Карьера
Британский диод

Алиса Чумаченко покинет пост гендиректора SberGames — игрового подразделения «Сбера» Статьи редакции

«Покидаю пост с чувством благодарности и восхищения командой», — написала она.

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Алиса Чумаченко, которая около года возглавляла игровое направление «Сбера», уйдёт с должности гендиректора SberGames. Об этом она написала в Facebook (признан в России экстремистской организацией).

Я покидаю пост гендиректора SberGames с чувством благодарности и восхищения удивительной командой, которую получилось собрать, с благодарностью к команде «Сбера», которая столькому научила меня за этот год. Уверена, успехи компании еще впереди.

Во время такой турбулентности как сейчас, особая привилегия — оставлять за собой право принимать решения самостоятельно, руководствуясь совестью и не отказывая себе на пути к мечте.

Алиса Чумаченко

В базе «Контур.Фокуса» изменений пока нет. На момент написания заметки Чумаченко не ответила на вопрос vc.ru о причинах своего решения.

В «Сбере» сообщили, что гендиректором ООО «Сбергеймз» назначат Александра Михеева, сооснователя и исполнительного директора компании. «Алиса Чумаченко приняла решение покинуть пост генерального директора “Сбергеймз”, при этом она продолжит работу над игровыми проектами в индустрии», — добавили в пресс-службе.

Дочерняя компания «Сбера», «Сберинтертейнмент» объявила о запуске собственного игрового направления в апреле 2021 года.

Его возглавила Алиса Чумаченко — основательница Gosu Data Lab, компании-разработчика голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform. До этого Чумаченко была вице-президентом по маркетингу Astrum Online Entertainment, а также основала Game Insight — одну из крупнейших компаний-разработчиков мобильных игр в Европе.

По данным «Контур.Фокуса», у Чумаченко остаётся около 4,5% «Сбергеймз», ещё 92,5% — у «Сберинтертейнмент».

Источник: App2Top.ru

#новость #сбер

4
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26 комментариев
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ЛЕВ МАНЬЕР

Что можно достичь за год? Год ты только поймешь как это работает (с) Олег Тиньков
Я с ним согласен

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18
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ivan krapivin

За год можно только дорогу до работы запомнить ©
Джейсон Стэтхэм

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17
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Невинный мангал

плюсую.

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2
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Александр Сергунов

Я обычно против таких комментариев, но у Сбера есть игровое подразделение? Оно что-то делает или как у Мейл ру?

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8
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Невинный мангал

не, ну вот кстати тут даже с мейлом не сравнить их, ибо мейл на их фоне это гигант гейм индустрии) хд и шутки шутками, но у мейла в портфеле в принципе есть немало хороших казуальных игр(да и не только) со своей нишевой аудиторией, так что они хоть чет как то да и делают)

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8
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Евгений Делюкин

Есть https://vc.ru/story/249170-hotyat-ohvatit-vseh-igrokov-v-rossii-i-otkryt-igrovoy-magazin-glava-sberigr-rasskazala-o-planah-na-geymerov-i-studii

Хотят охватить всех игроков в России и открыть…
Разговор с Алисой Чумаченко о новом бизнес-направлении «Сбера».
vc.ru
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1
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Александр Сергунов

Спасибо за ссылку. Но честно говоря выглядело не слишком многообещающе.

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0
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qwerty

Если посмотреть их конторы, когда ищешь работу, то не сразу происходит понимание. Там есть Сбер IT, SberDevices, SberTech и т. п. В VK, такая же ерунда.

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0
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Игорь Крафт

Карты онлайн и шашки

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0
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Artem Bogomaz

Ещё лет 10 назад был в mail.ru отделе по играм - немного офигел от масштаба. Мейл на самом деле достаточно большой игрок индустрии

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0
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Alexander Demidov

Кто пишет, что она там, мол, может в играх понимать... Вы погуглите для начала, кто это. Алиса в 2009-2010 году основала Game Insight. Дальше погуглите общий объем аудитории по всем играм Game Insight.

Странно, конечно, что этого нет в тексте новости. Это сильно релевантнее, чем про голосовых ассистентов.

Ну, то есть, что-то да понимает.

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7
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Британский диод

Чуть обновили заметку

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2
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Тимур Петров

Она динозавр для современной игровой индустрии. За 12 лет тренды полностью поменялись, не знаю ни одной игры Game Insight, которая бы входила в кассовый топ100 мира (современный рейтинг).

А то, что она удачно сделала карьеру и заработала денег на бойцовском клубе, не делает её суперпрофессионалом в современном мире мобильных игр.

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1
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Государственный турник

Чумачечая весна…

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7
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Alexander Veber

...и нам не до сна

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1
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Невинный мангал

как сказал бы Лебедев - ну ушла, и ушла.
нахуя ваще об этом писать... будто она там или в целом сбергеймз чет делают стоящее, какие то игры.. нет ведь. ее уходом я ваще узнал что они существуют. зато я вот знаю что у 1с например есть игровая студия и они делают игры, т.к я в них играю в частности. капец конечно новость...

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5
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Game Topia

Просто, как уже было сказанно, это путь вникуда.

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1
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Александр G

У сбера путь в никуда?

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Game Topia

У той "игровой" темы, которую на данном ресурсе полгода назад освещали. Чтобы потянуть желаемое ими не достаточно быть Алисой Чумаченко. Необходимо быть иссусом.

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2
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Государственный турник
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From Siberia to London

Можно же было честно написать: «с чувством охуевания и омерзения», но все ищут какие-то максимально обтекаемые формулировки.

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2
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Нелинейная структура данных

Игры, которые играют в людей.

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Ware Wow

У Алисы невероятная карьера.

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Никита

Назовите хоть один проект, которым можно гордиться хотя бы на рос. рынке

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Alexey

Тетрис.
А на деле много игр хороших.
Недавно с удовольствием прошёл "Черная книга". Хоть я не любитель карточных игр, но после инскрипшн вполне неплохо.

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0
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Администратор Аккаунта

Она максимум могла бы быть пиарщицей.
ЗЫ. Тут секта свидетелей Чумаченко порвалась, но вы просто не общались с этой дамой и не внимали ее "а-ля-Джобс" речам.
Не тянула она никакой сбер-геймдев, изначально это было ясно же.

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–4
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