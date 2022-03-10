Miro, Spotify, Bolt и другие: какие компании ищут сотрудников на удалёнку Статьи редакции
В международных компаниях открыты вакансии для разработчиков, аналитиков, дизайнеров и проджект-менеджеров.
Чем занимается: материнская компания для Google, YouTube, Waymo и других.
Формат работы: удалённо или из одного из офисов в США, Европе, Южной Америке, Африке, Азии или Австралии.
В компании активны больше 6000 вакансий в сферах разработки, маркетинга, менеджмента, финансов, продаж, дизайна.
Чем занимается: разработчик WordPress, Tumblr и других сервисов.
Формат работы: удалённо.
Сотрудников ищут в отделы разработки, развития бизнеса и продукта, маркетинга, дизайна, финансов и HR.
Чем занимается: разработчик систем автономного вождения.
Формат работы: удалённо или из офиса в США и Германии. Компания помогает с релокацией.
Argo ищет разработчиков, юристов, логистов, HR-специалистов, продакт-менеджеров, маркетологов и бизнес-стратегов.
Чем занимается: платформа видео- и аудиозвонков.
Формат работы: удалённо.
В сервисе открыты вакансии для разработчиков.
Чем занимается: сервис вызова такси.
Формат работы: удалённо или из офиса в Греции, Нидерландах, Испании, Чили, Колумбии, Аргентине, Мексике и Перу.
Компания ищет разработчиков, маркетологов, аналитиков, HR-специалистов и продакт-менеджеров.
Чем занимается: разработчик мобильных игр.
Формат работы: удалённо или из офиса в Киеве, Лимасоле, Минске, Вильнюсе, Санкт-Петербурге и Москве.
Компания ищет дизайнеров, художников, продюсеров, маркетологов, разработчиков, аналитиков и HR-специалистов.
Чем занимается: приложение кратких пересказов книг.
Формат работы: удалёнка возможна, если сотрудник находится в Германии, Испании и Великобритании. Компания помогает с переездом в Германию или Испанию.
В команды набирают аналитиков, разработчиков, маркетологов, а также сотрудников в отделы HR, продаж и развития продукта.
Чем занимается: сервис вызова такси.
Формат работы: удалённо или в одном из 40 филиалов компании, например, в Таллине, Кейптауне, Дублине и Сан-Франциско. Некоторые позиции подразумевают обязательную релокацию.
У сервиса открыто почти 1000 вакансий в разных странах и департаментах: ищут аналитиков, логистов и сотрудников на позиции менеджеров по продажам и развитию бизнеса.
Чем занимается: материнская компания сервисов знакомств Bumble, Badoo и Fruitz.
Формат работы: удалённо или из офисов в Европе, России, США, Азии и Австралии.
Компания ищет аналитиков, разработчиков, маркетологов, дизайнеров, сотрудников в HR, отдел продаж, финансов.
Чем занимается: сервис доставки еды.
Формат работы: удалённо или из офиса в Берлине и Вене. Delivery Hero помогает с релокацией.
У Delivery Hero открыты 560 вакансий по 12 направлениями, включая отделы разработки, аналитики, продаж и финансов.
Чем занимается: сервис заказа такси и аренды электросамокатов.
Формат работы: удалённо или из офиса в Европе. Филиалы открыты в 32 городах, включая Гамбург, Рим, Париж, Порто и Лондон. FreeNow готова помочь с переездом.
В команду ищут разработчиков, менеджеров по продажам, проджект-менеджера и финансового менеджера.
Чем занимается: разработчик ПО для платёжных систем банков из Европы, Азии и Африки.
Формат работы: удалёнка.
Geniusto ищет разработчиков, аналитиков и проджект-менеджера.
Чем занимается: такси-сервис.
Формат работы: после начала «спецоперации» inDriver перевела большую часть сотрудников в удалённый формат работы и «рассматривает возможность открытия офиса в нейтральной стране» для помощи с релокацией сотрудникам. В начале марта у компании были открыты офисы в России, Казахстане, Мексике и Бразилии.
Сервис ищет сотрудников в отделы разработки, управления и развития бизнеса, маркетинга, дизайна, а также поддержки.
Чем занимается: разработчик платформы для коммуникации бизнеса с клиентами.
Формат работы: удалённо и в офис. Команды работают из Сан-Франциско, Дублина, Лондона, Чикаго и Сиднея.
Ищет разработчиков, аналитиков, менеджеров, HR-специалистов, финансистов, дизайнеров и сотрудников службы поддержки.
Чем занимается: сервис телемедины.
Формат работы: удалённо или из офисов, которые находятся в Остине, Нью-Йорке и Берлине.
Компания нанимает разработчиков, специалистов в отделы продаж и развития продукта.
Чем занимается: российский разработчик корпоративного ПО и приложений для бизнеса.
Формат работы: удалённо или из офиса в Санкт-Петербурге.
Открыты вакансии для разработчиков.
