Узнав обязанности на проекте, разработчик вернулся в Беларусь — dev.by рассказывает его историю.

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В dev.by обратился разработчик Дмитрий с историей про то, как он слетал на работу в Тбилиси. «Когда дело дошло до работы, оказалось, что она не по моей специальности, — рассказал он. — Я — .Net разработчик, а работать меня хотели заставить фиг знает с чем, где даже языка программирования моего нет». Записали рассказ Дмитрия и узнали версию компании.

Разработчик: я отказался от работы не со своим стеком

Дмитрий, .Net-разработчик, четыре года коммерческого опыта в сфере .Net, C#, позиционирует себя как middle+:

До войны я работал на киевскую компанию удалённо с территории Беларуси. Когда началась война, меня оттуда уволили из-за негатива, который пошёл в мой адрес со стороны украинской команды. Формальная причина увольнения — мне нельзя больше переводить деньги. На самом деле они могли, но получилось вот так.

У меня четыре года коммерческого опыта в сфере .Net — язык C#. Я начал искать работу: сперва отправил резюме во все компании в Беларуси, которые знал, но работы не нашёл. Её просто нет, потому что компании приостановили наём. Было только пару сомнительных предложений с оплатой труда без привязки к доллару и странными бизнес-доменами (например, казино).

В LinkedIn мне поступало огромное количество предложений пройти собеседование для работы с релокацией в Грузию и Польшу. Поначалу я не хотел переезжать, но после двух месяцев поисков согласился на предложение от компании SiliconMint с релокацией в Грузию, прошёл у них собеседование и получил работу.

Собеседование было на вакансию .Net-разработчика. В ходе беседы как-то прозвучало, что иногда работа может быть связана не совсем с .Net, а с чем-то другим, я это воспринял нормально: это ведь специфика работы программиста — иногда приходится работать с чем-то другим.

Никаких негативных отзывов о компании я не нашёл. Так я согласился на оффер с релокацией за счёт компании: авиабилет до Тбилиси, там отель на две недели, а после квартира в Батуми с оплатой первого месяца проживания.

Эти условия были выполнены, отель забронировали хороший. По прилёте нас собрали в офисе, откуда мы поехали в министерство юстиции оформлять ИП. Нас там было человек восемь, все — белорусы. Это платная услуга, и компания всё оплатила.

Перед Минюстом я заехал в офис — небоскрёб в центре Тбилиси. Оказалось, это коворкинг, и я немного был в шоке от того, как там всё устроено. Представьте себе столы — длинные, как обеденные — и за каждым сидит человек по восемь. Внутри отделки почти нет. В таких условиях работать в офисе я бы не стал, но присутствие в коворкинге и не было обязательным условием.

На следующий день был онлайн-митинг с моим техлидом и командой. На нём ребята сказали: а ты знаешь, что у нас на проекте вообще нет .Net? Я сначала воспринял это как шутку, а потом попросил техлида рассказать мне, в чём будет заключаться моя работа.

Мы созвонились, и техлид в течение часа объяснял, с чем мне предстоит работать. Оказалось, языка C# и платформы .Net на проекте абсолютно нет. И неизвестно, как долго этот проект продлится. Вместо .Net мне предложили работать с технологией Provenir. В системе, где используется функциональное программирование и xml-файлы для упорядочивания вызова таких функций.

То есть меня ждало полное отсутствие объектно-ориентированного программирования и совершенно отличный подход к разработке. Для меня освоение этой технологии было бесперспективным: на рынке этот навык не продать, в резюме не добавить. Это как из инженера-электрика делать инженера-сантехника.

Попробовал выяснить, как долго мне предстоит работать с Provenir и как так получилось. Связался с СТО, который меня собеседовал — тот сказал, что меня не обманывал, что проинформировал меня, просто не держал руку на пульсе и не знал, что придётся на этом проекте работать очень долго.

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Точные сроки мне назвать не смогли. В процессе диалога, изначально конфликтного, они предложили мне поднять зарплату почти на тысячу долларов. Хотя это такие себе деньги для Тбилиси, если честно. Тем не менее я сказал: даже если вы мне предложите 5-6 тысяч, со стороны компании уже произошёл обман, доверие пропало, работать придётся уже на свой страх и риск.

В конце концов мне дали понять, что если рассказывать подробно, в чём будет заключаться эта работа, то на неё никто не согласится, таких специалистов на рынке просто нет.

Чтобы понять, как компания себя поведёт дальше, предложил работать на них из Беларуси. Но они отказались. Я подумал: раз они запрещают такой подход, значит что-то не так.

В итоге я отказался от работы не со своим стеком. Неделю жизни я потратил на это всё и ещё почти две на подготовку к отлёту.

Был момент, когда HR сказала: «Дмитрий, мы вам забронировали билет и отель. Вы не думаете, что раз вы отказываетесь от работы, то должны что-то компенсировать компании?» Я эту попытку сразу отклонил: назад-то я лечу за свой счёт, а это $300. Я потерял гораздо больше, чем вы.

