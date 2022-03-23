Я покидаю пост гендиректора SberGames с чувством благодарности и восхищения удивительной командой, которую получилось собрать, с благодарностью к команде «Сбера», которая столькому научила меня за этот год. Уверена, успехи компании еще впереди.

Во время такой турбулентности как сейчас, особая привилегия — оставлять за собой право принимать решения самостоятельно, руководствуясь совестью и не отказывая себе на пути к мечте.