Алиса Чумаченко покинет пост гендиректора SberGames — игрового подразделения «Сбера» Статьи редакции
«Покидаю пост с чувством благодарности и восхищения командой», — написала она.
Алиса Чумаченко, которая около года возглавляла игровое направление «Сбера», уйдёт с должности гендиректора SberGames. Об этом она написала в Facebook (признан в России экстремистской организацией).
В базе «Контур.Фокуса» изменений пока нет. На момент написания заметки Чумаченко не ответила на вопрос vc.ru о причинах своего решения.
В «Сбере» сообщили, что гендиректором ООО «Сбергеймз» назначат Александра Михеева, сооснователя и исполнительного директора компании. «Алиса Чумаченко приняла решение покинуть пост генерального директора “Сбергеймз”, при этом она продолжит работу над игровыми проектами в индустрии», — добавили в пресс-службе.
Дочерняя компания «Сбера», «Сберинтертейнмент» объявила о запуске собственного игрового направления в апреле 2021 года.
Его возглавила Алиса Чумаченко — основательница Gosu Data Lab, компании-разработчика голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform. До этого Чумаченко была вице-президентом по маркетингу Astrum Online Entertainment, а также основала Game Insight — одну из крупнейших компаний-разработчиков мобильных игр в Европе.
По данным «Контур.Фокуса», у Чумаченко остаётся около 4,5% «Сбергеймз», ещё 92,5% — у «Сберинтертейнмент».
Собираем новости и события двадцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Что можно достичь за год? Год ты только поймешь как это работает (с) Олег Тиньков
Я с ним согласен
За год можно только дорогу до работы запомнить ©
Джейсон Стэтхэм
плюсую.
Я обычно против таких комментариев, но у Сбера есть игровое подразделение? Оно что-то делает или как у Мейл ру?
не, ну вот кстати тут даже с мейлом не сравнить их, ибо мейл на их фоне это гигант гейм индустрии) хд и шутки шутками, но у мейла в портфеле в принципе есть немало хороших казуальных игр(да и не только) со своей нишевой аудиторией, так что они хоть чет как то да и делают)
Есть https://vc.ru/story/249170-hotyat-ohvatit-vseh-igrokov-v-rossii-i-otkryt-igrovoy-magazin-glava-sberigr-rasskazala-o-planah-na-geymerov-i-studii
Спасибо за ссылку. Но честно говоря выглядело не слишком многообещающе.
Если посмотреть их конторы, когда ищешь работу, то не сразу происходит понимание. Там есть Сбер IT, SberDevices, SberTech и т. п. В VK, такая же ерунда.
Карты онлайн и шашки
Ещё лет 10 назад был в mail.ru отделе по играм - немного офигел от масштаба. Мейл на самом деле достаточно большой игрок индустрии
Кто пишет, что она там, мол, может в играх понимать... Вы погуглите для начала, кто это. Алиса в 2009-2010 году основала Game Insight. Дальше погуглите общий объем аудитории по всем играм Game Insight.
Странно, конечно, что этого нет в тексте новости. Это сильно релевантнее, чем про голосовых ассистентов.
Ну, то есть, что-то да понимает.
Чуть обновили заметку
Она динозавр для современной игровой индустрии. За 12 лет тренды полностью поменялись, не знаю ни одной игры Game Insight, которая бы входила в кассовый топ100 мира (современный рейтинг).
А то, что она удачно сделала карьеру и заработала денег на бойцовском клубе, не делает её суперпрофессионалом в современном мире мобильных игр.
Чумачечая весна…
...и нам не до сна
как сказал бы Лебедев - ну ушла, и ушла.
нахуя ваще об этом писать... будто она там или в целом сбергеймз чет делают стоящее, какие то игры.. нет ведь. ее уходом я ваще узнал что они существуют. зато я вот знаю что у 1с например есть игровая студия и они делают игры, т.к я в них играю в частности. капец конечно новость...
Просто, как уже было сказанно, это путь вникуда.
У сбера путь в никуда?
У той "игровой" темы, которую на данном ресурсе полгода назад освещали. Чтобы потянуть желаемое ими не достаточно быть Алисой Чумаченко. Необходимо быть иссусом.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Можно же было честно написать: «с чувством охуевания и омерзения», но все ищут какие-то максимально обтекаемые формулировки.
Игры, которые играют в людей.
У Алисы невероятная карьера.
Назовите хоть один проект, которым можно гордиться хотя бы на рос. рынке
Тетрис.
А на деле много игр хороших.
Недавно с удовольствием прошёл "Черная книга". Хоть я не любитель карточных игр, но после инскрипшн вполне неплохо.
Она максимум могла бы быть пиарщицей.
ЗЫ. Тут секта свидетелей Чумаченко порвалась, но вы просто не общались с этой дамой и не внимали ее "а-ля-Джобс" речам.
Не тянула она никакой сбер-геймдев, изначально это было ясно же.