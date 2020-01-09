Производитель «умных» колонок Sonos в суде потребовал запретить Google продажу колонок и других устройств в США
Материал редакции
Sonos обвиняет Google в краже технологий и нарушении прав на патенты.
Американский производитель акустических систем Sonos подал иск против Google, обвинив компанию в краже технологий и нарушении прав на патенты, пишет The Wall Street Journal. Sonos добивается запрета на продажу колонок, смартфонов и ноутбуков Google в США, а также выплаты компенсации.
Google впервые нарушила права на патенты Sonos в 2015 году, выпустив устройство Chromecast Audio, заявил истец. После кражи технологий Google использовала доминирующее положение, чтобы «наводнить» рынок своими продуктами, говорится в иске. Всего Sonos владеет в США более чем 750 патентами на аудиотехнологии.
По словам гендиректора Sonos Патрика Спенса, Google сознательно скопировала запатентованную технологию компании при создании своих аудиопродуктов. Хотя Google остаётся важным партнёром для Sonos, стороны не смогли мирно уладить конфликт, отметил он.
Представитель Google сообщил изданию, что компания оспаривает претензии и «разочарована, что Sonos подала иски вместо продолжения переговоров». В Sonos заявили, что направляли Google уведомления о нарушении патентов с 2016 года.
Google и Sonos начали сотрудничать в 2013 году, разрешив пользователям управлять музыкой на колонках из приложения Google Play Music, уточняет CNN Business.
Aleksey Bobkov
борьба была равна