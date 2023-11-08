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Карьера
Таня Боброва

«Альфа-банк», ВТБ, «Билайн» и ещё 24 компании возглавили рейтинг лучших работодателей 2023 года по версии Forbes Статьи редакции

Издание разделило работодателей на четыре группы, «платиновый» статус получили сразу 27 компаний. Всего в рейтинге 125 работодателей.

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  • Forbes разработал методологию вместе с KPMG (с 2022 года в России — Kept). В рейтинге нет мест, участники разделены по группам «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов (от 0 до 100 по каждому параметру).
  • Метрики для оценки компаний разделили на три группы: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Основной метод — анкетирование бизнеса. Информацию по крупнейшим публичным компаниям, не предоставившим данные, взяли из годовых отчётов и отчётов об устойчивом развитии.
  • В рейтинг 2023 года вошли 125 компаний против 118 годом ранее. Количество «платиновых» работодателей увеличилось с 17 до 27. Среди них: X5 Group, VK, Unilever, Lamoda, Splat, AB InBev Efes, «Яндекс», «Тинькофф», «Сбер», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Лаборатория Касперского», «Билайн», ВТБ, «Альфа-банк», а также промышленные группы и другие.

«Платина»

  • В группе «Золото» 62 компании — столько же, сколько в 2022 году. Среди них: S7, Qiwi, Ozon, ИТ-компания Naumen, Metro Cash & Carry, Melon Fashion Group, «Авито», «Ашан», «Спортмастер», «Совкомбанк», «СКБ Контур», «СберРешения», «Сбермаркет», «Россельхозбанк», «Росбанк», «Газпромбанк», «Аэрофлот», АФК «Система», «2ГИС» и другие.
  • В «Серебро» попали 23 компании против 36 годом ранее. В том числе: Wildberries, Superjob, Skyeng, KazanExpress, «Цифра» (бывшая «Фридом Финанс»), «Росгосстрах», «Ресо-Гарантия» и другие.
  • «Бронзовый» статус у 13 компаний, как и в 2022-м. В частности, речь про «Умскул», «Ренессанс Страхование», «Банки.ру».

#новость #рейтинги

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26 комментариев
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 Alex R

Альфа-Банк лучший работодатель???😂😂😂
А чего тогда пол интернета в жалобах от бывших сотрудников?

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Алексей Шаров

Таких отзывов про любую компанию хватает, везде найдутся бывшие недоволные сотрудники. Если взглянуть на https://dreamjob.ru/employers/26069 то все не так там плохо, даже хорошо, я бы сказал

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Alex R

На таких сайтах отзывы накручены и куплен рейтинг. Даже Авито под Альфа-Банк продался. Все негативные отзывы без рейтинга и убраны вниз, хотя их десятки. А положительные накрученных только 12 и в итоге рейтинг 4,8

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Алексей Шаров

Дримджоб — это проект хедхантера, сомневаюсь что его можно купить. А на авито не идут в зачет отзывы от тех, кто не смог договориться на собеседовании и обиженно об этом пишет, кажется очень здравое разделение)

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Вадим Д.

Не знаю уж чем так МТС хорош, довольно много знакомых там работало.
Единственный плюс: стабильность. Минус: абсолютная стабильность, как болото.

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лука

Друг айтишником там работает... За эти годы нехило так продвинулся (можно понять почему, но все же)...

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Вадим Д.

Куча департаментов, подразделений и т.д. Где-то густо, где-то пусто (-:

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Andrew Simon

у ОПСОС-ов в основном пусто. Мегафон с осой туда же. Если увидел осу в списке хороших работодателей, то такой список стоит хорошенько помять и использовать по назначению.

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Павел Шувалов

Короче у кого больше удаленки, тот и в топе)

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Тоже хочу

Билайн.. Альфа.. очень смешно

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лука

Экология?.. Что это значит в контексте выбора лучшего работодателя? Как это вообще может влиять на рейтинг?

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Я сказал свое имя машине

В толчке не насрано

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Vera

Альфа-банк и в топе. Удивительно. Видимо даже находясь в одной ГК с АльфаСтрахование принцип управления все же отличается

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xdvmx

Очень удивлен увидеть в серебре wildberries.

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Artu

Непонел, где инфоцыгане?

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Den Kotov

ИМХО для айтишников в Альфе норм, коллега бывший туда ушел в 2020, вроде не жаловался. Может сейчас что-то поменялось конечно.

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