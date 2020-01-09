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Татьяна Боброва
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Производитель «умных» колонок Sonos в суде потребовал запретить Google продажу колонок и других устройств в США Материал редакции

Sonos обвиняет Google в краже технологий и нарушении прав на патенты.

  • Американский производитель акустических систем Sonos подал иск против Google, обвинив компанию в краже технологий и нарушении прав на патенты, пишет The Wall Street Journal. Sonos добивается запрета на продажу колонок, смартфонов и ноутбуков Google в США, а также выплаты компенсации.
  • Google впервые нарушила права на патенты Sonos в 2015 году, выпустив устройство Chromecast Audio, заявил истец. После кражи технологий Google использовала доминирующее положение, чтобы «наводнить» рынок своими продуктами, говорится в иске. Всего Sonos владеет в США более чем 750 патентами на аудиотехнологии.
  • По словам гендиректора Sonos Патрика Спенса, Google сознательно скопировала запатентованную технологию компании при создании своих аудиопродуктов. Хотя Google остаётся важным партнёром для Sonos, стороны не смогли мирно уладить конфликт, отметил он.
  • Представитель Google сообщил изданию, что компания оспаривает претензии и «разочарована, что Sonos подала иски вместо продолжения переговоров». В Sonos заявили, что направляли Google уведомления о нарушении патентов с 2016 года.
  • Google и Sonos начали сотрудничать в 2013 году, разрешив пользователям управлять музыкой на колонках из приложения Google Play Music, уточняет CNN Business.
Колонка Sonos
Sonos Sues Google, Alleging Theft of Speaker…
Wireless-speaker maker Sonos has accused Google in a lawsuit of stealing its technology and…
www.wsj.com

#новость #google #sonos

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Aleksey Bobkov

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