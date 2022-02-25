Лев Хасис досрочно ушёл из правления «Сбера» — РБК Статьи редакции
Набсовет банка согласовал его уход из правления лишь с 1 июня 2022 года.
21 февраля Лев Хасис сообщил сотрудникам ecommerce-подразделения «Сбера», что решил покинуть компанию раньше 1 июня 2022 года. Об этом РБК рассказали два источника в компаниях блока электронной коммерции в «Сбере».
Сейчас Хасис не состоит в правлении банка, пишет издание. Его страница удалена с сайта. В «Сбере» отказались от комментариев изданию.
О том, что Хасис, занимавший пост первого зампреда правления «Сбера», вышел из правления и покинул банк, также рассказал источник «РИА Новости». По словам собеседника, дальнейшие планы менеджера по сотрудничеству с компанией неизвестны.
15 февраля «Сбер» сообщил, что набсовет банка согласовал уход Хасиса из правления с 1 июня 2022 года. Топ-менеджер станет президентом и председателем совета директоров создаваемого «Сбером» ecommerce-холдинга и продолжит консультировать компанию, говорилось в заявлении.
- Лев Хасис работает в банке с 2013 года, он курировал развитие экосистемы «Сбера», руководил технологической трансформацией банка и другими направлениями.
- 24 февраля США внесли «Сбер» в санкционный список. Санкции предполагают, что американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».
Блин, такие язвительные комментарии. Друзья, что с Вами? Зачем?
я тебе не друг
Да мы и «на ты» не переходили
Кто Мксим, а кто кот?
Неконтролируемый выплеск империализма.
Если побежали евреи с хлебных мест, ...
А вы батенька, большой знаток в евреях. Нужна консультация. ЛС открыт.
Он не ушел, а перешел! новость вводит в заблуждение, как будто его санкции какие-то касались. В новую структуру войдут инвестиции «Сбера» в компании «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека» и «СММ Ретейл», а также доля в совместном предприятим c VK — холдинге О2О.
https://www.rbc.ru/finances/15/02/2022/620b84969a79477033844cdc
Чтобы защитить от санкций новый старт ап?
нет, потому что он натурал
Похоже на это.
Замечательная новость. Быстрее бы Сбербанк очистили от всей этой либеральной шоблы
Тогда заживем?
Слишком много бабла вывел из сбера?
Рано Лев, рано…
Нашел место получше. Скоро увидим ГазпромМузыка или РоснефтьЕда.
Ну, допустим, еда и так уже вся нефтяная..) А музыку Достояния России мы уже слышали..
На сколько знаю Лев та ещё торпеда и любит развивать новое. Державный еком для него самое оно. Короче топчик
У антисимитов комплекс неполноценности просто. Сами себя позорят
Да, если жиды бегут , то жди беды
Коротко о том, как политический кризис может повлиять на экономику США и ЕС, а также глобальные поставки продовольствия и материалов для микрочипов, которых и так не хватает.
Скорее всего, «дочка» маркетплейса попала туда по ошибке — раньше банк принадлежал попавшему под санкции «Совкомбанку».
Когда это произойдёт, пока неясно.
Ограничения будут предусматривать заморозку активов, но не запрет на полёты, говорят источники.
Представим ситуацию: есть онлайн-школа, которая принимает платежи от своих студентов и выплачивает гонорары своим преподавателям. Как организовать этот процесс без лишних хлопот, не оформляя зарплатный проект с банком и не собирая данные карт для переводов? Существует довольно удобный сервис, который часто называют «выплаты на карты», «массовые…