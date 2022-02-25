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Карьера
Таня Боброва

Лев Хасис досрочно ушёл из правления «Сбера» — РБК Статьи редакции

Набсовет банка согласовал его уход из правления лишь с 1 июня 2022 года.

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21 февраля Лев Хасис сообщил сотрудникам ecommerce-подразделения «Сбера», что решил покинуть компанию раньше 1 июня 2022 года. Об этом РБК рассказали два источника в компаниях блока электронной коммерции в «Сбере».

Сейчас Хасис не состоит в правлении банка, пишет издание. Его страница удалена с сайта. В «Сбере» отказались от комментариев изданию.

О том, что Хасис, занимавший пост первого зампреда правления «Сбера», вышел из правления и покинул банк, также рассказал источник «РИА Новости». По словам собеседника, дальнейшие планы менеджера по сотрудничеству с компанией неизвестны.

15 февраля «Сбер» сообщил, что набсовет банка согласовал уход Хасиса из правления с 1 июня 2022 года. Топ-менеджер станет президентом и председателем совета директоров создаваемого «Сбером» ecommerce-холдинга и продолжит консультировать компанию, говорилось в заявлении.

Автор фото: Андрей Любимов / «Росконгресс»
  • Лев Хасис работает в банке с 2013 года, он курировал развитие экосистемы «Сбера», руководил технологической трансформацией банка и другими направлениями.
  • 24 февраля США внесли «Сбер» в санкционный список. Санкции предполагают, что американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».

#новость #сбер

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Максим Кот

Блин, такие язвительные комментарии. Друзья, что с Вами? Зачем?

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11
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Андрей Геращенко

я тебе не друг

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Максим Кот

Да мы и «на ты» не переходили

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14
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Артём Календжян

Кто Мксим, а кто кот?

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0
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Сергей Пурюшин

Неконтролируемый выплеск империализма.

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0
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Mishka

Если побежали евреи с хлебных мест, ...

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–8
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Иван Кучер

А вы батенька, большой знаток в евреях. Нужна консультация. ЛС открыт.

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15
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Alex Miller

Он не ушел, а перешел! новость вводит в заблуждение, как будто его санкции какие-то касались. В новую структуру войдут инвестиции «Сбера» в компании «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека» и «СММ Ретейл», а также доля в совместном предприятим c VK — холдинге О2О.

https://www.rbc.ru/finances/15/02/2022/620b84969a79477033844cdc

Лев Хасис решил уйти из правления «Сбера»
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис покинет его правление и возглавит новый холдинг «Сбера» в…
www.rbc.ru
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9
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Максим Кот

Чтобы защитить от санкций новый старт ап?

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4
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madkliq

нет, потому что он натурал

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1
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Валерий Голованов

Похоже на это.

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0
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Андрей Геращенко

Замечательная новость. Быстрее бы Сбербанк очистили от всей этой либеральной шоблы

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–13
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Влюбленный Данила

Ок. И что будет? Андрею Геращенко вдруг станет легче жить? Цены в магазинах пойдут вниз?

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7
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Stanislav

Тогда заживем?

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1
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Marat Ahiar

Слишком много бабла вывел из сбера?

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Максим Полуэктов

Рано Лев, рано…

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Non Existence

Нашел место получше. Скоро увидим ГазпромМузыка или РоснефтьЕда.

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Ольга Федченко

Ну, допустим, еда и так уже вся нефтяная..) А музыку Достояния России мы уже слышали..

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Александр Шешотов

На сколько знаю Лев та ещё торпеда и любит развивать новое. Державный еком для него самое оно. Короче топчик

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Stanislav

У антисимитов комплекс неполноценности просто. Сами себя позорят

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Novitckii Pavel

Да, если жиды бегут , то жди беды

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–6
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