обучении преподавателей.

Летом 2021 года выручка составляла около 1 млн рублей в месяц. Ежемесячные расходы примерно такие:

Фонд оплаты труда — 300 тысяч рублей. Зарплата сотрудников зависит в том числе от общей выручки.

Реклама, в основном таргет в Instagram — 100 тысяч рублей.

В 2020-м Климова перешла с самозанятости на ИП. Подоходный налог — 60 тысяч рублей.

Обслуживание электронных платформ (Notion, GetCourse, Zoom, сайт, домен и другие) — 50 тысяч рублей.

Прибыль составляла около 500 тысяч рублей в месяц.

В сентябре она провела вебинар для преподавателей совместно с коллегой. Подготовка заняла около месяца, выручку они поделили пополам. Вебинар стоил 2000 рублей с посетителя, всего его купили около 700 человек. Она выручила 700 тысяч рублей, а прибыль составила 500 тысяч рублей.

В октябре 2021 девушка запустила новый курс. Он стоит от 13 тысяч до 99 тысяч рублей в зависимости от тарифа. На него записались 87 учеников, самый популярный тариф — за 24 900 рублей. Выручка — чуть больше 2 млн рублей. Работа с учениками длится восемь недель, на весь этот период других продуктов она запускать не планирует.

Девушка работает как ИП с УСН. Она платит 6% налогов со всех своих доходов и дополнительно оплачивает страховые взносы.