Правда косвенно мне предлагали оплатить те дни, что я был в Тбилиси как рабочие. Это прозвучало вроде: «А как нам поступить с этими днями, что ты уже здесь?» Я тогда на эмоциях сказал, что мне ничего не надо.

Так я улетел обратно в Минск. На самом деле, после оффера SiliconMint мне пришёл ещё один, из Беларуси, и я его отклонил. Но когда понял ситуацию в Тбилиси, то снова связался с HR, и мне сказали, что меня ждут.

Честно говоря, не знаю, заслуживает ли эта ситуация внимания. Но мне кажется, что меня обманули, и что эта ситуация может повториться в будущем. Лучше, чтобы люди были в курсе.

От редации dev.by. Описывая свою историю, Дмитрий сначала рассказал, что в Тбилиси ему предстояло работать с процедурным программированием на языке CoffeeScript. Потом исправил ошибку: с языком, базирующимся на JavaScript. Но в компанию уже ушёл запрос на комментарий с упоминанием CoffeeScript. Поэтому в ответе компания опровергает работу с этим языком.

Что рассказали в SiliconMint

В SiliconMint подтвердили, что Дмитрий собеседовался в конце марта-начале апреля и получил оффер. Но говорят, предупреждали о Provenir.

Про стек технологий

4 апреля был созвон с нашим рекрутером и ведущим инженером. Тогда Дмитрию рассказали, что он будет работать с технологией Provenir и .NET, при этом процент времени, затрачиваемого на Provenir и .NET, может варьироваться в зависимости от потребностей клиентов.

С технической точки зрения, Provenir — это графическая среда программирования, в которой несколько узлов визуально связаны. Каждый узел может быть написан на JavaScript (собственный язык сценариев Provenir) или вызывать микросервис, который в случае нашего клиента написан на .NET.

Мы трижды проверили с нашей технической командой, и нигде в нашем использовании Provenir нет CoffeeScript. Мы не знаем, откуда Дмитрий это берёт. Возможно, он смешивает CoffeeScript с JavaScript, который Provenir использует для некоторых своих узлов. Технические факты отражал бы заголовок «JavaScript вместо .NET».

Про встречу и отъезд

Наш рекрутер и ведущий инженер предложили Дмитрию работать с нами, указав, что кроме регулярной компенсации мы оплатим перелёт в Грузию и гостиницу.

В понедельник, 18 апреля, в четыре утра наш офис-менеджер в Грузии встретил Дмитрия в аэропорту и помог ему заселиться в гостиницу. Во вторник, 19 апреля, у Дмитрия был первый ознакомительный/вводный звонок, на котором коллеги-инженеры показали ему все технические аспекты работы.

К вечеру 19 апреля у Дмитрия была отрицательная реакция, свидетельствующая о том, что это не 100% .NET работа в чистом виде и что он летит обратно в Беларусь.

Мы попытались напомнить Дмитрию о том, что прямо на созвоне объяснили ему, что он будет работать и с Provenir, и с .NET и что мы не были уверены в процентном соотношении, так как это меняется от спринта к спринту в зависимости от требований заказчика. Когда мы поняли, что Дмитрий не хочет работать с Provenir, мы указали, что попытаемся найти ему другую команду/проект, где он мог бы больше работать с .NET.

На следующий день вопрос был передан руководству компании, и мы начали рассматривать другие проекты, на которые могли бы назначить Дмитрия. В этот же день, 20 апреля, Дмитрий сообщил, что хотел бы уйти из компании.

Мы предложили Дмитрию оплатить три рабочих дня, которые он провёл с нами (при том что он не выполнял никакой работы и вообще не появлялся на звонках клиентов). Дмитрий сказал, что эта оплата не требуется. Затем Дмитрий купил билет на самолёт и вернулся домой в Беларусь. Он сделал это так быстро, что у нас не было времени даже предложить ему купить билет обратно в Минск. Наш HR поддерживал Дмитрия на всех этапах пути, общался с ним и даже помогал найти банкоматы в субботу, 23 апреля, когда он заблудился в районе аэропорта.

В нашей компании заботятся о том, чтобы наши сотрудники были счастливы. Насколько мы понимаем ситуацию Дмитрия, он был в целом доволен переездом и расстался с командой нормально, даже несмотря на решение вернуться в Минск самостоятельно.

Дмитрий — отличный парень и хорошо прошёл у нас интервью. Жаль, что так получилось. Мы бы хотели, чтобы он работал у нас в компании. Может, в будущем так и случится. Мы искренне желаем Дмитрию всего наилучшего в его будущих начинаниях и надеемся, что он найдёт команду, проект и компанию, в которых будет чувствовать себя комфортно и счастливо.

SiliconMint — сервисная компания по разработке ПО. Офисы в Сан-Франциско, Лондоне, Нью-Йорке, Тбилиси. В Беларуси была известна также под именем «Минти Лаб». Сейчас LinkedIn выдаёт выборку из 137 сотрудников SiliconMint, 79 из них живут в Грузии. Примерно столько же учились в вузах Беларуси.

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