Одна из крупнейших криптобирж Kraken уволит треть сотрудников из-за снижения объёма торгов после краха FTX Статьи редакции
«Макроэкономические факторы» снизили спрос на криптовалюты и количество новых пользователей на бирже.
- Kraken уволит 30% сотрудников (около 1100 человек), «чтобы адаптироваться к текущим рыночным условиям», заявил сооснователь и гендиректор биржи Джесси Пауэлл.
- Замедление роста компании, вызванное «макроэкономическими и геополитическими факторами», снизило покупательский спрос, объём торгов криптовалют и сократило регистрации на бирже, объяснил Пауэлл.
- Сокращение вернёт размер штата к уровню, который был год назад. При этом гендиректор Kraken «по-прежнему оптимистично настроен в отношении криптографии». Компания предложит уволенным компенсацию за 16 недель работы.
- Клиенты криптобирж начали снимать средства со счётов, а регулирующие органы — проверять криптобизнес после краха FTX, пишет CNBC. Компания объявила о банкротстве в США 11 ноября 2022 года, а её основатель Сэм Бэнкман-Фрид ушёл с поста гендиректора. Тогда же обнаружилось, что со счетов пропало не меньше $1 млрд, выяснил Reuters.
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в начале ноября. Основатель пытался договориться с Binance — та могла выкупить проект. Но после проверки, новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследований против компании в США криптобиржа отказалась от покупки части бизнеса FTX.
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Выводить активы от туда?! Или все таки часть оставить?!
Лучше всего - не заводить туда.
Заливайте туда все что есть, чую что скоро взлетит
Ох уж эти крупнейшие криптобиржи. Но нахрена такой немаленький штат держать? Чтобы было кого уволить при случае?
Какие-нибудь "персональные менеджеры" для премиальных мамонтов
Снижение объёмов торгов из-за краха FTX? Где зависимость?
Инвестировать стали меньше из-за страха потерять деньги
Мне кажется frx тут не так сильно повлиял как курс битка последний месяц.
Так это курс битка просел из-за FTX
Обвинять FTX в падении битка, ну сильное преувеличение.
Т.е. одна из крупнейших криптобирж не может повлиять на биток, а твиты одного человека, намного менее причастного к крипте - могут, ок.Bitcoin Rises Above $40,000 on Elon Musk Tweet, MicroStrategy Plans
The price of bitcoin jumped about 4% Monday afternoon after Tesla CEO Elon Musk tweeted that he was having active discussions regarding the sustainability of the digital coin.
Мне казалось, что это общее место. А у вас какая версия падения курса в тот момент?
походу сейчас многие компании будут брать пример с Маска
Криптография будет жить! А вот криптовалюты под вопросом.
ну это действительно крах
А потому что не надо было банить русских! Пусть теперь расхлебывают
Главное чтобы не закрылись