«Альфа-банк», ВТБ, «Билайн» и ещё 24 компании возглавили рейтинг лучших работодателей 2023 года по версии Forbes Статьи редакции
Издание разделило работодателей на четыре группы, «платиновый» статус получили сразу 27 компаний. Всего в рейтинге 125 работодателей.
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- Forbes разработал методологию вместе с KPMG (с 2022 года в России — Kept). В рейтинге нет мест, участники разделены по группам «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов (от 0 до 100 по каждому параметру).
- Метрики для оценки компаний разделили на три группы: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Основной метод — анкетирование бизнеса. Информацию по крупнейшим публичным компаниям, не предоставившим данные, взяли из годовых отчётов и отчётов об устойчивом развитии.
- В рейтинг 2023 года вошли 125 компаний против 118 годом ранее. Количество «платиновых» работодателей увеличилось с 17 до 27. Среди них: X5 Group, VK, Unilever, Lamoda, Splat, AB InBev Efes, «Яндекс», «Тинькофф», «Сбер», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Лаборатория Касперского», «Билайн», ВТБ, «Альфа-банк», а также промышленные группы и другие.
«Платина»
- В группе «Золото» 62 компании — столько же, сколько в 2022 году. Среди них: S7, Qiwi, Ozon, ИТ-компания Naumen, Metro Cash & Carry, Melon Fashion Group, «Авито», «Ашан», «Спортмастер», «Совкомбанк», «СКБ Контур», «СберРешения», «Сбермаркет», «Россельхозбанк», «Росбанк», «Газпромбанк», «Аэрофлот», АФК «Система», «2ГИС» и другие.
- В «Серебро» попали 23 компании против 36 годом ранее. В том числе: Wildberries, Superjob, Skyeng, KazanExpress, «Цифра» (бывшая «Фридом Финанс»), «Росгосстрах», «Ресо-Гарантия» и другие.
- «Бронзовый» статус у 13 компаний, как и в 2022-м. В частности, речь про «Умскул», «Ренессанс Страхование», «Банки.ру».
Альфа-Банк лучший работодатель???😂😂😂
А чего тогда пол интернета в жалобах от бывших сотрудников?
Таких отзывов про любую компанию хватает, везде найдутся бывшие недоволные сотрудники. Если взглянуть на https://dreamjob.ru/employers/26069 то все не так там плохо, даже хорошо, я бы сказал
На таких сайтах отзывы накручены и куплен рейтинг. Даже Авито под Альфа-Банк продался. Все негативные отзывы без рейтинга и убраны вниз, хотя их десятки. А положительные накрученных только 12 и в итоге рейтинг 4,8
Дримджоб — это проект хедхантера, сомневаюсь что его можно купить. А на авито не идут в зачет отзывы от тех, кто не смог договориться на собеседовании и обиженно об этом пишет, кажется очень здравое разделение)
Не знаю уж чем так МТС хорош, довольно много знакомых там работало.
Единственный плюс: стабильность. Минус: абсолютная стабильность, как болото.
Друг айтишником там работает... За эти годы нехило так продвинулся (можно понять почему, но все же)...
Куча департаментов, подразделений и т.д. Где-то густо, где-то пусто (-:
у ОПСОС-ов в основном пусто. Мегафон с осой туда же. Если увидел осу в списке хороших работодателей, то такой список стоит хорошенько помять и использовать по назначению.
Короче у кого больше удаленки, тот и в топе)
Билайн.. Альфа.. очень смешно
Экология?.. Что это значит в контексте выбора лучшего работодателя? Как это вообще может влиять на рейтинг?
В толчке не насрано
Альфа-банк и в топе. Удивительно. Видимо даже находясь в одной ГК с АльфаСтрахование принцип управления все же отличается
Очень удивлен увидеть в серебре wildberries.
Непонел, где инфоцыгане?
ИМХО для айтишников в Альфе норм, коллега бывший туда ушел в 2020, вроде не жаловался. Может сейчас что-то поменялось конечно.