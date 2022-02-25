Набсовет банка согласовал его уход из правления лишь с 1 июня 2022 года.

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21 февраля Лев Хасис сообщил сотрудникам ecommerce-подразделения «Сбера», что решил покинуть компанию раньше 1 июня 2022 года. Об этом РБК рассказали два источника в компаниях блока электронной коммерции в «Сбере».

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Сейчас Хасис не состоит в правлении банка, пишет издание. Его страница удалена с сайта. В «Сбере» отказались от комментариев изданию.

О том, что Хасис, занимавший пост первого зампреда правления «Сбера», вышел из правления и покинул банк, также рассказал источник «РИА Новости». По словам собеседника, дальнейшие планы менеджера по сотрудничеству с компанией неизвестны.

15 февраля «Сбер» сообщил, что набсовет банка согласовал уход Хасиса из правления с 1 июня 2022 года. Топ-менеджер станет президентом и председателем совета директоров создаваемого «Сбером» ecommerce-холдинга и продолжит консультировать компанию, говорилось в заявлении.

Автор фото: Андрей Любимов / «Росконгресс»