Карьера
Маша Цепелева

Одна из крупнейших криптобирж Kraken уволит треть сотрудников из-за снижения объёма торгов после краха FTX Статьи редакции

«Макроэкономические факторы» снизили спрос на криптовалюты и количество новых пользователей на бирже.

  • Kraken уволит 30% сотрудников (около 1100 человек), «чтобы адаптироваться к текущим рыночным условиям», заявил сооснователь и гендиректор биржи Джесси Пауэлл.
  • Замедление роста компании, вызванное «макроэкономическими и геополитическими факторами», снизило покупательский спрос, объём торгов криптовалют и сократило регистрации на бирже, объяснил Пауэлл.
  • Сокращение вернёт размер штата к уровню, который был год назад. При этом гендиректор Kraken «по-прежнему оптимистично настроен в отношении криптографии». Компания предложит уволенным компенсацию за 16 недель работы.
  • Клиенты криптобирж начали снимать средства со счётов, а регулирующие органы — проверять криптобизнес после краха FTX, пишет CNBC. Компания объявила о банкротстве в США 11 ноября 2022 года, а её основатель Сэм Бэнкман-Фрид ушёл с поста гендиректора. Тогда же обнаружилось, что со счетов пропало не меньше $1 млрд, выяснил Reuters.
  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX в начале ноября. Основатель пытался договориться с Binance — та могла выкупить проект. Но после проверки, новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследований против компании в США криптобиржа отказалась от покупки части бизнеса FTX.
Финансы
Иной Илья
Траты подтверждались эмодзи, а документы не вызывают доверия: новый глава FTX — о ситуации внутри криптобиржи Статьи редакции

Сколько у компании сотрудников и как распределены деньги биржи — тоже неизвестно.

#новость #kraken #ftx

1479 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Анна Тишина
Ответить
Развернуть ветку
Миша Бес

Выводить активы от туда?! Или все таки часть оставить?!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Лучше всего - не заводить туда.

Ответить
Развернуть ветку
Kv4Nt

Заливайте туда все что есть, чую что скоро взлетит

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ох уж эти крупнейшие криптобиржи. Но нахрена такой немаленький штат держать? Чтобы было кого уволить при случае?

Ответить
Развернуть ветку
Глебушка

Какие-нибудь "персональные менеджеры" для премиальных мамонтов

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сергеевич

Снижение объёмов торгов из-за краха FTX? Где зависимость?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Ващуков

Инвестировать стали меньше из-за страха потерять деньги

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сергеевич

Мне кажется frx тут не так сильно повлиял как курс битка последний месяц.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Ващуков

Так это курс битка просел из-за FTX

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сергеевич

Обвинять FTX в падении битка, ну сильное преувеличение.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Т.е. одна из крупнейших криптобирж не может повлиять на биток, а твиты одного человека, намного менее причастного к крипте - могут, ок.

Bitcoin Rises Above $40,000 on Elon Musk Tweet, MicroStrategy Plans
The price of bitcoin jumped about 4% Monday afternoon after Tesla CEO Elon Musk tweeted that he was having active discussions regarding the sustainability of the digital coin.
Ответить
Развернуть ветку
Олег Ващуков

Мне казалось, что это общее место. А у вас какая версия падения курса в тот момент?

Ответить
Развернуть ветку
Геннадий Горн

походу сейчас многие компании будут брать пример с Маска

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Кузьмин
При этом гендиректор Kraken «по-прежнему оптимистично настроен в отношении криптографии»

Криптография будет жить! А вот криптовалюты под вопросом.

Ответить
Развернуть ветку
Красный Пахарь

ну это действительно крах

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

А потому что не надо было банить русских! Пусть теперь расхлебывают

Ответить
Развернуть ветку
Malina Krasnaya

Главное чтобы не закрылись

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
null