Чем занимается: немецкая компания, которая занимается автоматизацией процессов в научных лабораториях.
Формат работы: удалёнка или из берлинского офиса.
Компания нанимает разработчиков, маркетологов, бухгалтеров и HR-сотрудников.
Чем занимается: крипто-социальная сеть, где пользователи получают токены за активность.
Формат работы: удалённо.
Main ищет разработчика, дизайнера, маркетолога, SMM-специалиста и модератора.
Чем занимается: материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.
Формат работы: удалённо или из офиса. Филиалы Meta находятся в США, Европе, Азии, Африке, Южной Америке и Австралии. Компания оплачивает переезд для новых сотрудников.
Всего в Meta открыто больше 3000 вакансий в разных департаментах, включая разработку, продажи, аналитику, дизайн, продакт-менеджмент и коммуникации.
Чем занимается: сервис для совместной работы команд.
Формат работы: удалённо или из офиса в России, США, Европе, Австралии и Японии.
У сервиса около 300 открытых вакансий, больше всего сотрудников ищут в отделы по работе с клиентами, разработки, продаж, маркетинга, развития продукта, аналитики и дизайна.
Чем занимается: сервис для автоматизации документооборота.
Формат работы: удалённо или из офиса в США, Европе и на Филиппинах.
Открыты вакансии для специалистов в области финансов, работы с клиентами, разработки, маркетинга, найма и продаж.
Чем занимается: разработчик мобильных игр.
Формат работы: удалённо или из офиса. Филиалы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Иваново, Калининграде, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Челябинске, Мурманске, Ереване, Киеве, Харькове и Минске. Playrix Armenia помогает сотрудникам с релокацией.
Игровая студия ищет разработчиков, художников, аниматоров, дизайнеров, аналитиков, маркетологов и менеджеров.
Чем занимается: платформа для хостинга.
Формат работы: удалённо или из офиса в Германии, Испании, Франции и Нидерландах. Компания помогает с релокацией.
Открыты вакансии для разработчиков, аналитиков данных и сотрудников поддержки.
Чем занимается: российская компания, которая создаёт цифровые продукты для бизнеса.
Формат работы: удалённо или из офиса в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Тольятти.
Компания ищет сотрудников в отделы аналитики данных, продаж, управления проектами, разработки и тестирования, управления продуктом, HR и управления бизнесом.
Чем занимается: создаёт решения для интернета вещей.
Формат работы: удалённо или из офиса в Мюнхене, Катовице, Чикаго и Хартфорде.
В Relayr открыты вакансии в отделы разработки, развития продукта, маркетинга, продаж и финансов.
Чем занимается: сервис видеоконференций для продаж в онлайне.
Формат работы: удалённо или из офиса в Бостоне и Лондоне.
Salesroom ищет маркетологов, разработчиков и UX-дизайнера.
Чем занимается: музыкальный стриминговый сервис.
Формат работы: удалённо или из офиса в США, Европе, Южной Америке и Австралии.
Почти 400 вакансий в компании доступны для удалённых сотрудников. Spotify нанимает разработчиков, аналитиков, маркетологов, дизайнеров, менеджеров, сотрудников в отделы продаж, развития продукта, финансов, HR и глобальной политики.
Чем занимается: разрабатывает решения для анализа анонимных данных.
Формат работы: удалённо или из офиса в Берлине.
В команду ищут специалистов в сфере продаж, машинного обучения, разработчиков и менеджеров.
Чем занимается: банковский сервис, ориентированный на подростков.
Формат работы: удалённо или из офиса в Пало-Альто.
Открыты вакансии в сферах разработки, дизайна, маркетинга, финансов, а также Step ищет специалистов по работе с клиентами и продакт-менеджеров.
Чем занимается: сервис мобильных платежей.
Формат работы: удалённо или из офиса в США, Европе и Южной Америке.
Открыты вакансии в отделы аналитики, дизайна, разработки, информационной безопасности, отношений с клиентами, финансов, управления, маркетинга, HR, продуктовой разработки, продаж и ритейла. Также ищут юристов и интернов на стартовые позиции.
Чем занимается: онлайн-брокер.
Формат работы: удалённо или из офиса в Берлине. Компания готова помочь с релокацией.
Открыты позиции разработчиков, маркетологов, аналитиков, юристов, HR-сотрудников, менеджеров, а также специалистов по продвижению бизнеса за границей и развитию продукта.
Чем занимается: российский разработчик программного обеспечения для банков, ритейла и государственных структур.
Формат работы: удалённо или из офиса в Москве, Ростове-на-Дону, Томске, Барнауле и Рязани.
Usetech ищет специалистов в отделы разработки, тестирования, аналитики, управления проектами, дизайна, продаж и работы с персоналом.
Чем занимается: Благотворительный проект.
Формат работы: Неизвестно.
Открыты вакансии коммуникационного и веб-дизайнера, менеджера по коммуникациям, продюсера, таргетолога и аналитика.
Статья подготовлена совместно с Ильёй Склюевым.
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